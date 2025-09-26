Многие связывают таинственные исчезновения людей с тем, что они возносятся на небо…

Взале суда царит напряжение. Затаив дыхание, все ждут роковых слов. Вот они: «виновен» или «невиновен». Подсудимый никак не мог повлиять на приговор. Когда решение принималось, его не было рядом, он даже не осознавал, в какой именно миг решилась его судьба, но приговор суда был предопределён его прошлым поступком.

Так бывает во многие судьбоносные моменты жизни: принимается решение, которое может серьёзно повлиять на всю будущую жизнь, но не слышно ни сирен, ни звона колоколов, ни вообще каких-либо сигналов, оповещающих, что решение действительно принимается. Нас там нет. Мы ничего не решаем, и только наши прошлые поступки определяют, что нас ждёт впереди.

Обратимся к 24-й и 25-й главам Евангелия от Матфея. В самой середине беседы, которую Иисус ведёт со Своими учениками, Он произносит слова, которые христиане довольно часто цитируют: «Тогда будут двое на поле: один берётся, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берётся, а другая оставляется» (Евангелие от Матфея 24:40, 41).

Миллионы искренних христиан считают, что Иисус говорит о том, что сами они называют «тайным восхищением». Они верят, что те, кто готов встретить своего Господа, будут тайно восхищены на небо, а все остальные по-прежнему останутся на земле.

Можно даже встретить автомобили с наклейками: «Если меня восхитят, можешь забрать машину». Воображение рисует яркую картину верениц автомобилей, несущихся по шоссе без водителей; поездов, которые мчатся на красный свет и падают с мостов вместе с обезумевшими пассажирами, так как машиниста только что «восхитили». Лётчики внезапно исчезают из кабин, а пассажиры, истерично крича, вместе с самолётом падают на землю. Складывается впечатление, что если такое на самом деле возможно, то в целях всеобщей безопасности нужно принять закон, запрещающий пилотам, машинистам и водителям автобусов исповедовать христианство.

Я вовсе не хочу посмеяться над верой в «тайное восхищение» — эти люди так же искренни, как и я, и мне кажется, я могу понять, как они пришли к такому истолкованию процитированных выше слов Иисуса. Хочу только спросить, не ошибаются ли они, хотя бы отчасти? Быть может, Иисусу надо было сказать что-то такое, в чём мы крайне нуждаемся?

В указанных главах Иисус не раз призывает бодрствовать, быть настороже, чтобы нас ничто не застигло врасплох. А что может застать нас врасплох? Его пришествие? Можно ли сказать, что оно станет каким-то тайным событием, о котором узнают только те, кого оно напрямую коснётся? Вряд ли!

Вспомним слова апостола Павла: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 4:16).

А вот что говорит апостол Иоанн: «И узрит Его всякое око… и возрыдают пред Ним все племена земные» (Библия, книга Откровение 1:7).

Итак, все на земле увидят Его, а кто будет не готов встретить своего Господа, возрыдает при виде Его лица. Никто на земле не останется в неведении относительно того, что происходит. Разве это говорит о каком-то тайном вознесении кого-либо? Нет, всё свидетельствует о прямо противоположном! Возвращение Христа на эту землю будет самым впечатляющим, громоподобным событием всех времён, и никто не сможет его не заметить!

Но, быть может, что-то очень важное произойдёт ещё до возвращения Христа, причём что-то такое, о чём почти никто не догадывается? Быть может, как раз это нам и нужно понять? Да, когда Христос вернётся, то Он возьмёт с Собой всех, кто был готов встретить Его, возьмёт в обители, которые для них приготовил. Те же, кто оказался неготовым, останутся здесь и будут рассеяны по опустошённой земле. Но ответьте на такой вопрос: когда будет решаться, кого взять и кого оставить? Сразу же после пришествия, то есть здесь, на земле? Нет. Такое решение будет принято раньше, ибо Иисус сказал: «Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Библия, книга Откровение 22:12).

Возможно ли, чтобы Иисус принёс Своё возмездие, не решив заранее, на кого оно падёт и кого минует? Разве это не было решено прежде? Послушаем апостола Иоанна: «И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Библия, книга Откровение 20:12).

Как понимать слова о том, что мёртвые стояли пред Богом? Речь идёт об их прожитой жизни, записанной в небесных книгах. Ещё до того, как Иисус вернётся на землю, каждый из нас будет судим по этим книгам, и когда это произойдёт, мы ни о чём не догадаемся, ибо мы не будем физически присутствовать там. Мы просто не узнаем, что происходит.

После того, как решение будет принято, станет ясно, кого надо взять на небо, а кто будет оставлен на земле. Но когда будет вершиться этот суд, никакого внешнего разъединения не произойдёт. Двое, работающие в поле, по-прежнему будут работать вместе, и две женщины, мелющие зерно, будут продолжать работу, и никто не догадается, что произошло…

Во всех картинах, которые Христос нарисовал в 24-й и 25-й главах Евангелия от Матфея, говорится о разъединении. Одни люди вошли в Ноев ковчег, а другие не смогли этого сделать; кого-то вторжение вора застало врасплох, а кто-то ожидал его; одни девы были готовы встретить жениха, а другие оказались неготовыми; были слуги, мудро распорядившиеся деньгами хозяина, но нашлись и такие, кто не сумел этого сделать. Когда дверь Ноева ковчега затворилась, для оставшихся это не было концом света (первые капли дождя упадут только спустя неделю), но в тот миг их судьба была решена. А люди не ведали об этом и продолжали жить, как прежде.

Слушайте внимательно: когда сквозь пылающие небеса Иисус возвратится на эту землю, ангелы произведут разделение меж людьми. Но как они могут сделать это, если судьба каждого человека не будет решена заранее? Итак, если во время пришествия Иисуса произойдёт разъединение, это значит, что каждый человек когда-то раньше был оценен.

Иисус даёт нам понять, что до Его пришествия каждый человек будет судим по тому, как он прожил эту жизнь, хотя и не почувствует этого. Над нами совершится суд, хотя мы не будем присутствовать на нём. Мы даже не узнаем, когда это произойдёт, — вот почему Иисус неустанно говорит, что нам надо бодрствовать и готовиться. Нам нельзя откладывать спасение, нам некогда отодвигать Бога на задний план. Завтра может быть слишком поздно.

Осознавая это, давайте зададим себе вопрос: «Какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламенённые небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» (Библия, 2 послание Петра 3:11, 12).

Джордж Вандеман,

«Удивительные пророчества Библии»