И хочу, но не в силах любить я людей:

Я чужой среди них; сердцу ближе друзей –

Звезды, небо, холодная синяя даль

И лесов, и пустыни немая печаль…

Не наскучит мне шуму деревьев внимать,

В сумрак ночи могу я смотреть до утра

И о чем-то так сладко, безумно рыдать,

Словно ветер мне брат, и волна мне сестра,

И сырая земля мне родимая мать…

А меж тем не с волной и не с ветром мне жить,

И мне страшно всю жизнь не любить никого.

Неужели навек мое сердце мертво?

Дай мне силы, Господь, моих братьев любить!

Д. Мережковский

Вы любите наблюдать за людьми? Где бы мы с вами не находились: в магазине, в больнице, на улице или в общественном транспорте – нас все время окружают люди. Я часто задумываюсь о том, что все они, все, окружающие меня каждый день, тысячи новых лиц – все имеют свою судьбу, отличную от остальных. Кто-то сегодня влюблен, другой переживает горечь разлуки, третий радуется рождению первенца, четвертый потерял близкого человека… А ведь у каждого из них свой, ни на чей другой не похожий внутренний мир…

Личность человека во все века привлекала к себе особое внимание. Люди долгое время пытались раскрыть тайну собственной души. От Еврипида до Шекспира писатели стремились разгадать внутренний мир человека. Особенное внимание этому уделяли в XVIII веке сентименталисты, позднее – романтики. Героями произведений становились короли и принцы, знатные особы, достойные всеобщего внимания. Простые люди – крестьяне и ремесленники – изображались только в комедийном жанре.

В XIX веке все изменилось. В литературу вошел совершенно другой герой, не имеющий высокого чина и положения в обществе. Вспомним, например, «Станционного смотрителя» Пушкина. В этом произведении автор изображает чиновника 14 класса Самсона Вырина. Это «маленький человек», у которого в жизни и была-то только его станция да красавица-дочка. И эту дочку он теряет – ее увозит проезжий офицер. С потерей Дуни та маленькая искорка счастья, которая горела в сердце Вырина, погасает. И, вместе с тем, так же быстро погасает и его жизнь. Он маленький человек, как окрестили его в XIX веке критики. Но что значит маленький? Незаметный, ненужный никому? Может быть… Но все-таки человек!

Обратимся еще к одному произведению. Мне хотелось бы остановиться подробнее на повести Гоголя «Шинель». Ее герой – тоже чиновник – Акакий Акакиевич Башмачкин, всю свою жизнь переписывающий бумаги в департаменте. Вот что говорит о нем автор:

«В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто через приемную пролетела простая муха… молодые чиновники посмеивались и острили над ним,.. рассказывали тут же перед ним разные, составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба; сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом».

Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, и только когда становилось совсем невмоготу, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» Один молодой чиновник, служивший в этом департаменте, тоже стал подсмеиваться над Башмачкиным. Но услышав однажды эти слова («Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»), он вдруг остановился, как будто пронзенный. И с тех пор все переменилось перед ним, показалось в другом виде. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу и со своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И в этих словах звенели другие: «Я брат твой».

Остановитесь на минуту. Посмотрите вокруг. Не услышите ли вы от кого-нибудь эти слова: «Я брат твой»?

Когда я думаю об этом, на память приходит притча, рассказанная Иисусом одному законнику, который спросил: «А кто мой ближний?», другими словами: «Кто мой брат?»

«На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же» (Луки 10:30-37).

Неважно, кто будет нуждаться в вашей помощи, но если вы в состоянии оказать ее, не премините сделать это.

А что же Башмачкин? Все бы хорошо, если бы не одна мелочь. Башмачкин должен был ходить в должность даже в самые страшные морозы, а шинель его ни на что не годилась. После того, как подшивать и переделывать стало невозможно, пришлось заказать новую. И с состраданием читаем мы, как описывает Гоголь, сколько лишений пришлось перенести Башмачкину, чтобы заплатить за шинель. День, в который он надел ее, стал настоящим праздником.

Но вечером, когда он возвращался домой, грабители сняли с него его новую шинель. С ней Акакий Акакиевич потерял все то светлое, что было в его жизни. Он попытался найти шинель и для этого отправился к одному значительному лицу с просьбой о помощи. Однако значительное лицо выставило его за дверь, даже не разобравшись, в чем дело. Акакий Акакиевич, не помня как, добрался до дома. В этот же день он слег в постель, а вечером умер.

«И Петербург остался без Акакия Акакиевича, – пишет Гоголь, – как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное…»

Дорогие друзья, вы только представьте, как это страшно, понимать, что ты никому не нужен, что в этом мире ты совсем один.

Но это не так. Даже если все вокруг отвернутся, останется Тот, Кто никогда не предаст. Посмотрите, что говорит Священное Писание: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Исаия 49:15).

В Евангелии от Луки Иисус говорит: «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых птиц» (Луки 12:6,7).

Человек имеет огромную ценность в глазах Бога, каким бы он ни был. Для Бога нет маленьких людей, если даже о каждой птице Он помнит. Вы когда-нибудь задумывались, что значит «волосы на голове сочтены»? Когда один человек любит другого, то он знает каждую морщинку на его лице. Но насколько же – вы только представьте – любит нас Бог, если Он знает каждый волосок на нашей голове. Чего же еще нам бояться, когда у нас есть такая любовь? Вот что говорит пророк Исаия: «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (Исаия 41:10).

Но давайте постараемся помнить и другие слова: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Иоанна 13:34).

Еще раз посмотрите вокруг. Может быть, кому-то прямо сейчас нужна Ваша помощь?

Не жалейте своего сердца, спешите дарить любовь.

О. Нелюбина

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» июнь 2004 г.