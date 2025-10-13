Когда открываю Святое Писанье

И дух мой пред Небом смиренно молчит,

Я слышу прекрасное истин звучанье —

Сам Бог, обращаясь ко мне, говорит:

«Едва ты заплачешь, Господь отзовётся,

Он сразу услышит, чтоб милость явить.

Рукой всемогущей к тебе прикоснётся

И жажду твою поспешит утолить.

Пускай горьким хлебом порою накормит,

Водою печали тебя напоит,

Но свет Свой в пути Бог вовеки не скроет,

Всмотрись и увидишь: Он рядом стоит.

Он рядом пойдёт, и обрушатся горы;

Увидев Его, содрогнётся земля.

Померкнет сияние алой авроры.

Сразится со тьмою Бог ради тебя…

Едва уклонившись налево, направо,

Услышишь ты голос Его позади:

«Вот путь, по которому следовать надо,

Скорей обратись и со Мною иди».

И помни, нет силы в руках человека,

Поддержку не стоит искать у людей.

В спокойствии сердца спасенье от века,

И лишь упование — свет твоих дней».

Когда закрываю Святое Писанье

И дальше по суетной жизни иду,

Я вижу всех дел Его чудных сиянье

И с помощью Божьей в покое живу!

Елизавета Яковицкая,

г. Санкт-Петербург