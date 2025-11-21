Мы русские. Поэтому с нами Бог?

Влияет ли национальная принадлежность на спасение?

Скорее всего, вам приходилось слышать фразу, которой озаглавлена эта статья. Находят ли подобные идеи поддержку в Евангелии?

В Евангелии от Матфея 3:8, 9 Иоанн Креститель обращается к иудеям с необычными словами: «Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»». Почему он произнёс эти слова?

В них содержится глубокий смысл. Многие иудеи того времени верили, что их принадлежность к народу Божьему автоматически гарантирует им спасение. Они считали, что заслуги Авраама, Исаака и Иакова покрывают их грехи, и поэтому им не нужно каяться. Но Иоанн Креститель, а позже и Иисус Христос решительно опровергли это заблуждение.

Давайте разберёмся, почему формальная принадлежность к народу Божьему не спасает сама по себе и что на самом деле ожидает от нас Бог.

Заслуги Авраама и ложное чувство безопасности

Авраам и его «заступничество» за потомков

В иудаизме существует древнее предание (агада), согласно которому Авраам после попытки жертвоприношения Исаака, описанной в Библии, в 22 главе книги Бытие, попросил Бога: «Когда потомки Исаака согрешат, вспомни эту жертву и будь милостив к ним!» Впоследствии евреи верили, что звук шофара (трубы из бараньего рога) напоминает Богу о жертве Исаака и заставляет Его прощать грехи народа.

Эта идея привела к убеждению, что спасение даётся не по личной вере и покаянию, а по национальному происхождению. Многие иудеи того времени считали: «Мы — дети Авраама, значит, Бог нас спасёт, даже если мы грешим».

Бог не спасает по национальности

Библия ясно говорит, что избранность Израиля — это не привилегия, а миссия. В Библии сказано: «Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников» (книга пророка Исаии 42:6). Израиль был избран не для того, чтобы гордиться своим происхождением, а чтобы нести свет Божьей истины всему миру.

Ко времени Иоанна Крестителя многие иудеи забыли об этом. Они думали, что достаточно быть евреем и Бог простит их грехи. Но Иоанн говорит: «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Евангелие от Матфея 3:9). Это значит, что Бог не ограничен национальностью — Он может сделать Своими детьми и язычников, если те покаются и поверят в Него.

Иисус Христос и спор с иудеями

Иисус Христос во время Своего земного служения тоже сталкивался с этим заблуждением. Иудеи говорили: «Мы —семя Авраамово и не были рабами никому никогда» (Евангелие от Иоанна 8:33). Они верили, что их происхождение делает их свободными от греха и осуждения. Но Иисус ответил им: «Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Евангелие от Иоанна 8:34). Он показывает, что настоящая свобода от рабства греха — не в национальности, а в освобождении от греха через познание истины, веру в Него и покаяние.

В притче о злых виноградарях (Евангелие от Матфея 21:33–43) Иисус говорит, что Царство Божье будет отнято у тех, кто не приносит плодов веры, и отдано другим — тем, кто уверует в Христа, даже если они не евреи.

Опасность формальной религии

Фарисейское заблуждение: «Я еврей, потомок Авраама, чту Закон — значит, я спасён».

Фарисеи думали, что строгое, пусть и формальное, соблюдение внешних правил делает их угодными Богу. Они соблюдали субботу, давали десятину, избегали запретной пищи, придерживались множества иных правил и считали, что этого достаточно.

Но Иисус обличал их: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды» (Евангелие от Матфея 23:25). Они выглядели благочестивыми снаружи, но внутри их сердца были полны гордыни, лицемерия и греха.

Современное заблуждение: «Крещённый значит спасённый» или «Я не курю, не пью, хожу в церковь — значит, я угоден Богу».

Сегодня многие христиане могут впасть в ту же ошибку, что и фарисеи. Люди думают: «Я не совершаю серьёзных грехов, я посещаю церковь, значит, я спасён».

Но если в сердце нет покаяния, если нет живой веры и любви к Богу и людям, это просто формальность.

Апостол Иоанн пишет: «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас» (Библия, 1 послание Иоанна 1:8). Грех отделяет нас от Бога. Как сказал пророк Исаия: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо [Его] от вас, чтобы не слышать» (Библия, книга пророка Исаии 59:2). Без покаяния мы остаёмся в этом разделении, даже если внешне выглядим «хорошими христианами».

Но в чём каяться, если не видишь за собой никаких серьёзных грехов и проступков: никого не убил, не украл, не блудодействовал?

В Новом Завете апостол Иаков пишет: «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и всё тело» (Послание Иакова 3:2). Контекст этого отрывка повествует, что эти «многие прегрешения» совершаются нашим языком — осуждения, сплетни, клевета, брань, злоречие и сквернословие.

Поэтому даже тот, кто не совершил тяжких грехов, нуждется в покаянии и очищении своего сердца и своего языка.

Что значит истинное покаяние?

Покаяние — это не просто слова

Иоанн Креститель призывал не просто говорить «я каюсь» или «Господи, прости», но приносить «достойный плод покаяния» (Евангелие от Матфея 3:8). Это значит, что наше покаяние должно быть искренним и сопровождаться изменением жизни, наших привычек и поведения.

Исповедь — как хирургическая операция для души

Неисповеданный грех — как болезнь, которая разъедает душу. Исповедь — это как операция, которая удаляет злокачественную опухоль. Если мы не исповедуем грехи, они продолжают разрушать нас изнутри.

Апостол Иоанн говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (Библия, 1 послание Иоанна 1:9).

Что нужно делать?

1. Проверить своё сердце — есть ли в нём неисповеданный грех? К этому призывает нас Священное Писание: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Библия, книга Псалтирь 138: 23, 24). Просите Бога в молитве указать вам ещё не исповеданные грехи.

2. Исповедаться Богу в молитве лично, а если нужно, то и перед тем человеком, кому причинили вред (Библия, Послание Иакова 5:16).

3. Отвернуться от греха и стремиться к святости (Библия, Послание евреям 12:1).

Быть потомком Авраама в библейские времена или ходить в церковь в наше время, соблюдать обряды — всё это хорошо, но недостаточно. Бог смотрит не на внешние знаки, а на сердце. Ни рождение в христианской стране, ни крестик на шее, ни формальное посещение церкви не спасают. Как бы неприятно это ни звучало, не будет Бог с нами только потому, что мы русские. Господь ищет не формальных последователей, а тех, кто искренне кается и верит в Него.

Как писал апостол Павел: «Не все те Израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его» (Библия, Послание римлянам 9:6, 7). Настоящие дети Авраама, которые унаследуют Божье обещание о спасении, — не те, кто рождён от него по плоти, а те, кто верит в Иисуса Христа, независимо от их национальности (Библия, Послание галатам 3:7).

Россия — удивительная многонациональная страна, в которой издревле проживают более 190 различных народов. Бог одинаково любит представителей любой национальности и не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию (Библия, 2 послание Петра 3:9).

Алексей Бритов