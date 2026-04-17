День, когда я воскресну

Христос воскрес! И все улыбаются. И настроение хорошее. А какой повод для счастья? Допустим, что Иисус действительно воскрес. Порадуемся за Него. Но какое отношение это имеет сегодня к нам с вами?

Однажды апостол Павел написал письмо верующим людям, христианам. В своём послании он уделил особое внимание воскресению из мёртвых. Из письма понятно, что в то время в церкви были те, кто не верил в воскресение из мёртвых. Они и проповедовали, и участвовали в богослужениях, и вели благочестивый образ жизни. А Павел спрашивает их: «К чему это всё, если смерть — это финал?»

Постарайтесь вникнуть в суть слов апостола: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мёртвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мёртвых? Если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… Ибо если мёртвые не воскресают, то и Христос не воскрес… И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мёртвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своём порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (Библия, 1 послание коринфянам 15:12–23).

Итак, что мы поняли из прочитанного?

Воскресение из мёртвых существует. Воскресение Христа нужно было для того, чтобы и мы в своё время воскресли. Вести религиозную жизнь без надежды на будущее воскресение — это несчастье. Люди, называющие себя христианами, но не верящие в то, что воскреснут, несчастнее атеистов. Через выбор Адама и Евы грех вошёл в мир, а с грехом — смерть. Но Иисус на Голгофе принял смерть за всех людей, а потом воскрес для вечной жизни, которую Он желает подарить и нам. Люди, умершие с верой в Спасителя, воскреснут при Втором пришествии.

Вы когда-нибудь слышали о Втором пришествии Христа? Не думайте, что это новое сектантское учение. Напротив, это ясная и полная надежды весть Библии. Слово Божье недвусмысленно повествует о том, что Иисус придёт во второй раз.

Иисус вернётся на облаках небесных. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 4:16).

Второе пришествие Христа не произойдёт тихонечко где-то в углу. Все, абсолютно все узнают о нём. Земля содрогнётся, произойдёт великое землетрясение. Небеса будут освещены славой Божьей. «Узрит Его всякое око» (Библия, книга Откровение 1:7). «Тогда откроются глаза слепых», чтобы они увидели это. «Уши глухих отверзутся», так что даже глухие услышат это (Библия, книга пророка Исаии 35:5).

«Мёртвые во Христе воскреснут» (1 послание фессалоникийцам 4:16). Умершие праведники выйдут из своих могил, но уже не в тленных, смертных телах, которые у нас есть сейчас, а в славных и бессмертных телах, «ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (Библия, 1 послание коринфянам 15:53).

«Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе» (1 послание фессалоникийцам 4:17). Не все умрут; некоторые люди встретят Иисуса живыми. «Не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (Библия, 1 послание коринфянам 15:51, 52).

Можете себе представить возгласы счастья? Подумайте о радостных встречах, когда семьи воссоединятся, когда мужья и жёны, родители и дети, давно разлучённые смертью, снова обнимутся!

Воскресение принесёт невероятную радость, но, возможно, кто-то подумает: «А что будет, если я окажусь спасённой, а мой муж — нет? Останусь ли я одна навечно?» Или другой человек подумает: «После смерти матери отец снова женился. Кто будет его женой на небесах?» Однажды об этом спросили Иисуса, и Он сказал, что воскресшие из мёртвых «не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на небесах» (Евангелие от Марка 12:25). Здесь есть элемент тайны. Нам не нужно беспокоиться об этом. Иисус всё прояснит. Мы не знаем доподлинно, что значит быть, «как ангелы». Но мы знаем наверняка, что можем доверять Иисусу. Будет новый порядок вещей, и всё будет гораздо лучше, чем мы можем себе представить. Мы также точно знаем, что небеса будут местом, где царит любовь. Любовь наполнит каждое сердце, и все наши потребности в любви будут удовлетворены.

Слово Божье обещает: «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Библия, книга Откровение 21:4). Мы должны положиться на это обещание и верить, что Бог всё расставит по своим местам.

«И так всегда с Господом будем» (1 послание фессалоникийцам 4:17). Эта жизнь — лишь краткое мгновение. Годы быстро проходят, и прежде чем мы это осознаём, мы стареем и подходим к смерти. Ничто в этой жизни не вечно, потому что сама жизнь кратковременна. Чем дольше мы живём, тем больше осознаём это. Но когда Бог говорит «всегда», Он действительно это имеет в виду, и Он может это сделать.

Тогда «Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Библия, книга пророка Даниила 2:44).

Когда Иисус вернётся, будет только две группы людей. Многие сегодня пытаются усидеть на двух стульях. Их в определённой степени привлекает то, что связано с Богом, но они не готовы оставить свои любимые грехи. Это роковая ошибка. Миллионы людей обманываются, полагая, что когда-нибудь в будущем они смогут вернуться к Богу и спастись. Библия призывает нас: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (Послание евреям 4:7). «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 послание коринфянам 6:2).

Иисус сделал всё, чтобы мы были в числе воскресших или в числе тех, кто живыми встретит день Его пришествия. Он прожил жизнь, полную служения, милосердия и живой связи с Небесным Отцом. Он претерпел ужасную смерть, чтобы избавить от неё тебя и меня. Он воскрес на третий день, дав надежду на воскресение всем, кто любит Его. Он обещал прийти опять и положить конец злу. Я верю Ему и с нетерпением жду этого чудесного дня, когда вновь увижу тех, с кем меня разлучила смерть.

Подготовил Егор Стасов

