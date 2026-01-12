История о рождении Иисуса — это не только яркая звезда, поющие ангелы и любопытные овечки, столпившиеся рядом с младенцем… Это ещё и злой царь Ирод!

— Я единственный царь здесь! — кричал раздражённый Ирод. — Какого ещё царя ищут эти гости с востока?! Ведите их ко мне!

Через некоторое время дверь в тронный зал отворилась, и вошли три богато одетых гостя.

— Приветствуем тебя, Ирод! — поклонились они.

— Здравствуйте, почтенные гости, — стараясь казаться спокойным и ласковым, проговорил Ирод. — Что привело вас сюда?

— Мы прошли большой и нелёгкий путь, чтобы найти необычного Младенца. Мы давно изучаем древние книги и наблюдаем за звёздами. Некоторое время назад в небе появилась новая яркая звезда, а это, согласно пророчеству, значит, что произошло великое событие: родился обещанный Царь, чудесный Спаситель! Ошибка исключена. Поэтому мы отправились туда, куда вела нас звезда. И вот, мы здесь, чтобы поклониться новому Царю.

— Ну… Пока царь здесь я, но ваш рассказ очень тронул меня. Я могу чем-то помочь вам?

— О, Ирод, призови своих книжников, спроси, не знают ли они, где именно должен родиться необычный Младенец.

Ирод позвал людей, которые хорошо знали Писания, и спросил, где должен родиться обещанный Богом Царь.

— В Вифлееме, — ответили книжники.

— Это бесценная помощь, царь Ирод! Благодарим тебя. Нам нужно спешить.

— Окажите мне милость, — сладчайшим голосом молвил Ирод, — почтите меня своим присутствием на обратном пути. Расскажите мне о рождённом младенце. А то нехорошо получается: на подвластной мне территории родился великий человек, а я ничего не знаю. Я тоже желаю одарить его по-царски. Что ж, доброй дороги вам!

— До встречи!

— А, забыл спросить, давно ли появилась та звезда, о которой вы говорили, — крикнул Ирод вслед удаляющимся гостям.

— Не больше двух лет назад.

Путешественники поспешили в Вифлеем на поиски малыша. Там они смогли найти Иисуса и Его родителей — Иосифа и Марию. Гости рассказали им о чудесной звезде, о долгой и полной приключений дороге, а потом вручили дорогие подарки. Наступило время отправиться домой. Им предстояло вновь посетить Ирода, но Бог сообщил, что идти к царю опасно и нужно возвращаться другим путём. Так путешественники и поступили.

Время шло, а восточные гости всё не появлялись и не появлялись у Ирода. Он понял, что его хитрость не удалась, и сильно разгневался.

— Что они там говорили? Звезда появилась не больше двух лет назад? Тогда я погублю всех вифлеемских мальчишек младше двух лет! Солдаты, вы слышите меня?! Немедленно отправляйтесь в Вифлеем и не щадите ни одного младенца!

В доме маленького Иисуса все спали, когда Иосифу во сне явился ангел и велел срочно вставать, брать Марию и сына и бежать прочь из Вифлеема.

— Скройтесь в Египте, — сказал ангел.

Иосиф так и поступил. С поспешностью он вывел семью из города до того, как туда пришли солдаты Ирода. Маленький Иисус был в безопасности. А подарки восточных гостей позволили Его семье первое время ни в чём не нуждаться в Египте.

Когда царь Ирод умер, Иосиф, Мария и Иисус вернулись в родные места.

Пересказала Елизавета Черникова

