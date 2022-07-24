Это было настоящее чудо

Яна выросла в христианской семье и с детства ходила в церковь. Но нелёгкие испытания и ночная встреча с Богом стали отправной точкой нового этапа её жизни.

Ничто не предвещало беды. Была поздняя осень, я гуляла с ребёнком и очень замёрзла. Начались сильные боли, которые я пыталась заглушить обезболивающими. Через четыре дня поднялась высокая температура, и обезболивающие уже не помогали. Без госпитализации не обошлось. Моему сыночку на тот момент только исполнилось 5 месяцев. Это было мучительное расставание…

Поставленный диагноз, как мне показалось, был нестрашный ― острый пиелонефрит. Последовали уколы и куча таблеток. В общей сложности лечение продолжалось полтора месяца. Я наконец-то хорошо себя почувствовала. Всё встало на свои места. По крайней мере, мне так казалось до следующего приступа.

За полтора года мой пиелонефрит превратился в хроническую мочекаменную болезнь с постоянными приступами, очень сильными болями, периодическими госпитализациями и непониманием, почему со мной всё это происходит. Я ходила к разным врачам, пробовала разные методы лечения, но ничего не помогало. Новый приступ, и всё начинается сначала.

Я помню, что боялась просыпаться утром, не зная, чем закончится для меня новый день. Иногда сильные боли начинались ночью, и я не могла спать до утра. В конце концов, мне выписали иммуномоделирующий препарат, который вызвал в моём организме странную побочную реакцию: всё тело покрылось шелушащимися и сильно чешущимися болячками. Началось лечение новой болезни, теперь уже под контролем дерматологов. Но никакие назначения не помогали. Сыпь не проходила, а, наоборот, усиливалась.

Через полгода поисков я нашла врача, который наконец-то поставил верный диагноз. Оказалось, что я приобрела новое хроническое заболевание ― всесезонный псориаз. Лечение наконец-то стало помогать. Сыпь перестала адски чесаться, но оставалась на коже, пропадая очень медленно, даже после уколов, капельниц, таблеток и мазей.

Я услышала, что течение болезни смягчают морской воздух и солёная вода. Кто-то рассказывал, что рядом с морем сыпь пропадает сама собой. Мы поехали на море. Чуда не произошло. Спустя несколько месяцев поверх высыхающей сыпи стали появляться новые болячки. Тут я поняла, что все мои попытки вылечиться были бесполезными. Врачи не смогли мне помочь. Море тоже.

Я молилась каждый день, благодарила Бога за Его благословения, за еду, которую Он даёт нам, за мужа, за сына, но почему-то никогда не молилась о своём здоровье всерьёз. Очень часто так бывает, что мы обращаемся к Богу в последний момент, когда больше не к кому обратиться, когда Он последняя надежда. Так же получилось и у меня.

Эту молитву я никогда не забуду. Она была особенной. Все легли спать, в окно светила большая луна, мне казалось, что я на всей планете осталась одна со своими болезнями. Я встала на колени, как мама учила меня в детстве, положила голову на кровать и представила, что это колени Иисуса. Мне кажется, что так долго я не молилась никогда. Я рассказала Ему обо всём со слезами на глазах, от чистого сердца — о своём бессилии, о том, что я уже устала бороться и знаю, что для моего Бога нет ничего невозможного.

Во время молитвы я почувствовала что-то странное на физическом уровне — что-то происходило внутри меня. Я впервые по-настоящему почувствовала Божье присутствие, Его прикосновение. Когда я открыла глаза, на моём теле не осталось ни одной болячки. Это было настоящее чудо. Мой Бог исцелил меня! Исцелил так же, как исцелял прокажённых много лет назад, когда приходил на нашу землю. Теперь Он совершил это чудо для меня. Я не могла поверить своим глазам: мне казалось, что это просто сон, но это было наяву. Это было началом моего исцеления.

Мне казалось, что если я получу исцеление от своих болезней, то смогу стать счастливой, но Господь сделал для меня намного больше. Он исцелил моё сердце. Я стала часто слушать проповеди, духовные семинары, христианские аудиокниги. Это наполнило мою душу, я получила ответы на многие вопросы. Я впервые стала благодарить Бога за свои болезни, потому что именно они поставили меня на колени и подняли мой взор к небесам.

Мы в семье всерьёз пересмотрели свои привычки и изменили питание. Мы полностью отказались от мяса и от ужинов, я стала следить за количеством воды, выпитой в течение дня. Это принесло свои плоды. Камни и песок, которые были обнаружены во время УЗИ при последней госпитализации, растворились «сами собой». Больше приступы не повторялись.

Мы с мужем мечтали о большой семье, о трёх детках, но из-за постоянного лечения планирование второго малыша приходилось откладывать: врачи говорили, что это большой риск. Спустя семь лет Господь подарил нам второго прекрасного сына.

Наш Бог очень любит Своих детей. Он готов и сегодня совершать для каждого из нас настоящие чудеса. Главное — быть готовыми их принять.

Яна Графкова, г. Владимир

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Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.