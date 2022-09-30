Кто сильнее: Бог или дьявол?

Евангелия от Матфея 8:28–34, от Марка 5:1–20, от Луки 8:26–39

После ночи на бурном озере Спаситель и Его спутники причалили к берегу. Но только ступили они на землю, как увидели зрелище намного ужаснее, нежели ярость бури.

Неожиданная встреча

Из своих убежищ, находящихся среди гробниц, выбежали двое бесноватых и бросились к Христу и Его ученикам, словно желая разорвать на части. На этих несчастных висели обрывки цепей. Их тела, израненные острыми камнями, были покрыты кровоточащими язвами. Из-под длинных спутанных волос злобно сверкали глаза. Казалось, бесы, овладевшие страдальцами, уничтожили полностью человеческий облик, и они походили скорее на диких зверей, чем на людей.

Бежать?

Ученики и спутники Христа в страхе бежали. Но вскоре, заметив, что с ними нет Иисуса, вернулись, ища Его. Он стоял там, где они Его оставили. Христос не стал убегать от бесов. Когда эти люди, скрежеща зубами, с пеной у рта, приблизились к Нему, Иисус поднял руку, недавно усмирившую волны, и они не могли подойти ближе. Так они и стояли — рассвирепевшие, но бессильные перед Его могуществом.

Изгнание

Властным голосом Иисус повелел нечистым духам выйти из одержимых. Его слова проникли в помрачённый разум несчастных. Они смутно начали понимать, что перед ними был Тот, Кто может покончить с мучившими их бесами. Они припали к стопам Спасителя, чтобы поклониться Ему. Но едва их уста открылись, чтобы просить Иисуса о милости, бесы заговорили через них, бешено крича: «Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня» (Евангелие от Луки 8:28).

Иисус спросил: «Как тебе имя?» «Легион имя мне, потому что нас много» (Евангелие от Марка 5:9), — последовал ответ. Используя страдальцев как своих посредников, бесы умоляли Иисуса не высылать их прочь из этой страны. Неподалёку на склоне горы паслось большое стадо свиней, и бесы просили позволения войти в них. Иисус позволил им. Стадо свиней сразу же пришло в неистовство. Стремглав бросились они с утёса вниз и утонули в озере.

Преображение

А тем временем одержимые бесами чудесным образом преобразились. Сознание вернулось к ним, и в глазах засветилась мысль. Их внешний облик, продолжительное время искажённый и уподобившийся образу сатаны, неожиданно изменился, окровавленные руки были мирно сложены, радостными голосами эти люди славили Бога за своё избавление.

Когда свинья дороже человека

Пастухи, видевшие всё происшедшее, поспешили сообщить об этом своим хозяевам и всему народу. В трепете и изумлении окрестные жители собрались возле Иисуса. Одержимые наводили страх на всю округу. Никто не мог спокойно миновать это место, потому что они набрасывались на каждого прохожего с дьявольской свирепостью. Теперь же эти люди, обретшие здравый ум, сидели у ног Иисуса и слушали Его наставления. Впрочем, собравшихся не радовало это зрелище. Потеря свиней казалась им более значительным событием, нежели избавление пленников сатаны. Огорчение и раздражение, вызванные потерей материальных благ, ослепили владельцев погибших животных, и они не разглядели милости Спасителя.

Избавиться от Бога

Проявление сверхъестественной силы возбудило в народе суеверный страх. Если чужестранец останется с ними, то это приведёт к дальнейшим бедам. Боясь разорения, они решили избавиться от Него. Напуганные люди толпились вокруг Иисуса, умоляя Его удалиться от них. И Он согласился, тотчас отплыв на лодке на противоположный берег.

Жители Гергесинской страны имели живое свидетельство силы и милости Христа. Они видели людей, которым был возвращён разум, но, боясь за своё мирское благополучие, с Тем, Кто на их глазах победил князя тьмы, обошлись, как с незваным гостем. Дар Неба отошёл от их дверей.

