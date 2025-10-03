Он встал на защиту храма

Придя в храм накануне Пасхи, Иисус увидел то, что опечалило и разгневало Его…

Снова в храме

В начале Своего служения Христос изгнал из храма тех, кто осквернял его своей нечестивой торговлей. И сейчас, когда Его миссия на земле заканчивалась, Он снова пришёл в храм и обнаружил, что внешний двор храма напоминал огромный скотный двор. Мычание животных и резкий звон монет смешивались с гневной перебранкой торгующих, и среди всего этого гама едва слышались голоса людей, совершающих богослужение. Служители храма сами занимались куплей-продажей и разменом монет. Жажда наживы настолько овладела ими, что в глазах Божьих они были не лучше воров.

Это интересно:

На Пасху в Иерусалим стекалось огромное количество приезжих. Среди них были и евреи, живущие в других странах. Они не могли привезти жертвенных животных с собой, поэтому приобретали их уже в Иерусалиме.

Этим умело воспользовались, превратив храмовую торговлю в бизнес. В Иудее в то время в ходу были римские монеты — динарии. А для торговых операций на храмовой территории была введена специальная храмовая валюта — священные сикли. Был организован «обменник», к тому же, все валютные операции совершались с огромной комиссией. Христос возмутился тем, что дом молитвы был превращён в бизнес-предприятие.

Суть служения потеряна

Священники и старейшины почти не сознавали торжественности и важности служения, которое они должны были совершать. Во время Пасхи и праздника Кущей в жертву приносились тысячи животных, кровь которых выливалась на жертвенник. Иудеям была знакома церемония жертвоприношения, но они почти упустили из виду, что именно грех сделал её необходимой, и не видели в крови животных прообраз крови Божьего возлюбленного Сына, Который Сам должен был стать жертвой. И они забыли о том, что жертвоприношения должны направлять мысли людей к распятому Искупителю.

Иисус смотрел на невинные жертвы и видел, что иудеи превратили эти торжественные акты в сцену кровопролития и жестокости. Вместо того чтобы смиренно каяться в грехах, они умножали число жертвенных животных, как будто бессердечным служением можно было почтить Бога. Эгоизм и алчность ожесточили сердца священников и старейшин. Они превратили в средство наживы даже символы, указывающие на Агнца Божьего, чем в значительной мере была принижена в глазах народа святость жертвенного служения. Иисус был возмущён. Он знал, что когда Его кровь прольётся за грехи людей, она будет столь же мало оценена священниками и старейшинами, как и кровь животных, которую они непрерывно проливали.

Христос издавна через пророков осуждал этот обычай. Самуил однажды сказал так: «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». И пророк Исаия записал: «К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо Моё, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?.. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Библия, 1 книга Царств 15:22; книга пророка Исаии 1:11, 12, 16, 17).

«Возьмите это отсюда!»

Зная, что Его попытки исправить развращённых священников будут напрасны, Христос тем не менее совершал Своё дело. Неверующие должны были получить свидетельство Его Божественной миссии.

Проницательным взглядом Иисус окинул осквернённый двор храма. И все увидели Его. Священник и старейшина, фарисей и язычник с удивлением и трепетом смотрели на Него, стоящего перед ними в величии Царя Небесного. Божественность просияла сквозь человеческую природу, наделив Христа достоинством и славой, которых Он никогда прежде не проявлял. Люди, стоявшие к Нему ближе других, отпрянули от Него, насколько им позволила толпа. Спаситель стоял окружённый немногими из Своих учеников. Смолкли все звуки. Глубокая тишина казалась невыносимой.

Христос начал говорить с такой силой, что все дрогнули, как от порыва бури. «Написано, — сказал Он, — «дом Мой домом молитвы наречётся»; а вы сделали его вертепом разбойников» (Евангелие от Матфея 21:13). Его голос, подобно трубе, звучал по всему храму. Его лицо, выражающее негодование, было как «огонь поядающий». Властно Он повелел: «Возьмите это отсюда» (Евангелие от Иоанна 2:16).

В страхе повиновались

Три года назад служители храма были пристыжены тем, что обратились в бегство по повелению Иисуса. И с тех пор они не переставали удивляться, как они могли устрашиться и безропотно подчиниться этому простому человеку. Им казалось, что их постыдная покорность больше не проявится. Но в этот раз страх был ещё сильнее, и ещё поспешнее они выполнили Его повеление. Никто и не посмел выяснять, имел ли Он право повелевать. Священники и торговцы бежали, гоня перед собою скот.

Свято место пусто не бывает

Навстречу им двигалась толпа людей, которые вели больных, ища Великого Исцелителя. Услышав рассказ бежавших из храма, кое-кто повернул обратно. Они боялись теперь встретиться с Тем, Кто обладал такой властью, что один лишь Его взгляд устрашал священников и старейшин. Но большая часть людей продолжала движение, стремясь найти Того, Кто был их единственной надеждой. Хотя многие бежали из храма, но некоторые всё же остались там. И теперь к ним присоединились вновь пришедшие. Двор храма наполнился больными и умирающими, и теперь Иисус стал служить им.

Спустя некоторое время священники и старейшины решились вернуться в храм. Когда паника утихла, ими овладело желание узнать, что же дальше будет делать Иисус. Незаметно вернувшись в храм, они услышали голоса людей, славящих Бога, и остановились у входа, поражённые чудесной сценой. Они увидели больных и калек, получивших исцеление, прозревших слепых и глухих, к которым вернулся слух. Но больше всех радовались дети. Иисус исцелил их недуги; Он обнимал их и принимал их благодарственные поцелуи. И теперь дети прославляли Христа.

Дети славят Христа

Счастливые, непринуждённые голоса раздражали служителей храма. Решив положить этому конец, они сказали народу, что дом Божий осквернён ногами детей и беспечным их лепетом. Но видя, что слова эти не произвели никакого впечатления на народ, они обратились к Христу: «Слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: «из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?»» (Евангелие от Матфея 21:16). Это пророчество предсказывало, что Христос будет провозглашён Царём, и оно должно было исполниться. Священники и старейшины Израиля отказались возвестить Его славу, и Бог побудил детей стать Его глашатаями.

Как власть имеющий

Фарисеи пришли в полное замешательство. Тот, Кого они не могли запугать, был хозяином положения. Иисус встал на защиту храма. До этого Он никогда не пользовался Своей царской властью. Никогда ещё Его слова и действия не обладали такой великой силой. Он совершал чудные дела по всему Иерусалиму, но таких торжественных и впечатляющих чудес ещё не было. В присутствии людей, бывших очевидцами Его чудес, священники и правители не осмеливались открыто проявлять к Нему враждебность. Смущённые Его ответом, с трудом сдерживая ярость, они в тот день оказались неспособны предпринять что-либо. Но от злых своих планов не отказались…

По книге Эллен Уайт

«Желание веков»