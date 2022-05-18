Как Бог нашёл меня в Хорватии

Как сохранять покой в неспокойное время? Андрей уверовал в Бога во время войны, познакомившись с человеком, который, вместо того чтобы злословить и обсуждать, говорил о Боге.

С 1990 года мы с друзьями стали ездить в Югославию, чтобы торговать там товарами советского производства. За три года моего периодического проживания там я познакомился с некоторыми местными жителями и с интересом изучал их традиции и культуру.

Летом 1991 года в Югославии началась гражданская война, но мы продолжали ездить с товаром на территорию Хорватии и совсем не обращали внимания на происходящее вокруг. В то время я ещё не знал Бога и смотрел на жизнь глазами торгаша, целью которого было получение прибыли с каждой поездки.

Война изменила жизнь и поведение местного населения. Всюду ходили вооружённые люди, вечером на улице никого не было видно. Жители были подавлены и немногословны. А у нас был ветер в голове и свои интересы. Мы даже не представляли, в какой смертельной опасности была наша жизнь, и как Бог оберегал нас во всём этом военном кошмаре. У нас были знакомые из местных патриотов, участвовавших в военных действиях. Они рассказывали нам о своих подвигах, хвалясь трофеями и жестокостью. Также мы общались с инвалидами войны, которые ругали всех на свете.

В конце 1992 года мы попали в сложную ситуацию: никто не хотел сдавать нам жильё из страха, что мы иностранцы. Была зима, и мы не знали, что делать. В последней надежде мы обратились к Теофилу — одному торговцу, который вместе с нами продавал свой товар на блошиных рынках.

Теофил предложил нам снимать у него комнату с условием, что в его доме мы не будем есть свинину, курить и пить спиртные напитки. Мы согласились. Всё свободное от рынка время мы проводили на кухне, которая была самым тёплым местом в неотапливаемом доме.

Теофил был верующим человеком и никогда не говорил с нами на политические темы, никогда не ругал политиков, зато при любой возможности читал нам Библию и рассказывал о Христе. Все люди, которые приходили в гости к Теофилу, были жизнерадостными и приветливыми с нами, они пели много христианских песен. Мы удивлялись, что во время войны кто-то может быть таким весёлым и оптимистичным.

Когда мы уезжали за очередной партией товара, Теофил с женой молились о нас, а когда мы возвращались, они всегда встречали нас с поезда на своей машине. Библейские уроки, которые нам преподавал Теофил, оказали влияние на меня, и я стал задавать вопросы, на которые всегда получал ответы из Библии. В то время ещё не было интернета, а в доме Теофила не оказалось и телевизора. Мы жили в атмосфере Неба, сами того не понимая, а Бог привлекал нас к Иисусу.

При любой возможности Теофил выводил нас на разговор о духовных вещах, очень часто молился о нас в нашем присутствии. Поначалу мне все эти библейские занятия были неинтересны, но я не мог их избежать, так как хотел побыть в тепле. Приходилось слушать. Но однажды Теофил спросил меня, какой день нужно святить согласно Библии. Я ответил, что воскресенье. На что он прочитал мне из Слова Божьего о том, что суббота — это день для Господа. Я был удивлён и очень заинтересован, но подумал, что у Теофила неправильная Библия, и решил сам всё проверить.

Приехав в Санкт-Петербург, я сразу посетил Александро-Невскую лавру и купил там самую толстую православную Библию. Смакуя свою победу, я стал изучать все места, где говорилось о дне покоя. К моему удивлению, везде говорилось о субботе. Это стало для меня великим потрясением. Я был возмущён тем, что меня обманывали и заставляли нарушать заповеди (хотя раньше я их не знал и не соблюдал).

Во время очередного приезда в Хорватию мне вручили книгу «Великая борьба», которая перевернула весь мой мир. Я понял, что очень нуждаюсь в Спасителе, Который меня любит. Кругом шла война, ездила боевая техника, а я думал о том, что мне нужно покаяться в своих грехах и начать новую жизнь.

Вспоминая то время, я думаю, что если бы Теофил рассказывал нам обо всех ужасах войны, о том, кто прав и виноват и какие зверства творят его земляки, то моя жизнь была бы совершенно другой. Но этот человек был для меня примером любви и необычного внутреннего мира. Хотя он иногда спорил со своей женой на бытовые темы, но они оба безусловно любили нас и всегда были с нами добры и жизнерадостны.

Когда я уверовал и принял Христа, то радости Теофила и Марии не было предела. А когда я вместе со своей семьёй посещал их в качестве брата по вере, они просто сияли от счастья. Узнавая о моих духовных победах, Теофил всегда плакал от радости.

Теофила уже нет в живых. Но я надеюсь встретить его в славный день Воскресения и крепко-крепко обнять. Моей благодарности за подвиг его души не будет предела.

Сейчас я нахожусь в подобной ситуации, в которой был Теофил. В эти непростые времена я стою перед выбором, какому духу позволить руководить моими мыслями и чувствами. Я заметил, что если пытаюсь разобраться в происходящем в мире, то сразу теряю покой в сердце. Избираю любовь, погружаюсь в молитву, и приходит мир. Заполняю свою жизнь чистыми библейскими истинами и успокаиваюсь.

Мне предстоит ещё многим помочь встать на путь любви и счастья. Если я сдамся врагу, то что может сделать Иисус через меня для тех, кто ещё не знает Его? Пример Теофила и Марии помогает мне занять твёрдую позицию нейтралитета и думать о Небесном.

Пришествие Христа будет лучшим ответом на всё происходящее в мире. Учиться любить всех — это непростое решение в период вражды, но его стоит принять и следовать по этому пути. А иначе о ком я буду свидетельствовать?

Андрей Карпекин

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