У нас нет возможности отвергнуть Христа так, как это сделали жители Гергесинской страны, но многие люди по-прежнему отказываются подчиниться Его слову, поскольку послушаться означало бы принести в жертву некоторые земные интересы.

Позволь остаться с тобой!

Но совсем иначе рассуждали исцелённые. Они пожелали следовать за своим Освободителем. В Его присутствии они чувствовали себя в безопасности от бесов-мучителей, лишивших их человеческого достоинства. Когда Иисус собрался войти в лодку, они не отходили от Него: став на колени, умоляли позволить остаться с Ним, чтобы всегда слушать Его речи.

Расскажите своим

Но Иисус повелел им идти домой и рассказать о том, что совершил для них Господь. Они с готовностью повиновались Ему и везде поведали о спасительной силе, освободившей их от бесов.

Двое исцелённых бесноватых стали первыми миссионерами, которых Христос послал проповедовать Евангелие в Десятиградии. Эти люди общались с Христом всего несколько минут. Они не слышали ни одной проповеди из Его уст, они не могли наставлять народ так, как могли это делать ученики, ежедневно внимавшие Христу. Но они сами были доказательством того, что Иисус — Сын Божий. Они могли рассказать о силе Христа то, что сами узнали, увидели, услышали и почувствовали. Это есть то свидетельство, к которому нас призывает Господь и без которого мир погибнет.

Второй шанс

Хотя гергесинцы не приняли Иисуса, Он не оставил их во тьме, которую они предпочли. В то время, когда они просили Его удалиться от них, им ещё не приходилось слышать Его проповеди. Они не знали, от чего отказываются, поэтому Господь снова послал им свет через тех, кого они не могли не выслушать.

Бог всё обращает во благо

Уничтожив стадо свиней, сатана хотел отвратить народ от Спасителя и помешать проповеди Евангелия в этой местности. Но именно это взволновало всю страну и привлекло всеобщее внимание к Христу. Хотя Сам Спаситель удалился, но люди, которых Он исцелил, остались свидетелями Его силы. Все изумлялись, слыша эту дивную весть. Весь этот край был открыт для Евангелия. Когда Иисус возвратился в Десятиградие, люди толпились вокруг Него, и в течение трёх дней весть о спасении услышали не только обитатели одного города, но тысячи жителей окрестных мест. Даже бесы повинуются нашему Спасителю, и злые замыслы обращаются в добро.

Бог сильнее дьявола

Встреча с бесноватыми в стране Гергесинской стала уроком для учеников. Она показала те глубины вырождения, в которые сатана стремится ввергнуть весь род человеческий, и величие миссии Христа, пришедшего освободить людей от сатанинской власти.

Сатана постоянно воздействует на людей, чтобы, притупив их самоконтроль, направить мысли к злу, подтолкнуть к насилию и преступлению. Он ослабляет тело, омрачает ум и развращает душу. Когда люди отвергают призыв Спасителя, они отдают себя во власть сатаны. Множество людей в разных ситуациях — дома, на работе и даже в церкви — поступают сегодня именно так. Поэтому распространились по всей земле насилие и преступление, и нравственная тьма, подобно погребальному савану, окутывает жилища людей. Своими изощрёнными искушениями сатана толкает человека к всё более страшным порокам, пока не добьётся полного разложения и гибели. Единственная защита от его власти — это присутствие Христа.

Сатана показал себя перед людьми и ангелами как враг и губитель. А Христос явил Себя как Друг и Избавитель. Его Дух пробудит в человеке всё благородное и возвышенное. Он восстановит человека, его тело, душу и дух во славу Божью. Те, которые были некогда орудиями сатаны, преображаются силой Христовой в вестников праведности. Сын Божий посылает их рассказать о том, «что сотворил с тобою Господь и [как] помиловал тебя» (Евангелие от Марка 5:19).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

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Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2022 г.