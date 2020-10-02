Уступаю место

К Иоанну Крестителю (или Предтече) шло множество народа. Его популярность стремительно росла. Но вот появился Иисус из Назарета, и внимание людей устремилось на Него. Толпа, окружавшая Иоанна Крестителя, стала заметно редеть. Как поступил пророк в этой ситуации?

Содержание:

Популярный проповедник

Реакция Иоанна на жалобы учеников

Привлекать не к себе, а к Богу

Блаженны миротворцы

Не бойтесь уступить место

Популярный проповедник

Некоторое время влияние Иоанна Крестителя на народ было таким, что если бы он объявил себя Мессией и поднял восстание против Рима, народ собрался бы под его знамя. Сатана был готов внушить Иоанну Крестителю честолюбивые стремления, свойственные властителям умов в этом мире. Но Иоанн, сознавая свой проповеднический успех, твёрдо противостоял соблазну.

Другой приобретает известность

Вскоре Иоанн Креститель заметил, что его популярность уменьшается по сравнению с растущей известностью Иисуса. Когда Христос пришёл из Иерусалима в окрестности Иордана, люди стекались, чтобы слушать Его. С каждым днём учеников у Него становилось всё больше.

Последователи Иоанна Крестителя ревниво следили за возрастающей популярностью Иисуса и искали любой повод, чтобы критиковать Его служение. Вскоре представился удобный случай. Между ними и иудеями возник спор о том, может ли крещение очистить душу от греха. Ученики Иоанна утверждали, что крещение Иисусово существенно отличается от крещения Иоанна, и спорили с учениками Христа о том, какие слова нужно произносить во время крещения, и, наконец, усомнились в том, имеет ли Иисус вообще право крестить.

Реакция Иоанна на жалобы учеников

Ученики Иоанна пришли к нему с жалобами: «Равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот, Он крестит, и все идут к Нему» (Евангелие от Иоанна 3:26). Так сатана искушал Иоанна. Хотя миссия Крестителя близилась к концу, он всё же мог помешать работе Христа. И если бы Иоанн пожалел себя и выразил горечь или досаду по поводу того, что кто-то его превзошёл, он посеял бы семена раздора среди новообращённых, возбудил бы среди них ревность и зависть и мог бы серьёзно помешать распространению благой вести.

Иоанн имел слабости и недостатки, свойственные всем людям, но прикосновение Божественной любви преобразовало его. Он был совершенно не завистлив. И поэтому Иоанн не выразил ни малейшего сочувствия недовольству своих учеников, но недвусмысленно показал своё искреннее благоговение перед Мессией. Он радостно приветствовал Того, Кому приготовил путь.

Иоанн ответил ученикам: «Не может человек ничего принимать [на себя], если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: “не я Христос, но я послан пред Ним”. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться» (Евангелие от Иоанна 3:27–30).

Иоанн сравнил себя с другом, который исполняет роль посыльного между женихом и невестой и подготавливает всё необходимое для свадьбы. После свадьбы миссия его заканчивается, и он радуется счастью молодожёнов, чей союз заключён при его содействии. Иоанн понимал, что призван направить народ к Иисусу, и теперь его радовал успех Спасителя.

Привлекать не к себе, а к Богу

Иоанн не старался привлечь к себе людей, но направлял их сознание к Иисусу. Сам он был только гласом вопиющего в пустыне (Евангелие от Иоанна 1:23) и ныне с радостью соглашался молчать и оставаться безвестным, лишь бы люди обратились к Свету жизни.

Что делать с соперником? Заставить замолчать!

Весть об успехе служения Христа, которую с такой радостью воспринял Иоанн Креститель, дошла и до правителей в Иерусалиме. Священники и раввины завидовали влиянию Иоанна, видя, что синагоги пустеют, а люди толпами устремляются в пустыню. Но теперь появился Некто, обладающий ещё большей силой привлекать сердца. Израильские вожди не были готовы сказать вместе с Иоанном: «Ему должно расти, а мне умаляться». Наоборот, в них окрепла решимость положить конец служению, которое уводит от них людей.

Блаженны миротворцы

Иисус знал, что они пойдут на всё, только бы посеять раздор между Его учениками и учениками Иоанна. Он знал, что надвигается буря, в которой погибнет один из величайших пророков, когда-либо приходивших в мир. Желая избежать любого повода, могущего подтолкнуть к распрям и разногласиям, Он постепенно прекратил здесь Своё служение и удалился в Галилею. Мы тоже, желая сохранить верность истине, должны избегать всего, что может породить недоразумения и вражду, потому что всякий раз, когда они возникают, неизбежно погибают души. При любых обстоятельствах, ведущих к конфликтам и размолвкам, мы должны поступать по примеру Иисуса и Иоанна Крестителя.

Не бойтесь уступить место

Иоанн был призван быть реформатором. Вполне естественно, его ученики возлагали на него большие надежды, думая, что успех дела зависит только от трудов Крестителя, и упуская из виду, что он был лишь орудием в руках Божьих. Но служения Иоанна было недостаточно, чтобы основать христианскую церковь. По окончании его миссии Другой должен был продолжить начатое им дело. Ученики Иоанна не понимали этого. Когда они увидели, что Христос начал Своё служение, они стали завидовать и выказывать недовольство.

И сегодня существует такая же опасность. Бог призывает человека, чтобы он произвёл определённую работу, и когда тот совершит всё от него зависящее, Господь призывает других, чтобы они подхватили эту деятельность. Но многие, подобно ученикам Иоанна, думают, что успех всего дела зависит от того, кто его начал. Когда внимание сосредоточивается не на Божественном факторе, а на человеке, в сердце закрадывается зависть, и работа Божья терпит урон.

Тот, кого чрезмерно чтят, испытывает искушение самонадеянностью. Тот, кого слишком превозносят, теряет сознание своей зависимости от Бога. Люди приучаются

полагаться на людей. В итоге они впадают в заблуждение и теряют связь с Богом.

Время от времени Бог призывает к служению различных людей, через которых Он может лучше всего осуществить Свою цель. Блаженны те, кто готов смириться, говоря вместе с Иоанном Крестителем: «Ему должно расти, а мне умаляться».

Эллен Уайт, «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.

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