Когда открываю Святое Писанье
И дух мой пред Небом смиренно молчит,
Я слышу прекрасное истин звучанье —
Сам Бог, обращаясь ко мне, говорит:
«Едва ты заплачешь, Господь отзовётся,
Он сразу услышит, чтоб милость явить.
Рукой всемогущей к тебе прикоснётся
И жажду твою поспешит утолить.
Пускай горьким хлебом порою накормит,
Водою печали тебя напоит,
Но свет Свой в пути Бог вовеки не скроет,
Всмотрись и увидишь: Он рядом стоит.
Он рядом пойдёт, и обрушатся горы;
Увидев Его, содрогнётся земля.
Померкнет сияние алой авроры.
Сразится со тьмою Бог ради тебя…
Едва уклонившись налево, направо,
Услышишь ты голос Его позади:
«Вот путь, по которому следовать надо,
Скорей обратись и со Мною иди».
И помни, нет силы в руках человека,
Поддержку не стоит искать у людей.
В спокойствии сердца спасенье от века,
И лишь упование — свет твоих дней».
Когда закрываю Святое Писанье
И дальше по суетной жизни иду,
Я вижу всех дел Его чудных сиянье
И с помощью Божьей в покое живу!
Елизавета Яковицкая,
г. Санкт-Петербург