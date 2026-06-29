Разложить Бога по полочкам?

Мы порой играем с Богом в «шахматы», пытаясь своей логикой предвосхитить Его ход и создать такие условия, чтобы этот ход нам нравился. Но Бог очень часто «ходит» вопреки нашим ожиданиям.

Валюшка горько плакала. Я рыдала вместе с ней. Мы лежали на сохранении в гинекологическом отделении местной больницы и искренне привязались друг к другу. Валюшка — уютная такая, милая, светлая, домашняя какая-то. Она непременно будет хорошей мамой. Но вдруг у неё открылось кровотечение. Замершая беременность в 13 недель.

Валя собирала вещи перед выпиской и сказала: «Я знаю, почему у меня всё пошло не так. Мы не обвенчались с мужем. А у тебя всё непременно будет хорошо, потому что вы венчанные». Она уже нашла причину случившегося и была намерена всё исправить. Валю выписали, а я всё лежала. Девчонки одна за другой шли под нож: то выкидыш, то замершая, а я держалась…

Ко мне в палату заглянули верующие. Они приходили, чтобы помолиться с больными, оставить книги. Мне вручили открытку с 90 псалмом, известным как «Живые помощи». Я читала эти строки как будто в первый раз, а по щекам текли слёзы: «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится» (Библия, книга Псалтирь 90:7). В тот момент у меня появилась уверенность, что я выйду из этой мясорубки невредимой. Я была так благодарна Богу за такую поддержку!

Меня перевели в другую больницу, где я познакомилась с Ирой. Она уже пережила внематочную беременность, а теперь снова ждала ребёнка. По результатам УЗИ яйцеклетка вышла с той стороны, где не было маточной трубы. Как она проникла в матку? Чудо какое-то! И тут уже я убедительно сообщила Ире: «Всё будет хорошо. Если Господь таким чудесным образом допустил эту беременность, Он сохранит её».

Но получилось так, что мы с Ирой покинули больницу с разницей в один день с диагнозом «замершая беременность». Причём, на таком сроке, когда уже пришлось вызывать роды. Вот тебе и венчанные, вот тебе и чудесная беременность! Мы пытаемся предсказать пути Господни, а Его логика ускользает от нас…

31 декабря меня выписали из больницы после всех печальных манипуляций. А два года спустя 31 декабря я вышла из роддома с малышкой на руках. Совпадение? Врач, у которой я наблюдалась, шепнула мне на одном из приёмов: «Ира тоже рожает. У вас одинаковый срок». Неисповедимы пути Господни! «Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте, приклоняется, чтобы призирать на небо и на землю… неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях? Аллилуия!» (Библия, книга Псалтирь 112:5, 6, 9). И почему-то не тогда, а теперь…

А кому-то так и не суждено стать матерью. Венчайся — не венчайся, молись — не молись, плачь — не плачь. И такое бывает. А так хочется, что женщина готова на любые «танцы с бубнами», чтобы как-то изменить Божье намерение о себе. Как будто наш Бог — это не Бог, а какой-то языческий божок, которому нужно принести правильную жертву в правильное время, совершить какой-то правильный ритуал, и всё будет. Но с живым Богом так не работает! Иногда Он совершенно неожиданно говорит «да», а порой, вопреки ожиданиям, медлит, а то и вовсе говорит «нет». У пьяниц рождаются дети, а благополучные семьи безрезультатно страдают за возможность стать родителями…

Недавно готовила очередной материал в рубрику «Удивительный ответ на молитву». Женщина делится своей историей: Бог уберёг её семью от страшной аварии, потому что они помолились, отправляясь в путь. И я сразу вспомнила другие автокатастрофы, в которых пострадали верующие люди, которые тоже молились перед дорогой. У кого-то новенькая машина, очень нужная для добрых дел, влетела под военный грузовик. В другом случае разбился целый христианский оркестр. Они тоже молились, но Бог распорядился иначе.

«И какой тогда смысл молиться?» — спросит кто-то. А смысл не в том, чтобы получить то, что хочешь ты. Очень часто перед важным мероприятием люди несутся в церковь ставить свечки. Для чего они это делают? Давайте будем честны: не для того, чтобы узнать волю Божью, а чтобы задобрить и подкупить (если можно так сказать) Бога.

Иисус учил молиться: «Да будет воля Твоя…» (Евангелие от Матфея 6:10). Молясь так, мы выражаем своё доверие высшей воле. А как же наша воля, наши желания? Их учитывают? Вот что пишет апостол Павел: «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Библия, Послание филиппийцам 4:6, 7).

Когда мы доверяем Богу, сердце наполняется миром. В каких бы обстоятельствах мы ни оказались, мы в надёжных руках, потому что доверили себя Тому, Кто не ошибается. Мир, покой и доверие — вот то, чего нам так не хватает в этом взволнованном мире, где все стараются подсуетиться, чтобы получить желаемое. Нам кажется, что мы знаем, что для нас лучше, но мы не видим всей картины. Не лучше ли рассказать Богу о своих чувствах и желаниях, добавив при этом самые важные слова: «Да будет воля Твоя».

Понимаете, Бог — наш Небесный Отец. Он любит нас и действует в наших интересах, «не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (Библия, 2 послание Петра 3:9). Иногда к звёздам нужно идти через тернии.

Наша религия поиска рычагов управления Богом должна превратиться в живую веру, в доверие воле Того, Кто действует в наших вечных интересах. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Библия, Послание римлянам 12:2).

Послушайте, причинно-следственную связь никто не отменял. Если ты много лет куришь, то вероятность заработать рак лёгких у тебя очень высока. Но многим известны случаи, когда заяд­лые курильщики проживают долгую жизнь, а кто-то, ведущий здоровый образ жизни, сталкивается со страшной болезнью. Но это не значит, что можно курить и не заботиться о здоровье. Какие-то проблемы мы создаём себе сами, и грех винить Бога, когда нам приходится пожинать плоды.

Есть большое зло в этом мире — люди, которые всегда знают, за какие прегрешения с кем что приключилось. Попал человек в беду, а эти умники уже в курсе, по какой причине. В Евангелии описан любопытный случай. Ученики, указывая на слепого от рождения человека, спросили Иисуса: «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но [это для того], чтобы на нём явились дела Божии» (Евангелие от Иоанна 9:2, 3). И Иисус исцелил этого человека. Человеческий разум склонен искать виновного. А у Бога по-разному бывает. «Разум Его неисследим» (Библия, книга пророка Исаии 40:28).

Дорогой читатель, возможно, сейчас ты переживаешь непростые времена и задаёшь Богу вопрос «за что?» Возможно, ты не понимаешь Его действий. А ты пробовал молиться? Не указывая Богу, как Ему поступить, а доверяя Его воле? Если нет, помолись этой молитвой:

Отец Небесный! Ты знаешь, как мне непросто! Ты знаешь мои желания. Я хочу, чтобы… Но я не знаю будущего, а Ты видишь конец от начала. Научи меня доверять Тебе. Я приношу груз своих болей и проблем Тебе и прошу наполнить моё сердце миром. Господи, я принимаю Твою волю относительно моей жизни и верю словам Твоим: «Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовёте ко Мне, и пойдёте и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Библия, книга пророка Иеремии 29:11–13). Боже, научи меня доверять Тебе и искать Твоей воли. Во имя Иисуса. Аминь.

Елизавета Черникова

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