Дети рисуют Евангелие

Какие рисунки прислали наши юные читатели на конкурс?

Олеся Гаврилина из Амурской области изобразила момент, когда Иисус воскресил своего умершего друга Лазаря. Видите, из гробницы выходит человек, обвитый белыми пеленами? Это и есть Лазарь. Его похоронили несколько дней назад. Но для Бога это не помеха. Иисус пришёл к тому месту, где был похоронен Лазарь, и позвал его: «Лазарь, выходи!» Все, находившиеся рядом, замерли в ожидании. В глубине пещеры кто-то зашевелился… Люди не верили своим глазам: из темноты на свет выходил Лазарь, которого они недавно оплакивали. Он живой!

На рисунке Артёма Шилкова мы видим, как два человека разобрали крышу и через получившуюся дыру спустили своего больного друга прямо к Иисусу. Они не смогли протиснуться к Иисусу через дверь, потому что в доме и вокруг Него собралось много людей. Но они очень хотели, чтобы Господь помог их товарищу, который был парализован и не двигался. И Иисус сделал это! Из дома исцелённый вышел своими ногами, и толпа расступилась, чтобы дать ему дорогу.

Кира Любарская нарисовала рыбаков с большим уловом! Они совсем не ожидали, что поймают так много рыбы, но послушались Иисуса, Который сказал им, где закинуть сеть.

Как бы хотелось показать все рисунки и рассказать о том, что изображёно на них! Но вы, ребята, сможете сами прочитать о чудесах Иисуса в Евангелии. И это не сказки, а правда!

Мы благодарим юных художников за присланные работы! Всем участникам отправлены подарки и сертификаты.

