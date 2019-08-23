Пророчество о таинственном малом роге

Во все времена людей интересовало будущее. Что оно сулит? Лучшим путеводителем в этом вопросе является Священное Писание. Самое грандиозное событие, освещённое в Библии, — это Второе пришествие Христа, которое положит конец земным царствам. Авторы Библии также упоминают таинственный малый рог. Какова его роль в мировой истории?

Малый рог у Даниила, Иоанна и Павла

Апостол Павел, один из авторов Библии, писал, что день Господень не наступит, пока «не придёт прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Послание к фессалоникийцам 2:3, 4). А вот ещё библейские тексты, которые говорят о том же самом, но другими словами: «Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними ещё небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно» (книга пророка Даниила 7:8). «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца» (книга Откровение 13:5).

На первый взгляд эти слова кажутся абсолютно непонятными. О чём или о ком здесь идёт речь? Причём здесь рога, а особенно таинственный «малый рог» с человеческими глазами и устами?

Распад Римской империи

Десять государств, на которые распалась некогда великая Римская империя, пророк Даниил представляет как рога. Но его особое внимание сосредотачивается на «малом роге», символизирущем папскую власть Рима. Три рога, которые были вырваны с корнем, обозначают три варварских народа. Они были полностью уничтожены, потому что препятствовали неограниченной политической и религиозной власти папского Рима. Эти три народа — герулы, остготы и вандалы — были сторонниками арианства, самого грозного соперника католицизма в то время. Впрочем, обвинения в «арианской ереси» содержатся в католических источниках. Но существует версия, что эти три народа исповедовали чистое Евангелие, принятое от апостолов, а потому были неугодны Риму.

Эпоха духовного Рима

Из обломков политического Рима поднялась великая духовная империя в исполинском образе римской церкви.

В VI веке в Европе возникают новые царства, и в это же время происходит сближение Римской церкви с молодыми королевствами Европы. Таким образом, вместо Римской империи появляется духовная империя папства. Начинается период Средневековья, который продлится 1260 лет вплоть до 1798 года.

42 месяца = 1260 пророческих дней (лет) (см. Откровение 13:5, Откровение 12:6)

Примечательно, что город Рим (бывшая столица языческой империи) по наследству становится столицей папской империи и остаётся ею до 1870 года.

Богохульством можно считать притязания пап называться наместниками Бога на земле. Власть пап считалась превосходящей власть императоров: «Папа — бог императора» (Papa est Deus imperatoris). Когда императором Рима был Константин, он решил основать новую столицу. Император возвёл новый город в Византии и назвал его своим именем — Константинополь. Покидая Рим, он передал прежнюю столицу не политическому руководителю, а папе римскому. Это подтверждают факты истории. Вот что пишет об этом профессор Лабанки из Римского университета: «Вместо сменяющих друг друга кесарей пришли сменяющие друг друга папы в Риме». А историк Стенли утверждает: «Папы заполнили вакантное место римских императоров, наследовав свою власть, престиж и титулы от язычества».

Французская революция нанесла серьёзную рану власти папства. Папа Пий VI был пленён французским генералом Бертье в 1798 году. Папство потеряло свою политическую власть над Римом. На время его политическое влияние было полностью парализовано. Папа объявил себя ватиканским узником.

Новая эра поклонения папе

Первый Ватиканский собор (1870 г.) открыл новую эру поклонения папе римскому. Спустя некоторое время после Великой Французской революции церковь становится сильной как никогда ранее и постепенно обретает политическую власть и моральный авторитет в мире. Иезуиты учат, что когда папа римский выступает посредником между человеком и Богом, через него действует Сам Бог. Католические музыканты сочиняли гимны хвалы, прославляя папу Пия IX (годы понтификата 1846 – 1878). Некоторые церковные апологеты даже называли этого святого отца «вице-Богом рода человеческого». Кроме того, в 1870 году католической церковью был принят догмат о папской непогрешимости. С этого времени авторитет папства в мире стал быстро расти. Пророчество говорит, что рана полностью исцелится, и к концу времени папство обретёт невиданную доселе власть и влияние в мире. В настоящее время происходит быстрый рост популярности римских пап.

Пророчество из 13 главы книги Откровение говорит о папской религиозной системе и указывается на период масштабного отступничества в христианстве, когда римский католицизм возложил титул и власть Бога на своего правителя — папу римского. Люди, отказавшиеся подчиниться Риму, подверглись гонениям и мученической смерти. Миллионы людей в Европе были казнены за свои христианские убеждения. Пророк Даниил предсказывал это: «Я видел, как этот рог вёл брань со святыми и превозмогал их» (книга пророка Даниила 7:21). «А жена (истинные последователи Иисуса) убежала в пустыню, где приготовлено было для неё место от Бога, чтобы питали её там тысячу двести шестьдесят дней» (книга Откровение 12:6).

Папство фактически является духовным продолжением Римской мировой империи. Она признаёт право толкования Писаний только за духовенством. Тысячи людей не осмеливаются принимать ничего из того, что так ясно изложено в Писании, если это противоречит их символу веры и традиционному учению Церкви. А ведь первейшей и высочайшей обязанностью каждого верующего человека является изучение Священного Писания.

Малый рог и события будущего

Папство незаметно набирает силу. Его власть ощущается в законодательных собраниях, церквах и сердцах людей. Вспомните, с каким воодушевлением встречают папу римского в любой стране.

Папство упрочивает свои позиции, чтобы нанести окончательный удар в решающий час борьбы в сражении «со святыми Всевышнего», то есть с людьми, соблюдающими заповеди Божьи. Вокруг закона Божьего и разгорится борьба. Центром её станет четвёртая заповедь — заповедь о святости субботнего дня, та самая, которую католическая церковь позволила себе изменить: «Против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон» (книга пророка Даниила 7:25).

Какая участь в конечном итоге постигнет «малый рог»? Библия говорит об этом ясно и недвусмысленно. «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца» (книга пророка Даниила 7:26).

Кому будут принадлежать царство и власть? «Царство же, и власть, и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего» (книга пророка Даниила 7:27).

Статья подготовлена по материалам книг, выпущенных издательством

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Жак Дукан «ТАЙНЫ ОТКРОВЕНИЯ»,

«БИБЛЕЙСКИЕ ЧТЕНИЯ В КРУГУ СЕМЬИ»,

Эллен Уайт «ВЕЛИКАЯ БОРЬБА».

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Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.