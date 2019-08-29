Как сохранить подвижность суставов и развить гибкость

Оставаться здоровым в любом возрасте мечтает каждый человек. Увы, с годами становится всё сложнее сохранять подвижность суставов и оставаться гибким. Специалист в области физической культуры и спорта, профессиональный спортсмен Владимир Берча расскажет, как поддерживать себя в хорошей форме.
Часто можно увидеть сгорбившегося пожилого человека. Сразу видно, что подвижность в позвоночнике у него ухудшена, суставы не имеют должного питания. И эта проблема касается не только пожилых людей.
От чего зависит здоровье суставов?
Сустав не имеет в себе кровеносных сосудов, он «окутан» ими снаружи. Питание сустава будет зависеть от качества кровообращения внутри сосудов. Подвижность сустава происходит диффузно. Другими словами, путём взаимного проникновения веществ.
Если организм что-то не использует, он постепенно это теряет. Для сохранения здоровья суставов, необходимо, чтобы они получали нагрузку, были подвижными.
Важно помнить, что основу здоровья суставов обеспечивают:
правильное питание,
физическая активность,
хорошее кровообращение,
неспазмированные мышцы.
Если должной подвижности нет, то суставы преждевременно стареют, человек становится сутулым и скованным.
Особое внимание уделите позвоночнику. Важно не то, как мы сидим, а то, как долго мы находимся в таком положении. Если мы сидим неровно длительное время, межпозвоночные диски несут нагрузку неравномерно. Там, где диск сжат, питание затрудняется. А мы в неправильном положении, сгорбившись, можем просидеть за компьютером весь рабочий день. Но выход есть! Пытайтесь менять положение, когда приходится долго сидеть. Встаньте, подвигайтесь, сделайте несколько упражнений.
Помните: мышцы, которые долго находятся в напряжении, нужно расслаблять. Чаще делайте растяжку! Не забывайте про неё после каждой тренировки, любого упражнения, во время работы и даже простого сидения на диване. Растяжка также полезна утром. На протяжении сна тело было практически неподвижно, поэтому необходимо расшевелить суставы.
Тест на проверку гибкости:
1. Положение стоя, ноги на ширине плеч. Наклонитесь, не сгибая колен, и попытайтесь коснуться руками пола.
Если вы коснулись пола кончиками пальцев, это хорошо. Если ладонями — замечательно! Если не достаёте пола — у вас проблемы с гибкостью.
2. Поставьте ноги на ширине плеч. Нагнитесь поочерёдно в правую и левую стороны, при этом скользите рукой по ноге.
Если у вас всё в порядке с гибкостью, рука должна доставать минимум до колена.
Делайте растяжку как можно чаще. Например, водителям и людям других профессий, которым приходится сидеть целыми днями, необходимо разминать ноги и шею, так как основная нагрузка приходится на них.
Упражнения на гибкость на рабочем месте:
Выпрямите ногу в коленном суставе, выставьте её вперед, носок на себя. Наклонитесь к носочку, замрите в таком положении на 10 секунд. Выполните такое же упражнение с другой ногой.
Наклоните голову вперёд, прижимая подборок к шее. Легко надавливайте руками. Повторите такие же наклоны головой в стороны.
Сделайте несколько наклонов туловища вперёд.
Эти простые упражнения помогут поддержать ваше здоровье в норме.
Помните, что гибкость напрямую влияет на долголетие. Поэтому не забывайте расслаблять мышцы при помощи растяжки. Будьте здоровы!
Статья подготовлена по материалам цикла программ «Здравствуйте» телекомпании «Три Ангела» www.3angels.ru