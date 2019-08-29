Как сохранить подвижность суставов и развить гибкость

Оставаться здоровым в любом возрасте мечтает каждый человек. Увы, с годами становится всё сложнее сохранять по­движность суставов и оставаться гибким. Специалист в области физической культуры и спорта, профессиональный спортсмен Владимир Берча расскажет, как поддерживать себя в хорошей форме.

Часто можно увидеть сгорбившегося пожилого человека. Сразу видно, что подвижность в позвоночнике у него ухудшена, суставы не имеют должного питания. И эта проблема касается не только пожилых людей.

От чего зависит здоровье суставов?

Сустав не имеет в себе кровеносных сосудов, он «окутан» ими снаружи. Питание сустава будет зависеть от качества кровообращения внутри сосудов. Подвижность сустава происходит диффузно. Другими словами, путём взаимного проникновения веществ.

Если организм что-то не использует, он постепенно это теряет. Для сохранения здоровья суставов, необходимо, чтобы они получали нагрузку, были подвижными.

Важно помнить, что основу здоровья суставов обеспечивают:

правильное питание,

физическая активность,

хорошее кровообращение,

неспазмированные мышцы.

Если должной подвижности нет, то суставы преждевременно стареют, человек становится сутулым и скованным.

Особое внимание уделите позвоночнику. Важно не то, как мы сидим, а то, как долго мы находимся в таком положении. Если мы сидим неровно длительное время, межпозвоночные диски несут нагрузку неравномерно. Там, где диск сжат, питание затрудняется. А мы в неправильном положении, сгорбившись, можем просидеть за компьютером весь рабочий день. Но выход есть! Пытайтесь менять положение, когда приходится долго сидеть. Встаньте, подвигайтесь, сделайте несколько упражнений.

Помните: мышцы, которые долго находятся в напряжении, нужно расслаблять. Чаще делайте растяжку! Не забывайте про неё после каждой тренировки, любого упражнения, во время работы и даже простого сидения на диване. Растяжка также полезна утром. На протяжении сна тело было практически неподвижно, поэтому необходимо расшевелить суставы.

Тест на проверку гибкости:

1. Положение стоя, ноги на ширине плеч. Наклонитесь, не сгибая колен, и попытайтесь коснуться руками пола.

Если вы коснулись пола кончиками пальцев, это хорошо. Если ладонями — замечательно! Если не достаёте пола — у вас проблемы с гибкостью.

2. Поставьте ноги на ширине плеч. Нагнитесь поочерёдно в правую и левую стороны, при этом скользите рукой по ноге.

Если у вас всё в порядке с гибкостью, рука должна доставать минимум до колена.

Делайте растяжку как можно чаще. Например, водителям и людям других профессий, которым приходится сидеть целыми днями, необходимо разминать ноги и шею, так как основная нагрузка приходится на них.

Упражнения на гибкость на рабочем месте:

Выпрямите ногу в коленном суставе, выставьте её вперед, носок на себя. Наклонитесь к носочку, замрите в таком положении на 10 секунд. Выполните такое же упражнение с другой ногой.

Наклоните голову вперёд, прижимая подборок к шее. Легко надавливайте руками. Повторите такие же наклоны головой в стороны.

Сделайте несколько наклонов туловища вперёд.

Эти простые упражнения помогут поддержать ваше здоровье в норме.

Помните, что гибкость напрямую влияет на долголетие. Поэтому не забывайте расслаблять мышцы при помощи растяжки. Будьте здоровы!

Статья подготовлена по материалам цикла программ «Здравствуйте» телекомпании «Три Ангела» www.3angels.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.