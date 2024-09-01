Сентябрь – обзор “Сокрытое Сокровище”

Смотрите видеообзор газеты “Сокрытое Сокровище за сентябрь –

Читайте в свежем номере статьи: ✅ Любовь вместо мести ✅ Расчеловечивание ✅ Удивительная история «Молитва перед полётом» ✅ «Главное в жизни» – о встрече с живым Богом ✅ Мессия или самозванец ✅ Почему Господь запретил Себя изображать ✅ Альтернатива привычной школе ✅ Рецепты простых блюд из доступных продуктов ✅ Детское стихотворение «Всем ребятам пример» ✅ Что делать, если ваш брак дал трещину ✅ 7 прививок от стресса ✅ Библейские тексты о дружбе.

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