О защитниках Отечества и не только

В преддверии мужского праздника представляем пять статей о реальных людях. Все эти истории очень разные, но все они связаны с армией и Богом.

Первая молитва солдата

Может ли Бог сделать чудо для обычного солдата? Хотя Павел Бабенко не был верующим, Бог сделал для него невозможное. Что именно? Читайте в статье: Первая молитва солдата

Прыжок с парашютом

Прыжки с парашютом — дело опасное. Как быть, если основной парашют не раскрылся, а запасный скрутился в жгут и не наполнился воздухом? В этом случае Владимиру Шевченко мог помочь лишь Бог. И Он помог! Как? Читайте: Прыжок с парашютом

«Я был офицером и остался им, только теперь в армии Христа»

Как к Богу может прийти офицер? История жизни этого человека необычна. По собственным словам Олега Харламова «Я был офицером и остался им, только теперь в армии Христа».

Любите врагов ваших

А эта история не просто необычна, а удивительна! Мы знаем только имя главного героя — Андрей, № 709. Военнопленный, показавший необычайную стойкость и верность принципам в немецком концлагере во время Великой Отечественной войны. Любите врагов ваших

Служу Родине: альтернативная гражданская служба

Сейчас службе в армии есть законная альтернатива: альтернативная гражданская служба. Что это такое? С какими трудностями сталкиваются те, кто желает отдать долг Родине, не беря в руки оружие? Читайте в статье: Служу Родине: альтернативная гражданская служба

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2019 г.