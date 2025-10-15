Стены Иерихона

Археология подтверждает: они действительно упали.

При слове «Иерихон» на ум приходят идущие израильтяне, звуки труб и падающие стены. Это чудесная история веры и победы, но было ли это на самом деле?

Укрепления Иерихона

Перед тем как израильтяне вошли в землю обетованную, Моисей сказал, что им предстоит пересечь реку Иордан и изгнать народы, которые были многочисленнее и сильнее их самих, с большими городами, стены которых достигали как бы до неба (Библия, книга Второзаконие 9:1).

Работа археологов показала, что Иерихон действительно был сильно укреплён и что он был сожжён огнём. Анализ свидетельств показывает, что разрушение произошло около 1400 г. до н. э., именно тогда, когда, согласно Библии, произошло завоевание.

Курган, или «тель», Иерихона был окружён огромным земляным валом или насыпью с каменной подпорной стеной у основания. Высота подпорной стены составляла от четырёх до пяти метров. Поверх неё возвышалась стена из глинобитного кирпича толщиной два метра и высотой от шести до восьми метров.

На гребне насыпи была возведена аналогичная стена из сырцового кирпича, основание которой находилось на высоте около 14 метров выше уровня земли за пределами подпорной стены. Именно она возвышалась над израильтянами, когда они каждый день в течение семи дней обходили город. С человеческой точки зрения, израильтянам было невозможно проникнуть в неприступный бастион Иерихона.

Павшие стены

Жители Иерихона были хорошо подготовлены к осаде. Внутри городских стен находился обильный источник, снабжавший водой как древний, так и современный Иерихон. На момент нападения урожай был только что собран (Библия, книга Иисуса Навина 3:15), по-этому у горожан был достаточный запас еды.

Подтверждением этому являются многочисленные большие кувшины с зерном, найденные в ханаанских домах Джоном Гарстангом (John Garstang) во время раскопок в 1930-х годах, а также археологом Кеньон. Имея обильные запасы пищи и воды, жители Иерихона могли продержаться, возможно, несколько лет.

Писание говорит нам, что после седьмого обхода города стена «обрушилась» (книга Иисуса Навина 6:19). Есть ли свидетельства такого события в Иерихоне?

Оказывается, существует множество доказательств того, что городская стена из сырцового кирпича рухнула и сложилась у подножия каменной подпорной стены. Работа Кеньон была наиболее подробной. На западной стороне кургана, у основания подпорной (или укрепительной) стены, она обнаружила груду кирпичей от рухнувших городских стен. Итальянская команда, проводившая раскопки на южной стороне кургана в 1997 году, обнаружила то же самое.

А как же Раав?

Согласно Библии, дом Раав (женщины, которая ранее прятала у себя разведчиков и которой они пообещали сохранить жизнь при взятии города) был включён в систему укреплений (книга Иисуса Навина 2:15). Если стены рухнули, как же её дом уцелел?

Когда израильтяне штурмовали город, Раав и её семья были спасены, как и было обещано (книга Иисуса Навина 2:12–21; 6:16, 21, 22). В северной части кургана Иерихона археологи сделали несколько поразительных открытий, которые, кажется, имеют отношение к Раав.

Немецкие раскопки 1907 – 1909 гг. показали, что на севере небольшой участок нижней городской стены обрушился не так, как везде. Часть этой стены из сырцового кирпича всё ещё стояла на высоте более двух метров. Более того, у стены были построены дома! Вполне возможно, что именно здесь находился дом Раав. Поскольку городская стена образовывала заднюю стену этих домов, соглядатаи могли легко скрыться. От этого места на северной стороне города было совсем недалеко до холмов Иудейской пустыни, где соглядатаи прятались три дня (книга Иисуса Навина 2:16, 22).

Как израильтянам удалось преодолеть подпорную стену высотой 4 – 5 м у основания кургана после падения городских стен? Раскопки показали, что кирпичи от рухнувших стен образовали пандус к подпорной стене, так что израильтяне могли просто забраться на вершину. Чтобы войти в город, им пришлось пройти от уровня земли у подножия теля до вершины вала.

Уничтожение огнём

Израильтяне сожгли город и всё, что в нём (книга Иисуса Навина 6:23). Археологические находки ещё раз подтвердили истинность этой записи. На восточной стороне кургана была раскопана часть города, разрушенного израильтянами. Везде, где археологи доходили до этого уровня, они обнаруживали слой пепла и обломков толщиной около метра. Кеньон описала масштабные разрушения следующим образом:

«Разрушение было полным. Стены и полы почернели или покраснели от воздействия огня, и каждая комната была завалена упавшими кирпичами, брёвнами и домашней утварью; в большинстве комнат упавшие обломки сильно обгорели, но обрушение стен восточных комнат, судя по всему, произошло ещё до того, как они пострадали от огня».

И Гарстанг, и Кеньон нашли множество кувшинов, наполненных зерном, оказавшихся в огненной стихии. Это уникальная находка в анналах археологии. Зерно имело ценность не только как источник пищи, но и как товар, который можно было обменять. При обычных обстоятельствах такие ценности, как зерно, были бы разграблены завоевателями. Почему зерно оставили в Иерихоне? Библия даёт ответ. Иисус Навин повелел израильтянам, чтобы город и всё, что в нём, было посвящено Господу (книга Иисуса Навина 6:16).

Зерно, оставленное в Иерихоне и найденное археологами в наше время, наглядно свидетельствует о послушании израильтян почти три с половиной тысячелетия назад. Только Ахан не повиновался Божьему повелению и кое-что взял из Иерихона.

Такое большое количество зерна, оставленного нетронутым, молчаливо свидетельствует об истинности ещё одного аспекта библейского повествования. Кувшины, найденные в развалинах Иерихона, были полными, что свидетельствует о том, что осада была недолгой, поскольку люди, находившиеся внутри стен, употребили очень мало зерна.

Уроки Иерихона

Когда-то Иерихон считался «библейской проблемой» из-за кажущегося разногласия между археологией и Библией. Однако если археология интерпретируется правильно, то дело обстоит как раз наоборот. Археологические данные подтверждают историческую точность библейского повествования во всех деталях. Каждый аспект этой истории, который мог быть подтверждён археологическими находками, на самом деле подтверждается.

Существует множество предположений относительно того, как рухнули стены Иерихона. И Гарстанг, и Кеньон обнаружили свидетельства землетрясения в то время, когда город встретил свой конец. Если Бог действительно использовал землетрясение для достижения Своих целей в тот день, это всё равно было чудом, поскольку оно произошло именно в нужный момент и проявилось таким образом, чтобы защитить дом Раав. Независимо от того, какое средство использовал Бог, в конечном итоге именно Он, благодаря вере израильтян, разрушил стены. После того как народ ходил вокруг них семь дней — «верою пали стены Иерихонские» (Библия, Послание евреям 11:30).

Иерихон не только показывает нам, насколько важно не сбрасывать со счетов Библию из-за некоего конфликта со светской наукой, но является и прекрасным духовным уроком для нас. Бывают моменты, когда мы сталкиваемся с огромными «стенами», которые невозможно разрушить человеческими силами. Если мы будем верить в Бога и следовать Его заповедям, Он совершит «великое и недоступное» (Библия, книга пророка Иеремии 33:3) и даст нам победу.

По материалам vk.com/bibleap