Новая песнь Генделя

По легенде, во время одного из исполнений знаменитой оратории Генделя британский король Георг II настолько воодушевился музыкой, что не смог усидеть в кресле. Вслед за монархом поднялись и все присутствующие в зале. С тех пор зародилась традиция, которая жива и по сей день, слушать хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия» стоя. Какова же история создания этого шедевра?

К третьему десятилетию XVIII века Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759) стал известным композитором, создающим музыку в различных жанрах. Поскольку он писал преимущественно нерелигиозную музыку, многие церкви в Англии считали его светским композитором, а отношения Генделя с церковью были напряжёнными. Однако он всегда жаждал Бога и спасения.

В апреле 1737 года композитор перенёс инсульт, затем выздоровел, но вскоре погрузился в финансовый, межличностный и духовный кризис. Пребывая в конфликте с церковью, со многими придворными и другими музыкантами, Гендель думал, что не устоит. 8 апреля 1741 года он дал, по его мнению, свой последний концерт и в возрасте 56 лет отошёл от общественной жизни.

Однако композитор искал новую песнь и вскоре нашел её! Идея и замысел оратории уникальны: ни один композитор до Генделя не создавал ещё произведения, посвящённого вселенской миссии Спасителя в прошлом, настоящем и будущем.

Чарльз Дженненс, друг Генделя, составил либретто из отрывков Ветхого и Нового Заветов. Предложение из Дублина сочинить музыку для благотворительного концерта послужило для Генделя толчком для дальнейшего творчества, и в результате родилась величайшая оратория всех времён — «Мессия».

Первая её часть описывает трепетное ожидание Спасителя, блуждание человечества во мраке греха и неведения, чудо рождения Христа и ликование в его честь. Вторая часть повествует о страданиях и распятии Мессии, однако мрачные образы постепенно сменяются созерцательными, а затем и радостными, когда совершается чудо Воскресения (знаменитый хор «Аллилуйя»). Третья часть — это размышления о жизни во Христе, о радостной надежде и вечной жизни, ожидающей верующих после Второго пришествия Иисуса Христа.

Гендель был настолько поглощён своим трудом, что написал все три части на 260 страницах за 24 дня, начав работу 22 августа 1741 года. В те дни композитор практически не выходил из своей квартиры, едва прикасаясь к еде. Иногда во время создания оратории он плакал и даже рыдал над изучаемыми евангельскими текстами о страданиях и славе Иисуса-Мессии. На последней странице рукописи Гендель написал: «Soli Deo Gloria», что значит «Единому Богу слава».

Когда «новая песнь» — «Мессия» — была представлена на благотворительном концерте в Дублине, доход от неё позволил освободить 142 заключённых из долговой тюрьмы. Всё это также освободило Генделя от духовного испытания, в котором он пребывал, и с тех пор его произведение принесло благословение множеству людей по всему миру. До конца жизни он вносил исправления в эту ораторию, 18 лет он жил ею.

Композитор дирижировал оркестром, исполнявшим его шедевр — ораторию «Мессия», когда его настиг внезапный приступ слабости. Больше он с постели уже не встал. Умирая 14 апреля, Гендель шептал текст арии сопрано из III части «Мессии»: «Я знаю, Искупитель мой жив» («I know that my Redeemer liveth»). Эти слова с соответствующей мелодией помещены на памятнике Генделю в Вестминстерском аббатстве, где он похоронен.

Возможно, если бы не тот глубокий кризис, через который прошёл Гендель, мир никогда не насладился бы величайшей ораторией всех времён. Именно смирение Генделя перед Богом, его стремление к Божьему спасению в дни тревоги и непоколебимый дух помогли композитору подняться и спеть новую песнь.

По материалам книги Патрика Каванаха «Духовная жизнь великих композиторов»

(Grand Rapids, Zondervan, 1996)

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.