Хочу! Не хочу? Или о том, как управлять своими желаниями

Как прожить жизнь без поражений, сохранив здоровье и энергию? Возможно ли такое? Что поможет стать счастливым и успешным человеком?

Если разбить яйцо снаружи, жизнь заканчивается. Если оно разбивается изнутри, это добрый знак. Все великие начинания всегда начинаются внутри. У каждого из нас есть удивительный подарок от Бога — внутренний стержень под названием воздержание. Чаще всего это слово ассоциируется у нас с отказом от вредных привычек, таких как наркотики, алкоголь и курение, а также отказ от сексуальных удовольствий. Получается, что если я не алкоголик и не наркоман, если я не курю и у меня нет беспорядочных сексуальных отношений, то у меня всё в порядке? Действительно ли воздержание означает только это?

Греческое слово «enckrateria» переводится как самоконтроль, самообладание или самодисциплина. Воздержание (или самоконтроль) само по себе является фундаментом всех благословений, которые идут от Бога, фундаментом всех побед, которые нужно одержать.

Истинный успех придёт тогда, когда самоконтроль будет пронизывать все сферы нашей жизни: питание, физические упражнения, отдых, работу, развлечения и секс. Получается, что теперь нужно от всего отказаться и вести аскетический образ жизни? Такая позиция далека от истины. Прежде всего, это означает понять, что действительно полезно и что вредно для нашего организма.

Например, если я не курю, но выпиваю каждый день чашку или две кофе, то причиняю ли я вред своему организму? На первый взгляд кажется, что кофеин повышает настроение, снимает усталость, уменьшает головную боль, снимает раздражительность и нервозность. Но эти эффекты по большей части иллюзорны. Кофеин не решает проблему утомляемости.

«Но подождите! — может возразить кто-то. — Вчера вечером, поздно возвращаясь домой, я едва не заснул за рулём. Я заехал в кафе и выпил пару чашек кофе. Какой эффект!» Да, реакция и рефлексы на какое-то время обострились, но вскоре стали ниже, чем были тогда, когда почувствовалась усталость. Если бы в дороге случилась непредвиденная аварийная ситуация, кофеин мог бы помешать вернуться домой в целости и сохранности.

Одним из наиболее серьёзных последствий потребления кофеина является развитие состояния, которое часто называют неврозом страха. Для этого состояния характерны головокружение, чувство тревоги и беспокойства, периодические головные боли и бессонница, бледность лица, тремор кистей, потливость рук и ног. Кофе и все содержащие кофеин напитки вредны до последней капли. Многие думают, что полностью отказаться от кофе, чая или кока-колы невозможно. Но как только вы испытаете радость, ощутив себя здоровым, и почувствуете, что свободны от постоянных «подхлёстываний», вы удивитесь, почему не прекратили употреб-

лять эти напитки раньше.

«Как же хорошо я стал себя чувствовать!» — делился со своим другом мужчина средних лет. «И что помогло тебе? — поинтересовался друг. «Я просто отказался от употребления кофе».

Но как развить в себе самообладание? Может быть, это дар только избранным? Самоконтроль — это то, чему при желании можно научиться, но для этого необходимо сконцентрировать внимание, побудить себя многократно повторять необходимые упражнения и приёмы, другими словами, направить наше стремление быть свободными на выполнение только полезных для здоровья дел.

Личность наиболее восприимчива в детстве и юности — это лучший момент для развития самообладания. Привычки, приобретённые в ранние годы жизни, сыграют куда более серьёзную роль, нежели природные дарования, в том, победит человек или проиграет в жизненной борьбе. Вот почему так важно, чтобы родители научили своих детей управлять своим эмоциональным состоянием и помогали им воспитывать силу воли, а также являлись для них примером самообладания. Желания и страсти должны находиться под контролем высших сил разума. Самодисциплина крайне важна для обретения умственной силы и духовной проницательности.

Начните с первого шага. Он всегда самый трудный, но дорогу осилит идущий. Повторяйте шаг за шагом, каждый последующий будет даваться всё легче и легче. Не забывайте о цели. Ставьте себе реально достижимые цели. Например, сегодня выпить только одну чашку кофе, на следующий день — ни одной. Привычка укрепляется 21 день. Радуйтесь своим маленьким победам.

Когда вы введёте в свой распорядок жизни здоровое питание, физические упражнения, свежий воздух, употребление воды, вы поймёте, что никакие наркотики, никакие стимуляторы, якобы помогающие поддерживать самочувствие, вам не нужны. Вы будете чувствовать себя отлично. И это не иллюзия! Это подлинная, замечательная, полная жизни реальность!

Пусть самоконтроль и самодисциплина станут вашими постоянными спутниками!

Подготовила Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.