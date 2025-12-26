Сын больше не пьёт

Как страдает материнское сердце, видя, что её, пусть и взрослый, ребёнок в беде!

Без Бога в этом мире невозможно жить: есть проблемы, которые, кроме Него, не может решить никто. Невидимый враг человека постоянно строит козни, зная наши слабые места.

Мой сын Саша, который когда-то привёл меня к Богу, со временем перестал ходить в церковь и сильно запил. Мы всей общиной решили молиться за него целые сутки: молились по очереди, каждый в своё время, чтобы молитва была непрерывной. Я выбрала молиться ночью: с двух до трёх часов. Молилась, молилась и чувствую: засыпаю, язык стал «заплетаться». Вдруг — будто голос: «Мать, ты молись!» (то есть не надейся ни на кого, молись сама). Я ободрилась и продолжила молитвенную битву.

Я молилась за сына 9 лет. Как-то раз ему было особенно плохо, и нужно было при помощи медикаментов выводить его из этого состояния. В это время к нам приходит старый друг Саши, и они вместе начинают читать Священное Писание, хотя сын уже много лет не брал Библию в руки. Вечером, когда я занималась домашними делами, Саша решил продолжить изучение, но вдруг прибегает с выражением ужаса на лице: «Он сказал, что всё равно меня убьёт». Поняв, что речь идёт о сатане, я ответила: «Не верь» и открыла Священное Писание: «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (книга пророка Исаии 41:10).

Пока читаю — сын спокоен, как перестаю — начинает слышать голоса. Очень хотелось спать, но Саша спать не мог, и мы стали молиться на коленях. Всю ночь пели один и тот же псалом: сборник гимнов всегда открывался именно на нём:

Когда враг лукавый грозит поглотить

И тьма окружает меня,

Тогда весть благая, что грех мой омыт,

Мне сияет во тьме, как звезда.

Мой Господь! Мой Господь!

Мой Господь — мне помощник и щит!

Всю ночь шла борьба с демоническими силами: читали Слово Божье, пели псалом и молились. Как только я на минутку отлучалась, Саша сразу слышал голос: «Ты думаешь, Бог тебя спасёт?» Лукавый пытался запугать его, чтобы он усомнился в любви и силе Божьей.

Утром спросила сына: «Пойдёшь в церковь?», он ответил: «Пойду». Мы поехали на молитвенное служение, и я заметила, что никогда оно не было таким многочисленным, как в тот раз. Сделали круг, сына поставили в центр и по очереди стали за него молиться и благодарить Бога, что Он его привёл в собрание верующих и исцеляет. Саша тоже помолился и попросил у Бога прощения за грехи.

На богослужении спросила сына, слышит ли он голоса. Он ответил, что не слышит. Когда пришли домой, решила немного поспать, а Саше сказала: «Не выходи на улицу. Если что — буди меня». Через два часа разбудил со словами: «Мама, он не даёт мне покоя!» И мы опять начали молиться. Затем сын попросил позвонить в «скорую помощь», чтобы ему сделали укол снотворного. Звоню — занято. Опять стали петь:

Отныне желаю я жить для Христа,

В Нём мир я нашёл и покой.

Господь мне защита от силы греха.

Да пребудет Он вечно со мной!

Опять позвонила в «скорую» — занято. Тогда дала Саше таблетку снотворного, мы помолились, и я сказала: «Сейчас ты будешь спать, а я буду над тобой читать Псалтирь». Когда читала, то удивлялась своему голосу: он был, как нежно журчащий ручеёк — я так никогда не говорила. Сын уснул, а я ещё какое-то время продолжала читать. Потом решила вздремнуть, но уснуть не могла. Вдруг Саша подскакивает на кровати и кричит, как будто к кому-то обращаясь: «Книга, Книга, есть Книга!» Снова успокоила его: «Сынок, спи, всё хорошо. Господь даёт тебе сон».

Проспав тринадцать часов подряд, Саша встал здоровым. Слава Богу! Он избавил моего сына от демонической зависимости и от тяги к вину! Сейчас и он, и его жена — с Господом. Если вы увидите его, то не поверите, что такое могло приключиться с ним.

Не думайте, что Господь где-то далеко на небесах. Он рядом! «Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли — Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе» (Библия, книга Псалтирь 138:1–3). Бог есть Любовь. Бог создал нас, чтобы сделать счастливыми, чтобы общаться с нами, чтобы отдать нам все сокровища неба, всего Себя! Если мы не любим Бога, то только потому, что не знаем Его.

«И воззовёте ко Мне, и пойдёте, и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня, и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Библия, книга пророка Иеремии 29:12, 13).

По материалам сборника «Личное свидетельство»

телеканала «Три Ангела»

