Салат из цукини

Как выручают зимой домашние заготовки! Например из кабачков, которыми в сезон щедро делятся дачники…

В рецепте используется «лимонный уксус». В отличие от столового он не вызывает брожение в желудке. Для приготовления «лимонного уксуса» необходимо растворить в 1 л кипячёной воды 4 столовые ложки лимонной кислоты. «Лимонный уксус» используется в тех же количествах, что и столовый.

Ингредиенты:

● 5 кг молодых зелёных или жёлтых цукини (порезать средними кубиками)

● 1,5 кг моркови (натереть на тёрке)

● 3 ст. л. соли

● 2 стакана подсолнечного масла

● 2 стакана «лимонного уксуса»

● 10 – 15 зубчиков чеснока (пропустить через чесночницу)

Приготовление:

Соединить все ингредиенты, кроме чеснока. Тушить 45 минут в широкой плоской посуде (желательно). Добавить чеснок и тушить ещё 15 минут. Разложить по стерилизованным банкам, закатать, перевернуть и укутать на 24 часа.

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