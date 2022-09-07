Салат из баклажанов с помидорами

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Ингредиенты на 1 порцию:

  • 60 г помидоров (1 небольшой помидор),
  • 120 г баклажанов (половина некрупного баклажана),
  • чеснок по вкусу,
  • соль по вкусу,
  • масло подсолнечное нерафинированное,
  • петрушка.

Приготовление:

Баклажаны нарезать средним кубиком, обильно посолить и оставить на 20 минут. Затем тщательно промыть, чтобы ушла горечь. Баклажаны выложить на сухой противень и запекать при 180°С 25 минут (до образования корочки). Помидоры нарезать средним кубиком, петрушку измельчить, чеснок натереть на мелкой тёрке или пропустить через чесночницу. Соединить все ингредиенты. В этом салате очень важно, чтобы чувствовался чеснок.

По книге Алексея и Вероники Вавиловых
«Худеем без ограничений»

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