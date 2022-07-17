Консервируем без уксуса

Как консервант уксус хорош, но нужно помнить, что это довольно агрессивный компонент для ЖКТ и не только. Как же, делая запасы на зиму, обойтись без уксуса? Вот несколько идей.

Огурцы, как бочковые

На дно чистых банок (можно не стерилизовать, просто хорошо помыть) поместить несколько очищенных зубчиков чеснока, зонтики укропа, листья хрена, смородины, вишни. Если огурцы только что собраны, нет необходимости их замачивать. Просто срежьте кончики и разложите огурцы по банкам. Банки поместите на поддон. Залейте холодной питьевой водой с солью (1 л воды + 2 ст. л. соли) до самого верха. Прикройте крышками (не закручивать, просто положить на банку). Оставьте на поддоне при комнатной температуре на 2 – 3 дня. Рассол должен стать мутным. Рассол слить в кастрюлю, добавить ещё немного воды (чтобы хватило снова заполнить банки), довести до кипения и залить банки до самого верха, чтобы не было места для воздуха. Закрыть. Убрать в холод. Хранить в прохладном месте.

Огурцы с красной смородиной

Если огурцы не только что с грядки, то замочить их на 3 – 4 часа. Поместить в стерилизованные банки очищенные зубчики чеснока (2 – 3 крупных на литровую банку), листья хрена, чёрной смородины, вишни, зонтики укропа, огурцы, ягоды красной смородины. Не укладывайте огурцы слишком плотно: нужно, чтобы в банку поместилось достаточно ягод, ведь именно они выступают в качестве консерванта. Залить кипящим рассолом (на 1 л воды 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара). Дать постоять 10 минут под крышкой. Рассол слить и снова довести до кипения. Разлить по банкам, закатать. Убрать на хранение в прохладное место.

Салат из кабачков

Ингредиенты:

2 кг томатов,

3 кг кабачков,

5 штук болгарского перца,

1 стакан сахара,

2 ст. л. соли,

0,5 стакана растительного масла,

1 ч. л. лимонной кислоты,

1 ч. л. смеси болгарских перцев

Приготовление:

Помидоры измельчить в блендере, поставить на огонь и кипятить 10 минут. Добавить соль, сахар, масло, смесь перцев. Добавить кабачки, порезанные кубиком, варить 15 минут. Добавить перец, варить 10 – 15 минут. Добавить лимонную кислоту, через 2 минуты снять с огня, разложить по стерилизованным банкам, закрутить, перевернуть до остывания.

Подготовила Оксана Соловьёва

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