Совет девочки-пленницы

Представь, что кто-то тебя сильно обидел, а потом этот человек попал в беду. У тебя есть возможность помочь ему или остаться безучастным. Как ты поступишь?

Ей было страшно вспоминать тот день. Враги захватили её город, многих убили, а её, совсем юную девочку, увели в плен в чужую страну, где она стала прислуживать жене известного военачальника Неемана.

Поставь себя на место этой девочки. Тебя разлучили с любимыми людьми. Тебе бы играть и веселиться, но ты слуга и раб. Эта девочка вполне могла ожесточиться и стать мстительной, но этого не произошло.

Сначала маленькая пленница вела себя в новом доме, как дикий зверёк, но потом осмелела, многому научилась и искренне привязалась к хозяйке, которой прислуживала.

Однажды в дом пришла беда. На коже Неемана стали появляться болячки. Их становилось всё больше, они чесались, кожа трескалась, и это доставляло военачальнику большой дискомфорт. Никакие средства не помогали, местные врачи оказались бессильны. О, Нееман был богат! Он был готов заплатить много денег тому, кто смог бы его вылечить, но такого человека не нашлось. Нееман печалился.

Девочка-пленница, видя его страдания и переживания своей госпожи, очень хотела помочь. Она знала, что на её родине живёт удивительный человек — пророк Елисей. Через него Бог творит великие чудеса. Маленькая служанка осмелилась сказать хозяйке: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его!»

Кто-то мог бы посмеяться над доверчивостью Неемана, но он поверил девочке и попросил царя организовать ему встречу с пророком. Наступил день, когда Нееман отправился в путь.

Как молилась о нём Богу девочка-служанка! Как ей хотелось, чтобы хозяин вернулся здоровым!

Время тянулось нестерпимо долго, но вот во дворе раздался шум, и кто-то крикнул: «Господин вернулся!» Жена Неемана бросилась встречать мужа, любопытные слуги тоже столпились у входа.

Нееман, сияя от радости, закричал: «Я здоров! Бог исцелил меня!» Он подхватил на руки девочку и сказал ей: «Спасибо тебе!»

Вот такая история о девочке, которая не стала злиться на тех, кто разлучил её с семьёй. Она решила простить их и поступать с ними по-доброму. Она могла бы смотреть на страдания Неемана и думать: «Так тебе и надо, злодей! Будешь знать, как уводить в плен девочек!» Но наша героиня выбрала прощение и любовь.

Мы не знаем, что было дальше. Может, Нееман вернул девочку в семью? Ответа в Библии нет. Зато там ты можешь прочитать о чуде исцеления Неемана (5 глава 4 книги Царств). Это отдельная интересная история.

Пересказала Елизавета Черникова

