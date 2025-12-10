В будущее без страха. Часть 1

Будущее волнует и беспокоит сегодня многих. Оно пугает своей неизвестностью и непредсказуемостью.

Человеку не дано заглянуть в будущее. Он не может знать наверняка, что приготовит ему завтрашний день, и это незнание наполняет человеческое сердце тревогой.

Речь идёт не только о личной тревоге. В последнее время создаётся ощущение, что какая-то глобальная тревога беспокоит человечество в целом. Практически в каждом учебнике по философии есть глава, которая посвящена философскому осмыслению будущего, осмыслению основных сценариев развития общества. Большая часть этих сценариев носит достаточно пессимистичный характер.

Согласно этим сценариям, человечество ожидает глобальная катастрофа. Кинематограф даже предложил новый жанр, которого раньше не было. Этот жанр так и называется: фильм-катастрофа. В последние годы были созданы десятки фильмов, которые рисуют достаточно пугающую картину будущего человечества. В одних фильмах Земля сталкивается с каким-то космическим объектом, и всё на Земле уничтожается, жизнь прекращается, наступает вечная зима. В других фильмах ярко снят ядерный «апокалипсис», сотворённый руками самого человека. В третьих — страшная пандемия неизвестного заболевания, уничтожающая всё человечество. И вполне понятно беспокойство людей, на которых обрушивается поток информации, несущей глобальную угрозу.

Что же говорит на сей счёт Библия? Как сценарий будущего земли и человечества представлен в Божьем Слове? Согласно Божьему откровению, у человечества действительно нет перспектив будущего развития, уровень и глобализация проблем будут только нарастать. Но Библия предлагает более оптимистичный сценарий будущих событий. Земля не превратится в пыль от столкновения с каким-то космическим объектом, человечество не исчезнет от страшной пандемии, не уничтожит оно само себя и в ядерном пожаре. Согласно Божьему Слову, Бог вмешается в судьбу человечества при Втором пришествии Иисуса Христа на землю.

Второе пришествие не будет похоже на первое. Первое пришествие было связано с реализацией Божьего плана спасения человечества от зла и смерти. Тогда Сын Божий воспринял человеческое естество, чтобы стать одним из нас. Евангелист Иоанн пишет: «Слово [Сын Божий] стало человеком, и Он жил среди нас…» (Евангелие от Иоанна 1:14, совр. пер.). Сын Божий действительно жил здесь с нами на земле, явив нам Бога-Отца, Его любовь. Он был распят на кресте как самый последний злодей. В этом распятии и заключается сама суть нашего спасения: Божий гнев по отношению к греху изливается на Сына Божьего, Иисуса Христа, а мы, грешники, освобождаемся от наказания за свой грех. Вина с нас снимается, и для нас открывается надежда на жизнь вечную.

Второе пришествие Иисуса Христа будет носить совершенно иной характер. Господь придёт в окружении святых ангелов и «узрит Его, — как сказано в Писании, — всякое око» (книга Откровение 1:7). Все живущие на земле станут свидетелями этого торжественного вселенского события.

Во все века вера во Второе пришествие Христа поддерживала человечество, тосковавшее по утерянному раю. Этой верой жили ещё патриархи. О Втором пришествии Христа «…пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «се, идёт Господь со тьмами святых Ангелов Своих — сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники «» (Библия, Послание Иуды 14, 15). Славного дня явления Господа в этот мир ждал и многострадальный Иов, молясь: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце моё в груди моей!» (Библия, книга Иова 19:25–27).

Тема Второго пришествия Христа и воскрешения мёртвых явно прослеживается и в пророчествах Исаии: «Поглощена будет смерть навеки, и отрёт Господь Бог слёзы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Библия, книга пророка Исаии 25:8, 9; см. также Исаии 26:19).

А вот как торжественно и величественно описывает сцену пришествия Христа и будущего суда над миром псалмопевец Давид: «Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его; да радуется поле и всё, что на нём, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа; ибо идёт, ибо идёт судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы — по истине Своей» (Библия, книга Псалтирь 95:11–13; см. также Псалтирь 49:2–4).

Не менее величественно, с использованием многочисленных образов, представлена сцена пришествия Господня в молитве пророка Аввакума: «Бог от Фемана грядёт, и Святой — от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля. Блеск её — как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы…» (Библия, книга пророка Аввакума 3:3–13).

Тема Второго пришествия получает дальнейшее развитие в Новом Завете в свете спасительной миссии Иисуса Христа. Хотя Его первое пришествие уже знаменует начало реализации принципов Царствия Божия, тем не менее, в Евангелиях и апостольских посланиях подчёркивается, что окончательное разрешение проблемы зла, греха и смерти ещё ждёт своего часа при Втором пришествии.

В ту минуту, когда ученики Иисуса Христа пребывали в состоянии смущения и тревоги, Он заверил их словами надежды: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»» (Евангелие от Иоанна 14:1–3). Такой же живой надеждой окрыляло сердца первых последователей Христа и обетование, произнесённое ангелами при вознесении Христовом: «И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Библия, Деяния Апостолов 1:10, 11).

Второе пришествие Христа на землю и будущее воскресение мёртвых составляло основу проповеди ранней церкви. В этой проповеди звучала весть утешения и надежды для всех скорбящих, для всех потерявших по причине смерти своих дорогих и близких. Именно проповедь надежды привела к тому, что христианство достаточно быстро распространилось по всей территории тогдашней Римской империи.

Евгений Владимирович Зайцев,

доктор богословия

