Ноябрь – обзор “Сокрытое Сокровище”

Смотрите видеообзор газеты “Сокрытое Сокровище за ноябрь –

Читайте в свежем номере статьи: ✅ Благословение детей ✅ Молодая Земля ✅ Коляска с ребёнком выехала на перекрёсток. Что произошло дальше? Вы узнаете об этом из статьи «Прости, парень!» ✅ «Кто хозяин твоей жизни»? ✅ Америка в Библии ✅ Работать никогда не грех? ✅ Стёртые колени и слоновьи уши – о воспитании ✅ Рецепты хлеба ✅ Стихотворение «Молись за меня, мама!» ✅ Что запрещено в счастливой семье ✅ Можно ли победить сахарный диабет? ✅ Библейские тексты об отношении к людям.

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