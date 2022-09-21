Мама, он так изменился!

Можно ли восстановить испорченные отношения? Вадим попробовал, и вот что из этого получилось…

История, которую я хочу рассказать, связана с моей родной сестрой Полиной, которую я очень люблю. С самого детства мы были очень близки: гуляли вместе, ходили в гости к нашей любимой бабушке, могли играть с утра до ночи, не замечая времени. Но, взрослея, мы стали меньше времени проводить вместе, начали общаться с другими ребятами, у нас появились новые интересы. С болью в сердце я вспоминаю, как сестрёнка упрашивала меня с ней поиграть, а я твёрдо говорил: «Нет».

Мы росли, и между нами как будто образовалась бездна. Появилось чувство, что мы, хотя и живём в одном доме, совсем не знаем друг друга.

Позже я научился пить, курить, материться… Сказать сестре обидное слово, унизить, что-то забрать (даже при людях) для меня не составляло проблемы. Я часто доводил Полину до слёз. Мне казалось, что сестра стала меня ненавидеть. Порой я слышал в свой адрес её крик: «Лучше бы ты не родился!»

Сейчас я понимаю, насколько сильно ей доставалось от меня. Понимаю, сколько боли я причинил младшей сестрёнке. Когда в мою жизнь вошёл Бог и я увидел свой грех, то горько плакал. Но были и слёзы радости. Когда Бог показал мне, как Он меня любит, я просто не мог сдерживать эмоций и говорил Богу: «Как Ты можешь любить такого, как я? Ты же знаешь, какой я, Господи! Как?! Почему ради такого, как я, Ты пошёл на крест и умер? Я не достоин этого. Ты знаешь всю мою жизнь и видишь меня насквозь, но всё равно прощаешь и призываешь к Себе? Боже, мне не понять Твоей любви!» Я поверил, что Господь любит грешника и хочет меня спасти.

Я задал закономерный вопрос Богу: «Господи, что я могу сделать для Тебя?» Первая мысль, пришедшая мне в голову, была о Полине. Голос внутри меня напомнил: «Какие у тебя отношения с младшей сестрой?» Я сказал: «Господи, она меня ненавидит!» и горько заплакал. Но в моих руках была открытая Библия, и в одно мгновение Бог указал мне на стих, записанный в Евангелии от Матфея 7:12: «Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».

Меня как будто ударило молнией! Я чётко понял: если я хочу, чтобы сестра полюбила меня, то должен сделать первый шаг. Сначала мои попытки проявить любовь были смешными и нелепыми. Вы бы видели, как Полина вытаращивала глаза, когда я просто подходил и целовал её в щёчку. Она спрашивала: «Вадик, что с тобой?» Первое время она была, как ёжик, и мне порой казалось, что все усилия тщетны. Но я упорно продолжал проявлять к ней любовь.

Когда я постепенно стал помогать сестре в житейских делах, говорить с ней о жизни, дарить подарки, брать с собой в красивые места, куда я отправлялся, её отношение ко мне изменилось. Я думал: «Она моя сестра, и я хочу дать ей то, чем в своё время обделял её». Я трудился и молился. Молитва всегда сопряжена с делом. Молитва без дела — это попрошайничество, а дело без молитвы — это наглая самоуверенность.

Спустя полгода был трогательный момент, когда мы вместе плакали и просили прощения за всю ту боль, которую причинили друг другу. Ещё через некоторое время, перед самым Новым годом, Полина сказала: «Я вижу, как за год ты изменился, и Вадик, который сейчас стоит передо мной, уже не тот Вадик, который был прежде. Ты стал другим, но этот новый Вадик мне нравится больше». После этих слов Полина ушла. Она этого не знает, но я не смог тогда сдержать слёз радости и благодарности Богу.

Это был очень длинный и трудный путь, он увенчался победой, но это ещё не всё. Спустя год у меня появилась возможность поступить учиться на священнослужителя в Заокскую духовную академию. Перед отъездом сестра сказала мне: «Раньше, Вадик, я говорила: «Поскорее бы ты

уехал!», но сейчас понимаю, что не хочу, чтобы ты уезжал». Когда я уже прибыл на место учёбы, мама рассказала мне по телефону, что Полина плакала и говорила: «Мама, он так изменился, он так повзрослел».

С того времени уже прошло три года. Пройденный путь напоминает нам, что нужно дорожить друг другом и беречь кровные отношения.

Дорогой читатель, помни, что только любовь может зародить любовь. Я не знаю, в каких жизненных обстоятельствах ты находишься и какие у тебя отношения с родными и близкими. Возможно, ты в тупике или тебе кажется, что ты борешься один против целого мира, но ты не одинок. У тебя, как и у меня, есть возможность приходить каждый день к Богу, чтобы услышать то, что Он говорит через Слово Божье, указывая верный путь. Твои отношения с близкими могут измениться. Тебе может казаться, что тебя никто не любит, но Иисуса первого невзлюбили и распяли, а Он всё равно продолжал любить. Его желание — примириться с человеком и чтобы люди примирились между собой. На что ты готов пойти сегодня, чтобы примириться со своими близкими?

Вадим Антюшин

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Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2022 г.