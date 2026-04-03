Размышления о молитве

Для многих молитва подобна магическому заклинанию, которое нужно произнести, чтобы получить желаемое. Но настоящая молитва не такая…

Зачем молиться?

В молитве мы открываем наше сердце Богу, как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва не низводит Бога к нам, а возносит нас к Нему.

Пример Иисуса

Сам Иисус, живя среди людей, часто молился. Чтобы постоянно иметь новый запас силы для служения и преодоления испытаний, Он обращался за помощью к Своему Небесному Отцу. Иисус — наш Пример во всём. Он стал нам Братом в наших немощах, Он был, «подобно [нам], искушён во всём» (Библия, Послание евреям 4:15), но остался безгрешным, испытывая отвращение к злу.

В мире греха Спаситель пережил душевные муки и борьбу. Молитва для Него была необходимостью и преимуществом. Он находил утешение и радость в общении со Своим Отцом. И если Спаситель людей, Сын Божий, нуждался в молитве — насколько же больше мы, слабые, грешные, смертные существа, должны чувствовать нужду в ревностной и постоянной молитве!

Преимущество, которым пренебрегают люди

Наш небесный Отец готов излить на нас полноту своих благословений. Не удивительно ли, что мы так мало молимся! Бог охотно выслушивает искреннюю молитву самого смиренного из Своих детей, но мы так часто медлим открыть Ему свои нужды. Что могут думать небесные ангелы при виде бедных, беспомощных людей, подверженных искушениям, когда сердце Божье в беспредельной любви готово дать им больше, чем они могут просить и желать, а они молятся так редко и имеют так мало веры?

Ангелы с любовью служат Богу, им отрадно находиться в Его близости. Для них общение с Богом — величайшая радость. А, между тем, мы, дети земли, кому так нужна помощь, которую может дать только Бог, кажется, вполне довольствуемся тем, что живём вне общения с Ним.

Дьявол сгущает тьму над теми, кто пренебрегает молитвой. Без бодрствования и неустанной молитвы нам грозит опасность стать беспечными и уклониться от истинного пути. Враг делает всё со своей стороны, чтобы мы пренебрегли молитвой и не получили благодать и силу преодолевать искушения.

Почему ответ не всегда приходит сразу?

Мы можем быть уверены в том, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на них. Даже если мы не получим просимое сразу, всё же должны верить, что Господь слышит нас и ответит на наши молитвы. Мы настолько склонны ошибаться в своих желаниях и бываем так недальновидны, что иногда просим о том, что не принесёт нам счастья. Небесный Отец знает это и, отвечая на наши молитвы, посылает нам именно то, что служит к нашему благу, то, чего мы сами пожелали бы от всего сердца, если бы, просвещённые свыше, могли понять истинное значение всего, с чем встречаемся на нашем пути.

Ответ непременно будет дан в своё время, мы получим благословение, в котором более всего нуждаемся. Однако утверждать, что мы получим ответ именно в такое время и таким образом, как желаем, является самонадеянностью. Бог бесконечно мудр, чтобы ошибаться, и беспредельно благ, чтобы лишить благословения тех, кто Его ищет. Поэтому не бойтесь доверять Ему, даже если не имеете немедленного ответа на ваши молитвы. Полагайтесь на Его твёрдое обещание: «Просите, и дано будет вам» (Евангелие от Матфея 7:7).

Прощайте, если сами нуждаетесь в прощении

Когда мы просим у Бога милости и благословения, то сами должны быть исполнены духа прощения и любви. Как можно молиться: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Евангелие от Матфея 6:12) и не прощать нашим ближним? Если мы ожидаем, что Бог услышит наши молитвы, то должны прощать другим таким же образом и в той же мере, в какой мы сами надеемся быть прощёнными.

Молитва в уединении

Одной лишь семейной или общественной молитвы недостаточно. Откроем же своё сердце перед всевидящим оком Бога. Молитва, совершаемая в уединении, должна быть услышана только Им. Никакое любопытное ухо не должно слышать содержание таких молитв. В уединённой молитве душа свободна от окружающих влияний и от волнения. Спокойно, но горячо она будет простираться к Богу.

Благотворное влияние будет непрестанно исходить от Того, Кто видит тайное и слышит молитву, возносимую из глубины души. В простодушном доверии такой человек общается с Богом и вбирает в себя лучи Божественного света, чтобы быть укреплённым и поддержанным в борьбе с сатаной. Бог — наша крепкая башня.

В любом месте, в любое время

Молитесь в уединении и во время повседневных трудов и забот, чаще открывайте своё сердце перед Богом! Обращаться в молитве к Богу уместно в любое время и на всяком месте. Даже среди уличного шума, в толпе или занимаясь своим обычным делом, мы можем обращаться к Богу, прося о Его помощи и руководстве.

Вы не обремените Бога молитвой

Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, свои заботы и опасения! Вы не утомите и не обремените Его этим. Он, сосчитавший волосы на вашей голове, не может быть безразличным к нуждам своих детей. «Господь весьма милосерд и сострадателен» (Библия, Послание Иакова 5:11). Его любящее сердце трогают наши скорби. Он переживает вместе с нами, когда мы рассказываем Ему о них.

Приходите к Нему со всем, что смущает и беспокоит вас. Никакая ноша не будет для Него слишком тяжёлой: ведь Он держит миры и управляет Вселенной. Всё, что касается нашего внутреннего мира, не может быть маловажным для Него. Нет ни одной главы в истории нашей жизни, которая была бы настолько запутанной, чтобы Он не мог её прочесть; никакое наше недоразумение не может быть настолько трудным, чтобы Он не был в состоянии помочь.

Никакое несчастье, которое может постигнуть малейшего из Его детей, никакая тревога, беспокоящая душу, любая радость, каждая искренняя молитва — ничто не ускользает от взора нашего Небесного Отца, Который с участием откликается на всё. «Он исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их» (Библия, книга Псалтирь 146:3). Отношения между Богом и каждым человеком настолько определённы и полны, как будто этот человек является единственной душой на земле, о которой заботится Небесный Отец и за которую Он отдал Своего возлюбленного Сына.

Молитесь и трудитесь

Человек, который ничего не делает, а только молится, вскоре перестанет молиться, или же его молитвы станут формальным ритуалом. Когда люди уклоняются от общественной жизни, от своих христианских обязанностей и от несения креста, когда они перестают прилежно трудиться для Господа, Который неустанно трудился для них, им не о чем больше молиться. Их молитвы сосредоточиваются на себе. Они не в состоянии молиться о нуждах человечества, о созидании Царства Христова, о даровании им самим силы для служения.

Благодарите!

Наша религиозная жизнь не должна ограничиваться одними просьбами и ожиданием ответа на них. Давайте же не будем постоянно думать только о своих нуждах и забывать о тех благодеяниях, которые мы получаем! Мы молимся так редко и так скупы в выражении благодарности! Каждодневно получая милость от Бога, мы так неблагодарны! Так мало славим Его за всё, что Он сделал для нас! «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня» (Библия, книга Псалтирь 49:23).

По книге Эллен Уайт «Путь ко Христу»

Хочешь каждый месяц получать бумажную версию самой читаемой христианской газеты страны? Вы можете оформить подписку на газету «Сокрытое Сокровище» на сайте Почты России. Перейти на сайт подписки