В наше время понятие «грех» многими людьми понимается по-разному. В народе даже бытует пословица: «Грех — не беда, молва нехороша». Давайте вместе разберёмся, что такое грех, и стоит ли современному человеку задумываться над этим.

«Что, по-вашему, является грехом?» — такой вопрос мы задали нашим читателям. 3,8 % называют грехом тяжкое преступление. 17 % в понятии «грех» объединяют запретное удовольствие, тяжкое преступление и нарушение Божьих заповедей. 3,8 % — неисполнение религиозных обрядов, запретное удовольствие, тяжкое преступление и нарушение Божьих заповедей. И 1,9 % — тяжкое преступление и нарушение Божьих заповедей. Подавляющее большинство — 73,5 % — убеждены, что грехом является любое, даже самое малое, нарушение Божьих заповедей.

Слово Божье даёт недвусмысленное определение греху: «Грех есть беззаконие» (1 Иоанна 3:4).

Апостол Иаков поясняет: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном [чём-нибудь], тот становится виновным во всём» (Иакова 2:10). Итак, согласно Библии, любое нарушение Закона Божьего является грехом. Но причина неправедных поступков, которые мы привыкли называть грехами, — жизнь в разделении с Богом. Это — основа греха.

«Какое наказание за грех предусматривает Библия?» — таков был следующий вопрос, заданный читателям. И вновь мнения разделились незначительно. 1,9 % считает наказанием за грех болезни, беды и несчастья. 5,7 % — беды, несчастья и лишение права на вечную жизнь. 13,2 % — болезни, беды и несчастья и лишение права на вечную жизнь. 79,2 % лишение права на вечную жизнь называют единственным наказанием за грех.

И вновь обратимся к Библии. Апостол Павел пишет: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23). А болезни, беды и несчастья — лишь следствие неугодных Богу поступков, которые мы навлекаем на себя сами.

Важный вопрос: «Каким образом можно получить прощение грехов?» Отвечая на него, наши читатели были практически единодушны. 84,9 % уверены, что прощение грехов можно получить только через покаяние и веру в Иисуса Христа. 7,5 % считают, что, кроме покаяния и веры, необходимо заслужить прощение, совершая добрые дела. 1,9 % к покаянию и вере добавляют паломничество по святым местам. А 5,7 % убеждены, что для прощения грехов необходимы все три условия: покаяние и вера в Иисуса Христа, добрые дела и паломничество по святым местам.

Священное Писание содержит добрую весть: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9); «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Римлянам 5:1). Итак, Библия утверждает, что прощение грехов можно получить только через покаяние и веру в Иисуса Христа, и никак иначе. Наши дела не могут сделать нас праведными. Они лишь свидетельствуют о наших отношениях с Господом.

К вопросу «Что обязательно должен сделать человек, переживший истинное покаяние?» были предложены следующие варианты ответов:

Признаться в своём грехе перед Богом. Исповедаться перед священником. Попросить прощение у человека, перед которым виноват и по возможности возместить причинённый ущерб. Попросить у Бога силы больше не совершать этот грех.

Мнения читателей разделились. Но большинство (64,2%) всё-таки выбрали 1, 3 и 4 пункты. Именно эти ответы подтверждаются Священным Писанием.

Мы уже прочитали библейский текст, записанный в 1 послании Иоанна 1:9, в котором говориться о необходимости исповедания грехов перед Богом. Апостол Иаков пишет: «Признавайтесь друг пред другом в проступках» (Иакова 5:16). Также в книге Исход Господь повелевает Своему народу: «Укравший должен заплатить» (Исход 22:3). Апостол Павел восклицает: «Всё могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе» (Филиппийцам 4:13). Господь может дать нам силу преодолевать искушения, поэтому обязательно нужно просить у Него помощи в борьбе с грехом.

Дорогие друзья, со страниц Библии звучит призыв Бога к каждому из нас: «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением» (Иезекииль 18:30). Как мы ответим на него?

Подготовила Юлия Коровина

Газета “Сокрытое Сокровище” № 11 (175) ноябрь 2011 г.