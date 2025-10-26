Крем-суп из тыквы

Ингредиенты:

300 г тыквы

300 г картофеля

400 мл воды

250 г лука

2 ст. л. растительного масла

200 г растительного молока

2 ч. л. соли (по вкусу)

2 зубчика чеснока

0,5 ч. л. лимонного сока

Приготовление:

Тыкву и картофель очистить, нарезать кубиками. Поместить в кастрюлю, залить водой, чтобы она покрыла овощи, посолить, варить до мягкости картофеля.

Лук очистить, нарезать кубиками. Тушить на медленном огне под закрытой крышкой до испарения влаги, часто помешивать. Затем налить масло, тушить до мягкости лука.

В кастрюлю с готовыми овощами выложить тушёный лук, налить растительное молоко, выдавить чеснок, лимонный сок. Довести суп до кипения. Затем взбить погружным блендером до однородности.

Оставить настояться 10 мин.

Суп покажется жидким, но, когда он настоится, вы увидите, как он загустеет.

Суп нежный, молочный, но с пикантной ноткой.

Выход: 1300 г (5 порций).

Telegram-канал «Растительная кухня Валерии Любимовой»