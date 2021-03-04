Встреча с интересным человеком

Редакция газеты «Сокрытое Сокровище» представляет серию встреч под общим названием «Встреча с интересным человеком». Вы познакомитесь с героями наших публикаций и с сотрудниками редакции. Встречи будут проводиться в Zoom.

Первая встреча пройдёт 21 марта с 11.00 до 12.30 по мск.

У нас в гостях герой публикации «Борьба за жизнь после Чернобыля» Виктор Павлович Бурлак. «Прочитать статью»

У вас есть возможность задать Виктору Павловичу вопросы. Напишите их в нашей форме (перейти) или на телефон горячей линии 89632392777

У нас есть несколько бесед подобного формата в записи – можете посмотреть.

«Сокрытое сокровище» в гостях у ТРК «Три Ангела» (Часть 1)

««Сокрытое сокровище» в гостях у ТРК «Три Ангела» (Часть 2)

Наше интервью о войне. Бог спас от расстрела

Интервью с главным редактором газеты “Сокрытое Сокровище”

«Сокрытое сокровище» в гостях у ТРК «Три Ангела» (Часть 1)

Наше интервью о войне. Бог спас от расстрела.

«Сокрытое сокровище» в гостях у ТРК «Три Ангела» (Часть 2)

Интервью с главным редактором газеты “Сокрытое Сокровище”.



Форма для отправки вопроса Виктору Павловичу Бурлаку

