Надя, которую любит Бог

«А давайте возьмём интервью у нашей Нади», — предложила главред. «А давайте!» Для тех, кто не в курсе: наша команда, кроме «Сокрытого Сокровища», выпускает газеты «Ваши ключи к здоровью», «7D формат» (молодёжное издание) и детский журнал «Чудесные cтранички». Так вот, Надя — редактор этого самого детского журнала. А так как работаем мы удалённо, живём в разных городах, то такое интервью — отличная возможность познакомиться поближе. Итак, знакомьтесь — Надежда Селезнева.

—Надя, расскажи, пожалуйста, о своём духовном пути. Потом перейдём к земному.

— Когда мне было лет 8, я выучила молитву «Отче наш» и молилась утром и вечером. Потом мамина коллега рассказала ей, что молиться можно не только по молитвослову, но и своими словами. Мама поведала об этом мне, и к заученным молитвам добавились мои собственные. У меня была молитвенная подушечка, свой молитвослов, свой платочек… Конечно, особенно ревностно я молилась перед экзаменами и контрольными.

Осознанно я пришла к Богу позднее. Оказывается, моя мама в своё время (ещё при СССР) посвятила меня Господу и благополучно забыла об этом до тех пор, пока я не стала ходить в церковь. А пришла я туда в 17 лет, потому что не понимала, для чего живу. Я молилась, чтобы Бог показал мне смысл жизни или просто прекратил её: в то время я искренне считала своё существование бессмысленным. Он очень быстро ответил на мою молитву, буквально в течение недели. Я стала изучать Библию, приняла крещение, влилась в служение. Интересно, что мы с мамой крестились в один день, 7 ноября. Так её «советское» обещание исполнилось на советский праздник.

—Но мама ведь обещала посвятить тебя именно на служение. Чем же ты занялась?

—В церкви я стала заниматься с детьми, потом мы организовали клуб «Следопыт». Уже 16 лет я занимаюсь с подростками.

— Здесь чуть подробнее. Что это за клуб такой, и причём здесь церковь?

— «Следопыт» — это всемирный клуб для подростков 10 – 15 лет. Он ориентирован на трёхстороннее развитие — физическое, интеллектуальное и духовное. Есть ещё клуб «Искатели приключений» для детей помладше (6 – 9 лет). На занятиях ребята вместе с родителями и наставниками в игровой форме изучают окружающий мир, ремёсла, Библию и учатся строить отношения. Мы помогаем людям, ходим в походы, ездим в гости к следопытам в другие города, проводим слёты и лагеря. Жизнь кипит. Это если коротко.

— А как ты стала Селезневой? Я так понимаю, вы с мужем единомышленники. Как вы нашли друг друга?

— Когда-то нас с мужем разделяло 3500 км. Совершенно «случайно» (помня, что у Бога случайностей не бывает) Рома оказался в наших краях: приехал на обучение руководителей следопытов. Там мы и познакомились. Наша свадьба была шоком для тех, кто жил с нами на биваке, для тех, кто ходил со мной в церковь. Они даже не поняли, почему Рома вдруг появился в нашем городе. Мне казалось, что это очевидно. А никто даже не подозревал, что мы готовимся к свадьбе.

— А кто ты по образованию?

— В 15 лет я пошла учиться на бухгалтера. Потом получила высшее экономическое образование. Я много лет проработала в этой сфере, до сих пор мужу помогаю с бухгалтерией. Мне очень нравятся циферки, нравится всё сводить. Удовольствие получаю. Без шуток. 1С нравится. Сейчас я иду к тому, чтобы стать программистом 1С. Это моё такое увлечение.

— Как же тебя угораздило стать редактором?

— Сколько я себя помню, я всегда писала. Начиналось с дневника наблюдений за огурцами на бабушкином окне, за кошкой, птичками… Писала короткие рассказы о них. В школе я очень любила русский и литературу. Моя учительница была педагогом от Бога. Она много для меня сделала: собирала все мои работы, отправляла их на конкурсы. Она помогла мне поверить в то, что я на что-то способна. Последняя моя публикация была в сборнике христианских стихотворений. Когда книга вышла в свет, я пришла навестить любимую учительницу. Она тяжело болела и была уже прикована к постели. Я подарила ей эту книгу, а спустя несколько месяцев она умерла.

Вообще-то я мечтала стать учителем русского и литературы или поступить на журфак, но мама перекрыла оба направления. Сказала, что учителем я не смогу быть, потому что охрипну в первую неделю. А насчёт журналистики… Не все понимают, что журналист — это не только тот, кто всегда в гуще событий с диктофоном. С журналистским образованием можно много где работать. Мама считала, что я не пробивная. Оказалось, она не права: все мои знакомые могут сказать, что я достану кого угодно откуда угодно. Мама не хотела, чтобы я была безработным журналистом. Так я стала бухгалтером со своими драгоценными циферками. Математика была моим третьим любимым предметом после русского и литературы.

Когда я увидела объявление о том, что журналу «Чудесные странички» требуется редактор, то поняла, что это моё-моё-моё. Я люблю буквально всё, о чём этот журнал: поделочки, добрые истории…

— Можешь ещё пару слов сказать о «Чудесных страничках»?

—Журнал «Чудесные странички» — это замечательное христианское издание для детей 5 – 9 лет. Выходит он 6 раз в год, то есть раз в 2 месяца. Наполнение разнообразное. Каждый ребёнок найдёт что-то интересное для себя. А главное, в этом журнале рассказывается о Боге! «Чудесные странички» — хорошее подспорье для верующих родителей. Было бы здорово иметь это издание в каждой семье. Это добрая и достойная замена традиционным развивашкам. Там и раскраски, и головоломки, и интересные факты о животных, и библейская история, и здоровый образ жизни в доступной форме. Там настольные игры, стишки, самоделки, чтение по слогам с картинками и Кудряшкина школа с гарантированными призами. Бывают полезные постеры, конкурсы рисунков. И всё это направлено на духовно-нравственное воспитание детей. Это моё!

—А как ты эту бурную редакторско-следопытскую деятельность совмещаешь с семьёй и материнством? Получается отдыхать?

—У нас две дочки, 9 и 7 лет. Они с рождения везде с нами — и в клубе, и в волонтёрском служении. Они очень самостоятельные и большие помощницы. Куда деваться, если бабушки очень далеко?

Из хозяйства у нас две кошки, пёс и пчёлки. Очень интересные они. Второй год занимаюсь пчеловодством, учусь. У меня появился новый вид отдыха — сесть напротив улья и смотреть, как насекомые трудятся.

—Надя, ты такая позитивная и энергичная. В чём секрет?

—Меня Бог очень любит. Да Он каждого любит. Просто я научилась везде и во всём видеть эту любовь и быть благодарной. Когда-то давно, когда я в последний момент чудом попала на христианский слёт на внезапно освободившееся место, мой удивлённый пастор сказал: «Надя, Бог тебя очень любит!» Я запомнила это. Я вижу, что Богу нравится исполнять мои желания, даже самые странные и, казалось бы, незначительные. В детстве у меня была мечта стрелять из лука. А сбылась она, когда я начала заниматься со следопытами. Я мечтала ездить на лошади. Бог эту мечту тоже исполнил. И всё в служении. Я хочу порадовать Бога, а Он радует меня. Как родители любят делать что-то приятное своим детям, так и Небесному Отцу нравится делать нам сюрпризы. Я замечаю эти жесты и очень ценю.

Беседовала Александра Третьякова

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Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2022 г.