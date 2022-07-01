Приглашение для тех, кому тяжело

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28). Кому сказаны эти слова? Ученикам Иисуса? Да. Раввинам? Да. Вам и мне? Конечно. Послушайте внимательно: Христос с нежностью и любовью обращается к вашему сердцу.

Он приглашает всех

Христос пригласил всех к Себе. Среди слышавших Его слова были книжники и раввины. Они пунктуально соблюдали религиозные формальности, но испытывали при этом духовную жажду, которую не могли утолить обряды.

А вот так называемые отбросы общества. Делая вид, что они довольствуются земным и чувственным, мытари и грешники в глубине сердца таили страх и неуверенность. Иисус не отвернулся от этих людей, от тех, чьи надежды рухнули, от тех, кто стремился успокоить томящуюся душу, предаваясь земным радостям. Христос призвал всех найти в Нём покой.

С нежностью Он обращался к труженикам: «Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим» (Евангелие от Матфея 11:29).

Эти слова Христос говорит каждому человеку. Труждающиеся и обременённые — все люди, хотя они могут этого не сознавать. Каждый из нас влачит бремя, которое только Христос может снять. Самое тяжёлое бремя — это бремя греха. Если бы нам пришлось в одиночку нести его, оно раздавило бы нас. Но наше место занял Безгрешный. «Господь возложил на Него грехи всех нас» (Библия, книга пророка Исаии 53:6). Иисус понёс бремя нашей вины. И теперь Он призывает нас возложить все заботы на Него, потому что мы дороги Ему.

Иисус понимает нас

Иисус на собственном опыте знает человеческие слабости и нужды. Он знает силу искушения: ведь Он, как и мы, был искушаем во всём, но не совершил греха. Ты искушаем? Он избавит тебя от соблазна. Ты слаб? Он укрепит тебя. Ты невежествен? Он просветит тебя. Ты изранен? Он исцелит. Господь «исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их» (Библия, книга Псалтирь 146:3).

«Придите ко Мне», — призывает Он. Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажи о своих бедах Господу. Он укрепит твой дух. Тебе откроется путь к освобождению от трудностей и тягот. Чем глубже ты осознаешь свою слабость и беспомощность, тем скорее найдёшь поддержку в Нём. Чем тяжелее твоё бремя, тем блаженнее будет покой, когда ты обратишься к Тому, Кто носит все бремена.

Что значит взять иго Христа?

Господь говорит нам, как мы можем обрести Его покой: «Возьмите иго Моё на себя». Иго, или ярмо, надевают на животное, чтобы оно могло работать. На этом примере Христос стремится открыть нам одну истину: мы призваны на служение, которое продлится до конца наших дней.

Иго, которое делает нас служителями Бога, — это Его закон, Его воля. Христос Сам, находясь в человеческой плоти, взял на Себя это иго служения. Любовь к Богу и к падшему человечеству побудила Иисуса прийти на землю, чтобы страдать и умереть. Он сказал: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже Мой, и закон Твой у Меня в сердце» (Библия, книга Псалтирь 39:9), «ибо Я сошёл с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Евангелие от Иоанна 6:38). Желаете ли вы исполнять волю Божью?

Доверься Ему, Его бремя благо

Многие люди, стремясь достичь благополучия в этом мире, стенают под грузом забот. Чтобы удовлетворить свои амбиции, они идут против совести и мучаются под бременем вины. Постоянная забота истощает жизненные силы. Господь призывает расторгнуть эти узы рабства и принять Его иго. Он говорит: «Иго Моё благо, и бремя Моё легко» (Евангелие от Матфея 11:30). Он советует: искать следует прежде всего Царства Божьего и Его праведности, и обещает, что всё потребное для земной жизни приложится. Суета ослепляет, и человек не думает о будущем. Но Иисус видит все концы и начала. Он знает, как найти выход из любого затруднительного положения. Наш Небесный Отец приготовил для нас тысячи путей, о которых мы ничего не знаем. Те, кто служение Богу сделает своей высшей целью, увидят, как все трудности исчезнут, и путь их выпрямится.

«Научитесь от Меня, — призывает Иисус, — ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим». Мы должны пройти школу Христа, чтобы научиться у Него кротости и смирению, освободиться от греховных помыслов, привычек и обычаев. Человек должен быть свободен от всего, что противоречит воле Божьей.

Совершенный мир

В сердце Христа, где царила совершенная гармония с Богом, был совершенный мир. Он мог спокойно спать во время ужасной бури. Похвала никогда не приводила Его в восторг, а порицания и разочарования не выбивали из колеи. Испытывая самое ожесточённое противодействие, подвергаясь самому жестокому обращению, Он не терял присутствия духа. Но многие из тех, кто называют себя Его последователями, озабочены и встревожены, потому что боятся довериться Богу. Они не повинуются Ему полностью, потому что страшатся последствий такого повиновения. Им не найти мира до тех пор, пока они не подчинятся воле Божьей.

Покой — в исполнении воли Божьей

Ярмо надевается на животных, чтобы помочь им везти груз, облегчить его тяжесть. Так и с игом Христовым. Когда наша воля сливается с волей Божьей и мы используем Его дары для благословения других людей, мы обнаруживаем, что бремя нашей жизни становится лёгким. Тот, кто ходит путями заповедей Божьих, ходит вместе с Христом, и в Его любви сердце обретает покой. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой душам вашим» (Библия, книга пророка Иеремии 6:16). И Он говорит: «О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские» (Библия, книга пророка Исаии 48:18).

Тот, кто доверится Христу и вручит Ему своё сердце и жизнь, обретёт мир и покой. В совершенном согласии с Богом — совершенный покой. Господь говорит: «Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он» (Библия, книга пророка Исаии 26:3). В нашей жизни могут возникать трудности, но когда мы вверяем себя мудрому Творцу, Он изменяет нашу жизнь и нас самих по образу Своему.

Когда мы с помощью Иисуса достигаем покоя, для нас уже на земле начинается небесная жизнь.

Эллен Уайт, «Желание веков»

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Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.