Как я бросила курить

31 мая — День отказа от курения. Если вы всё ещё курите и убеждаете себя в том, что настанет день, когда вы возьмёте себя в руки, то хватит откладывать. Сегодня время принимать решение. Екатерина (36 лет) сделала свой выбор: она не постеснялась обратиться за помощью и прошла программу «Дышите свободно».

— Расскажи, пожалуйста, как ты пришла на программу.

— Я увидела приглашение в одной из социальных сетей и решила попробовать. Если честно, я не связывала этот шаг с каким-то успехом, потому что уже неоднократно предпринимала попытки бросить. Подумала, что ничего не теряю.

Я пришла к осознанию того, что курение мешает мне жить полноценной жизнью. В моём окружении мало кто знал о том, что я курю. Когда люди узнавали об этом, то это было для них открытием. Курение и я казались чем-то несовместимым.

Именно поэтому, практически не раздумывая, я заполнила регистрационную анкету, после чего меня добавили в рабочую группу поддержки программы «Дышите свободно» в Viber. Так, собственно говоря, и начался мой путь к освобождению от никотиновой зависимости.

— Какой стаж непрерывного курения был у тебя до прихода на программу?

— Около 9 лет.

— Какие стороны программы тебе показались сильными?

— Это сбалансированный комплексный подход, который мне лично помог победить зависимость. Также меня впечатлило и придало ответственности то, что этот проект был бесплатным и люди, которые мне помогали, искренне поддерживали меня, проявляли внимание, заботу. Они служили мне своим временем, своими знаниями, способностями, и я не могла ответить безразличием, не могла повернуться к ним спиной.

С одной стороны, есть индивидуальный подход к каждому участнику, с другой стороны, участвуя в программе, ты находишься в окружении таких же страдающих от зависимости людей, что очень сильно поддерживает и помогает идти вперёд. Ведь ты видишь, что у всех есть свои трудности, свои переживания, слабые и сильные стороны. На каждой встрече участники делятся своими успехами и неудачами, победами и провалами, и это очень помогает! Я никогда не представляла раньше, что есть подобные живые проекты, где тебе могут оказать такую колоссальную поддержку.

—Одним из важнейших элементов программы является работа с дневником участника. Как ты сама оцениваешь значимость дневника в отказе от курения?

— Дневник — это действительно сильная сторона программы. Работая с ним, я много узнала о вреде курения, о том, как правильно бороться со стрессом, определила с его помощью, к какому типу курильщиков отношусь. Кстати, знать, к какому типу курильщиков относится конкретный человек, очень важно. Зная это, ты получаешь индивидуальную стратегию борьбы с вредной привычкой, реально работающие инструменты и практические советы, которые помогли лично мне и многим другим участникам программы, дошедшим до конца.

— Были ли трудности, сомнения на пути к цели?

— На самом деле мне было трудно. Я не была уверена в своём успехе, хотя кураторы проекта на первом же занятии заверили нас, что все, кто проходит программу в полном формате, обязательно бросят курить. Сомневалась ещё на первых встречах, дойду ли до конца. Но, к моему удивлению, когда пришёл момент полного отказа от курения, то так называемый «синдром отмены» прошёл гораздо легче, чем раньше, когда я пыталась бросить курить сама.

— Тебе удавалось читать и смотреть всё, что рекомендовали?

— Да. Было много полезного. Особенно меня удивили данные о пассивном курении. Никогда не задумывалась раньше о том, что люди, которые сами не курят, но вынуждены вдыхать чужой дым на остановках, получают больше вреда, чем сам курильщик.

— Как ты себя ощущаешь теперь, спустя несколько месяцев после того, как прошла программу «Дышите свободно»?

— Конечно, мне сейчас намного легче. Нет этой сигаретной возни. Я перестала отвлекаться на постоянные позывы идти курить или покупать сигареты. Меня, кстати, всегда напрягало, что зависимость заставляет людей отказывать себе и даже детям в покупке полезного и необходимого, в то время как на сигареты находятся и деньги, и время. Желание курить заставит тебя идти в магазин и в дождь, и в мороз, и в жару. Радуюсь, что сейчас это уже не про меня. До прихода на программу у меня было какое-то раздвоение личности, какой-то «фрагмент меня не про меня». Сейчас моё состояние стало более целостным, и, я бы даже сказала, полноценным.

Беседовал Евгений Гусинец,

ведущий программы «Дышите свободно»

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