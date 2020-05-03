Сила семейных традиций

Не секрет, что в перегруженной жизни современной семьи какие-то любимые традиции и ритуалы отходят на второй план. У старшего поколения возникает вопрос, а так ли уж важны такие мелочи, как совместные трапеза, чтение книг, молитва с ребёнком на ночь.

Ценность семейных традиций

Для детей семейные традиции имеют большое значение. Участие ребёнка в домашних ритуалах помогает воспитывать у него чувство общности с семьёй и желание заботиться о близких. А главное, он с раннего возраста приобретает навыки общения и взаимодействия с другими людьми, которые помогут ему в дальнейшей жизни. Совместное чтение, особенно чтение Священного Писания, развивает память и нравственные качества, формирует характер ребёнка.

Семейные традиции объединяют семью, укрепляя отношения и способствуя тому, чтобы её члены лучше узнали друг друга. Каждая семья создаёт свои традиции. Но очень важно, чтобы традицией стали взаимоуважение и взаимопонимание, а тактичность и бережное отношение вошли в привычку и остались в семье на всю жизнь.

Исследования, проведённые в университете Андрюса, показали, что совместные приёмы пищи создают атмосферу, в которой семья может общаться друг с другом, а доброжелательное общение помогает установить прочные связи между родителями и их детьми. Совместные трапезы — лучшее место для семейных советов, где обсуждают проблемы и принимают знаковые решения. Они способствуют единству, стабильности и порядку в жизни семьи. В доме, где практикуются совместные трапезы, чаще царит атмосфера доверия. Там родители обычно знают, где бывает их чадо, а дети не стесняются рассказывать о своих школьных товарищах и других людях, с которыми общаются вне дома, и готовы принимать советы старших для принятия решений в будущем.

Как сохранить добрые традиции?

Семейный ужин не обязательно должен происходить в одно и то же время. В будни его можно перенести на более позднее время. Обед в выходные дни может состоять из особых блюд, которые любят все члены семьи. Позаботьтесь, чтобы ничего не отвлекало вас от общения. Уберите со стола телефоны и планшеты, выключите телевизор и наслаждайтесь общением!

Семейные традиции оказывают сильное влияние на членов семьи, радуя тёплыми воспоминаниями, когда повзрослевшие дети уезжают из дома. Улыбка и доброжелательность, сочувствие, утешение, милосердие, принятие создают положительные эмоции и служат маяком для ребёнка в жизненном море. Что бы ни случилось в его взрослой жизни, как бы далеко он ни ушёл от нравственных ориентиров родителей, безусловная любовь, проявленная к нему, будет согревать и увлекать обратно, туда, где он чувствовал себя безмятежно счастливым, к тихой семейной бухте.

Семейные традиции — это ценное наследство, которое ребёнок возьмёт с собой во взрослую жизнь. Джон Янберг, профессор религиозного образования в университете Андрюса, сказал: «Великие идеи не живут в веках только потому, что они великие и истинные. Они живут только тогда, когда проникают в сердца молодых. Наши самые бесценные религиозные верования всегда отделяет от вымирания только одно поколение!» Поэтому перед родителями стоит важная задача создать и сохранить традиции, которые помогут ребёнку в духовном росте и следовании за нравственными ориентирами Библии.

Личная вера многих детей коренится в семейных религиозных традициях. Однако недостаточно верить в то, во что верили твои родители. Вера становится зрелой только тогда, когда исповедуемые ребёнком взгляды становятся частью его самого. Важно привить детям доверие Иисусу. Именно через постоянство в молитве и чтении Библии у ребёнка формируется религиозное мировоззрение и закрепляется привычка обращаться к Богу самостоятельно, независимо от того, есть ли кто-то из взрослых рядом.

Создавайте свои семейные традиции

Новые традиции часто начинаются с какого-то памятного для семьи события: дня рождения, годовщины, путешествия, игры. Также это могут быть особый семейный язык, общие дела, радостные встречи, совместные мероприятия, в которые вовлечены все члены семьи.

Наши вложения в копилку семейных традиций бесценны. Добрые традиции оказывают влияние на мировоззрение и характер наших детей, открывают им любящего Бога, соединяют поколения. Создавая семейные традиции, мы пишем историю своей семьи, которую продолжат наши дети в собственных семьях.

Мария Вачева, психолог

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.