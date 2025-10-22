Почему важно хорошо завтракать

Завтрак съешь сам — это правило нам знакомо, но все ли знают, почему важен полноценный завтрак?

Многим на еду даже смотреть не хочется утром, когда они встали с постели. Чашка кофе, проглоченная наспех, — вот обычный завтрак многих взрослых людей. Всё больше детей приходит в школу, не позавтракав вообще. Другие утром пьют чай с печеньем или бутербродом. Достаточно ли этого?

Зачем человеку завтракать?

Сейчас получили распространение теории о том, что завтракать утром не нужно. Мы не разделяем этого мнения. Результаты исследований показывают, что хороший завтрак помогает как взрослым, так и детям быть менее раздражительными, более энергичными и работоспособными.

Установлена связь между завтраками и снижением риска возникновения хронических заболеваний, увеличением продолжительности жизни и хорошим здоровьем.

А что такое хороший завтрак? Это тот, который обеспечивает, по меньшей мере, 1/3 суточной калорийности. Если вы начнёте свой день с каши (желательно, чтобы крупа была из цельных зёрен), хлеба из муки грубого помола и одного-двух яблок или других фруктов, то в течение всей первой половины дня ваша энергия будет на стабильном уровне.

А чем плох чай с бутербродом или сок?

Нужна пища с большим содержанием клетчатки. Хотя клетчатка не переваривается в организме, она впитывает воду и продвигается через желудок и кишечник. Эти впитывающие массы действуют как барьер для частиц пищи, и они не впитываются слишком быстро.

С другой стороны, пища, лишённая клетчатки (особенно подслащённые продукты и напитки) быстро всасывается в кровь. В результате уровень сахара в крови возрастает, а затем падает, что и является, как мы уже говорили, причиной спада энергии в поздние утренние часы.

Если же ваш завтрак будет содержать достаточно большое количество клетчатки, то этого не произойдёт.

Но мне не хочется есть до 10 – 11 часов дня!

Многие люди наедаются на ночь глядя, в особенности у телевизора. Когда они ложатся спать, их желудок занят перевариванием пищи. Поэтому к утру он ещё нуждается в отдыхе и не расположен к приёму объёмистого завтрака.

Выход?

Лёгкий ужин не позднее, чем за 4 часа до отхода ко сну. Можно даже несколько раз отказаться от приёма пищи вечером. После ужина ничего не ешьте. Можно позволить себе лишь воды или немного фруктов.

Эти два простых правила помогут вам обрести аппетит ко времени завтрака.

Разве отказ от завтрака не поможет мне сбросить вес?

Как ни удивительно, это поможет вам не сбросить вес, а набрать его ещё больше. Как показали исследования учёных, отказ от завтрака никак не способствует уменьшению веса. Напротив, в результате отказа от приёма пищи утром человек успевает так проголодаться, что весь оставшийся день навёрстывает упущенное. Кроме того, у таких людей в поздние утренние часы наблюдается значительный спад работоспособности.

Но мне некогда утром завтракать

Многие имеют привычку не ложиться спать до поздней ночи, зато утром их, как говорится, «из пушки не разбудишь». Большинству людей такой режим не приносит пользы, хотя и существуют так называемые «совы», у которых работоспособность выше вечером.

Постарайтесь ложиться спать пораньше, чтобы хорошо выспаться, встать бодрыми и иметь достаточно времени на утренние дела. Начните день с 1 – 2 стаканов воды, которая промоет и освежит желудок. Сделайте зарядку, пройдитесь в спортивном костюме в энергичном темпе на открытом воздухе. Затем быстрый душ, приведение себя в порядок. После этого можно пойти приготовить простой и желательно горячий завтрак.

Особенно благоприятно сказывается такой режим на детях. Вечером уложите их спать пораньше, чтобы утром они успели проснуться вовремя и присоединиться ко всей семье за завтраком.

Хороший завтрак создаст вам хорошее настроение, устранит раздражительность, позволит длительно поддерживать внимание в работе, обеспечит стабильную энергию. У вас будет меньше соблазна обмануть свой организм лёгкими перекусами. Вы будете лучше контролировать эмоции. Начните день правильно!

По книге Ганса Дейля и Эйлин Ладингтон «Ключи к здоровью»

Вариант хорошего завтрака: