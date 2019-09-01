Знание, без которого пропадёшь

А потом?

— Папа, а зачем мне ходить в детский сад?

— Чтобы подготовиться к школе и хорошо учиться.

— А что будет потом?

— Если будешь хорошо учиться в школе, то поступишь в университет.

— А потом?

— А потом получишь хорошую работу.

— А потом?

— Потом станешь ценным специалистом с хорошей зарплатой. Будешь покупать себе, что захочешь.

— А потом?

— Потом выйдешь на пенсию.

— А потом?

— А потом…

А потом, как подметил мудрец Соломон, «всё идёт в одно место: всё произошло из праха и всё возвратится в прах» (Библия, книга Екклесиаста 3:20). Так для чего же были садик, школа, университет, работа?

Побагровевшая мать кричит на сына-школьника, потому что у него снова не ладится учёба. Бледные дети целыми днями сидят, согнувшись над партой. Только две девчонки да какой-то мальчишка из неблагополучных семей целыми днями гуляют, не ведая ни болезней, ни проблем с уроками. А «благополучные» грызут гранит науки, чтобы стать специалистами, получать достойную зарплату, выйти на пенсию, а потом…

Смогут ли знания, приобретённые в школе или вузе как-то повлиять на это «потом»? Стоит ли терять душевный покой из-за временного, игнорируя при этом непреходящее? Ответ на последний вопрос зависит от цели жизни. Можете ли вы сформулировать эту цель хотя бы для себя? Апостол Павел жалеет тех, кто, считая себя христианами, все свои планы и цели устремляют к хрупкой жизни: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (Библия, 1 Послание к коринфянам 15:19).

Не всякое знание во благо

Давным-давно в Эдемском саду находилось дерево познания добра и зла. Это было единственное дерево, плоды которого Бог просил не есть. Но Адам и Ева вняли голосу хитрого змея, обещавшего им новое, дотоле недоступное и сокрытое от них Богом, знание. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знание; и взяла плодов его и ела» (Библия, книга Бытие 3:6). Вот она, тяга к знаниям! Если раньше Ева знала только добро, то теперь она, а вместе с ней и мы, её потомки, на себе испытали зло и все его последствия.

Многое из того, что кажется людям вожделенным, даёт смерть, но сатана и поныне преподносит это знание в красивой оболочке.

Что есть истина?

Бог хочет освободить людей от рекламируемых дьяволом фальшивок. Иисус говорит: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Евангелие от Иоанна 8:32). «Что есть истина?» — спросите, возможно, вы, как некогда спросил Пилат. Но Бог уже ответил на этот вопрос, когда Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Евангелие от Иоанна 14:6). Это ответ на все времена. Истина и жизнь — в Иисусе. Он не скрывает, что ждёт человека за порогом того самого «потом». И Он отдал жизнь, чтобы смерть не была нашим финалом. Иисус неимоверной ценой приобрёл для нас доступ в вечное царство. Знаешь ли ты, что Сам Бог приготовил для тебя подарок — спасение? Здесь нет подвоха и сыра в мышеловке. Но за этим подарком нужно прийти к Богу. «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Евангелие от Иоанна 6:37), — заверяет Он. Прийти к Богу — это главное дело жизни. Если же человек всё время откладывает его на потом, если не находит времени на Бога и на отношения с Ним, то окажется, что всё, на что он тратил время и силы, — лишь суета сует, а спасение осталось невостребованным подарком.

По каким дорогам мы ходим?

Говорят, что дорога — это только средство достижения цели. Если наша цель — вечность с Богом, то наши земные пути не будут петлять, как попало. «Мудрость разумного — знание пути своего» (Библия, книга Притчей 14:8); «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» (Библия, Псалтирь 45:11). Жизненно необходимо замедлить бег, остановиться и, подняв глаза к небу, услышать голос, подсказывающий путь правды.

Узнайте сами и научите детей

«Ибо “всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.” Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в Того], о Ком не слыхали?» (Библия, Послание к римлянам 10:13, 14). Дорогой читатель! Познавай Бога через молитву и изучение Библии, учись видеть Его величие в природе. Тогда ты научишься слышать Его тихий голос в суматохе дня. И не оставь своих детей без этого знания, чтобы вы могли войти в вечность вместе. Никакое школьное и университетское знание не может дать обнадёживающего ответа на последнее «А потом?» У тех же, кто знает Бога, есть ответ на этот вопрос, есть цель и смысл жизни.

И в свете этой великой перспективы и огромной ответственности за себя и за детей меркнет знание земное. Без него не обойтись, но пусть из виду не будет упущено то самое главное в жизни знание, без которого нет пути и будущности.

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Библия, книга Притчей 3:5, 6).

Пусть в этот День знаний ваши стези обратятся к Истине, и пусть жизнь ваша красноречиво свидетельствует о том, к какой цели вы направляетесь.

Подготовил Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.