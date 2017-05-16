Бразильская фабрика продуктов питания стала центром евангелизма

Адвентист седьмого дня, бизнесмен из Бразилии Карлос Роберто Вертуа, превратил свою фабрику в центр евангелизации. Благодаря ежедневным молитвенным собраниям и специальным богослужениям, которые он предлагает своим работникам, уже привели ко крещению семи человек, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на logosinfo.org и Adventist Review.

В преддверии пасхальной недели Вертуа, чей завод «Юнилайф» производит такие продукты, как органический кокосовый сахар, бета-каротиновые таблетки и баклажановую муку, на час в день останавливал работу, чтобы предложить своим работникам духовные размышления пастора церкви адвентистов седьмого дня «Маринья» Лучано де Паула Борхес. В Южной Америке и других регионах мира пасхальная неделя — это время, когда христиане обычно более открыты к духовным размышлениям и библейской истине.

По словам Вертуа, инициатива проведения специальных собраний пасхальной недели исходила от некоторых его работников. «Я нашел это очень хорошей идеей, потому что это именно то, о чем я всегда мечтал, — сказал он. — Мне просто нужен был кто-то, кто поддержал бы эту идею».

Бизнесмен не скрывает, в чем цель его компании. «Я хочу, чтобы мои работники поняли, что эта компания желает предложить им нечто гораздо более ценное, чем просто зарплата», — сказал он.

Во время одной из встреч в «Юнилайф» пастор Борхес каждый день обращался к 100 рабочим в актовом зале компании. Встречи, которые начались в понедельник, завершились в четверг демонстрацией фильма «Спасение», недавно снятого Церковью адвентистов седьмого дня художественного фильма. Работников, присутствовавших на этих встречах, пригласили на выходных посетить местную церковь и зарегистрироваться для изучения Библии, которое будет организовано на предприятиях компании.

По словам менеджера по персоналу «Юнилайф» Жан Карлоса Эрнандеса, на собраниях присутствовали почти все сотрудники. «От 92 до 96 рабочих приходили каждый день, — сказал он. — Их приглашали по желанию посещать эти встречи, которые не были обязательными».

Выделение времени для духовного размышления не ново для «Юнилайф». С момента организации компании более 20 лет назад рабочих ежедневно приглашают участвовать в молитвах. Кроме того, за последние пять лет были введены специальные молитвенные недели и организованы группы по изучению Библии.

Семь человек, принявших крещение, уже стали результатом этих евангельских инициатив. Одна из недавно крестившихся рабочих — Миссиэлли Эрнандес — стала адвентисткой шесть месяцев назад. «Я начала изучать Библию во время обеденного перерыва и узнала истину, — сказала она. — Именно поэтому я пожелала креститься».

Роберто Вертуа в настоящее время планирует построить новые помещения для своей продовольственной лаборатории и выделить большую комнату для ежедневных духовных встреч компании. «Уже сейчас наш зал слишком мал и неудобен. Но в новом здании у нас будет эксклюзивное место, чтобы проводить время с Богом», — сказал он.

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2017 г.