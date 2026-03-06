Какая заповедь самая важная?

Какую заповедь из десяти вы назвали бы самой важной?

Фарисеи не прекращали попыток принудить Иисуса сказать нечто такое, что можно было бы использовать против Него. Они подговорили одного учёного книжника спросить Иисуса, какая из Десяти заповедей — самая важная.

Фарисеи превозносили первые четыре заповеди, указывающие на обязательства человека перед своим Творцом, и считали их более важными, чем остальные шесть, в которых определены обязанности человека по отношению к ближним. Поэтому жизнь их была далека от истинного благочестия. Иисус же, указав людям на их многочисленные пороки, учил, что необходимо творить добрые дела, ибо дерево познаётся по плодам. По этой причине Его обвиняли в том, что последние шесть заповедей Он ставит выше первых четырёх.

Законник подошёл к Иисусу и прямо спросил: «Какая первая из всех заповедей?» Христос ответил так же прямо: «Первая из всех заповедей: «слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею», — вот первая заповедь!» Вторая подобна первой, сказал Христос, потому что она вытекает из неё: «»Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей сих заповеди нет» (Евангелие от Марка 12:28–31). «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Евангелие от Матфея 22:40).

Первые четыре из Десяти заповедей содержатся в одной главной заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем», а последние шесть — в другой заповеди: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Обе эти заповеди являются выражением закона любви. Невозможно соблюсти первую заповедь, нарушая вторую, и наоборот, невозможно соблюсти вторую, нарушая первую. Когда Бог занимает подобающее Ему место в нашем сердце, мы будем внимательны к нашему ближнему и будем любить его, как самого себя. Только в том случае, если мы больше всего любим Бога, мы становимся способны искренне любить ближнего.

А поскольку суть всех заповедей заключается в любви к Богу и человеку, то нарушение каждой заповеди ведёт к нарушению всего Закона. Поэтому Христос учил Своих слушателей, что Закон Божий — это не собрание отдельных заповедей, из которых одни имеют большее значение, а другие — меньшее и потому ими можно безнаказанно пренебрегать. Наш Господь представляет все Десять заповедей как единое Божественное целое и учит нас, что любовь к Богу должна проявляться в следовании всем Его заповедям.

Книжник, задавший вопрос Иисусу, имел глубокие познания в Законе, и всё же он был поражён Его ответом. Он не ожидал, что Иисус так глубоко знает Писание. Сам этот книжник стал глубже понимать принципы, которые лежат в основе священных установлений. Перед собравшимися священниками и начальниками он честно признал, что Христос правильно объяснил Закон, и сказал: «Хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостию, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв» (Евангелие от Марка 12: 32, 33).

Мудрый ответ Христа убедил этого книжника. Он знал, что вся иудейская религия — это соблюдение обрядов, а не внутреннее благочестие. Он в какой-то степени осознавал бесполезность обрядовых жертвоприношений и пролития крови для очищения от греха, если это совершается без веры. Ему казалось, что гораздо большую ценность, нежели все эти обряды, имеют любовь, повиновение Богу и бескорыстная забота о человеке.

Готовность книжника признать истинность суждения Христа, его решительный и незамедлительный ответ перед всем народом показал, что в этом человеке совершенно другой дух, чем в священниках и правителях. Сердце Иисуса переполнилось симпатией к этому честному книжнику, который не побоялся навлечь на себя неодобрение руководителей, высказав свои убеждения. «Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия» (Евангелие от Марка 12:34).

Этот книжник был близок к Царству Божьему, потому что он признал, что праведные дела более угодны Богу, чем жертвы и всесожжения. Обрядовое служение бесполезно, если оно живой верой не связано с Христом. Даже нравственный закон не достигает своей цели, если он рассматривается в отрыве от Спасителя.

Христос много раз показывал, что Закон Его Отца содержит в себе нечто более глубокое, нежели просто властные предписания. В нём воплощён тот же самый принцип, что и в Евангелии: Закон указывает на долг человека и открывает путь к осознанию своей вины. Читая заповеди Божьи и сравнивая с ними свою жизнь, мы призваны увидеть, как нужно поступать, где мы допускаем ошибки, в чём наш грех. Но сам Закон бессилен освободить нас от греха. Человек должен взирать на Христа, если желает получить прощение и силу исполнять то, что предписывает Закон.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Не любите читать с экрана? Болят и устают глаза? Вы можете оформить подписку на газету «Сокрытое Сокровище» на сайте Почты России. Перейти на сайт подписки