Для любителей «Яичного растения»

Плоды баклажана на ранней стадии напоминают по форме яйца, а потому в некоторых языках получили название яичного растения (не путать с яичным деревом). Синенькие, демьянка, бадриджан — это тоже про них.

Бабагануш

Бабагануш — это ближневосточная закуска из запечённых баклажанов с кунжутом, чесноком и травами. Его можно намазывать на лаваш, тосты и есть с любым гарниром. Баклажаны запекаются любым способом: над углями, в духовке или в мультиварке. Предлагаем вам такой рецепт:

Ингредиенты:

2 баклажана,

3 ст. ложки оливкового масла,

1 зубчик чеснока,

0,5 ст. ложки кунжута или тахини,

0,5 ч. л. сока лимона (или по вкусу),

Соль, сахар — по вкусу,

Копчёная паприка — по вкусу,

Петрушка или кинза на украшение.

Приготовление:

Баклажаны проколоть вилкой в нескольких местах и отправить в духовку на 40 минут (температура около 200°С). Готовые баклажаны немного остудить, затем очистить от кожицы. К баклажану добавить оливковое масло, чеснок, кунжут (или тахини), сок лимона, соль, немного сахара и копчёную паприку. Хорошо измельчить в блендере. Если вы используете кунжут, а не тахини, то желательно предварительно перемолоть его в кофемолке. Массу выложить в небольшой салатник, украсить измельчённой зеленью петрушки или кинзы.

Подготовила Оксана Соловьёва

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