Март – обзор “Сокрытое Сокровище”

Смотрите видеообзор мартовского номера газеты “Сокрытое Сокровище –

Читайте в свежем номере удивительные истории: ✅ Богом хранимый Миша ✅ Не успела начать переживать. Читайте статьи: ✅ Не руби сплеча ✅ Почему Моцарт так рано умер? ✅ Тотальное зомбирование ✅ Лучшее гражданство ✅ Как церковь отменила Божью заповедь ✅ Как предотвратить измену?» ✅ Добрый рассказ «Бахыт» ✅ Рецепт ✅ история для детей «Счёт за мамину работу» ✅ Учимся извиняться: 5 ключевых фраз ✅ Солнышко от депрессии ✅ на 12-ой странице – библейские тексты о прощении.

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