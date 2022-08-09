В школу можно не ходить

В «Сокрытом Сокровище» уже публиковались статьи о семейном образовании. Сегодня мы расскажем ещё об одной альтернативе классической школе.

В сентябре 2021 года на базе частной христианской школы «Исток» г. Нижнего Новгорода открылись классы дистанционного обучения. Это стало ответом на многочисленные молитвы взрослых и детей. Этого события ждали особенно те, в чьём городе, посёлке не было возможности получать образование, в основе которого лежали бы христианские принципы обучения.

Слову Божьему отведено здесь по праву почётное место: уроками размышления над библейскими текстами начинается каждый новый учебный день, а каждый урок открывает молитва.

Прошло время, когда многие не в силах были повлиять на качество получаемого образования, вынуждены были терпеть неблагоприятную атмосферу школьного окружения, в которой формируется личность ребёнка. Школа «Исток» — это безопасное пространство, где нет безразличных учителей, где никто не унизит ребёнка из-за его личных особенностей или религиозных убеждений. Здесь все сотрудники, без исключения, — христиане. Они любят Бога, детей и преподаваемый предмет. Поэтому здесь счастливы все: и ученики, и педагоги, и родители!

Кроме перечисленного, онлайн-обучение имеет ещё целый ряд преимуществ. Вам не нужно будет отправлять ребёнка в школу в дождь, мороз, слякоть, да ещё и с огромным рюкзаком. Для организации занятий нужен лишь компьютер или планшет с доступом в интернет. Очень важным условием успешности в обучении является понимание ребёнком учебного материала, поэтому в классах здесь не более десяти человек.

Дистанционная школа помогает освободиться от разного рода ограничений: здесь примут детей с любым уровнем подготовки, проживающих в любой точке земного шара. Продолжить далее обучение ученики смогут, где захотят. Для этого у них будет всё необходимое: крепкие знания и аттестат государственного образца, который примет любой колледж или вуз. Школа, имеющая государственную лицензию, также предоставляет возможность аттестации в партнёрских школах.

Удобная платформа дистанционного обучения помогает родителям и педагогам внимательно следить за успеваемостью учеников и своевременно оказывать помощь в случае необходимости. Если учащийся часто болеет, он и тогда может посещать занятия в дистанционном классе. Даже в случае переезда семьи на новое место жительства ребёнок избежит стресса из-за смены привычного окружения — ставших друзьями одноклассников и педагогов.

Новички могут, начав обучение бесплатно, в течение пробной недели присмотреться к учителям, одноклассникам, условиям обучения, а затем, приняв решение продолжить занятия здесь, оплатить выбранную форму обучения.

В «Истоке» можно получить огромный ряд дополнительных услуг: помощь ученикам (независимо от их уровня начальной подготовки) освоить любой школьный предмет, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам, подготовка дошкольников; доступны консультации логопеда и психолога.

Несмотря на то, что дистанционное отделение школы «Исток» существует всего один год, многие родители, ученики и педагоги, проанализировав пройденный вместе путь, оставили немало хороших отзывов.

Наталия Дмитриева,

учитель русского языка и литературы школы «Исток»

Ученики, родители и учителя об«Истоке»

Школа «Исток» — это новый этап образования у моих детей. Младшие перешли на удалённое обучение, а старший наблюдал за ними целый год. В итоге пришёл к выводу, что тоже хочет учиться в этой школе. Доброжелательность и грамотность учителей покорили его. Объясняют до тех пор, пока не станет понятно.

Татьяна Мещерякова,

мама учащихся 2 и 4 классов

Когда я услышала о дистанционной школе, сначала были сомнения. В таком формате я раньше не работала. Теперь могу точно сказать, что в школе созданы все условия, чтобы учитель смог дать знания детям и получил удовольствие от результата, общения с учениками и профессионального роста.

Светлана Новосельцева,

учитель математики

Наш ребёнок очень доволен христианской школой «Исток». Особенно ценны чистота общения между детьми, уважительное и внимательное отношение к детям, желание педагогов увидеть в ребёнке индивидуальность и рассмотреть в нём те особенные качества, которые в обычной школе увидеть сложно. Благодарим за утренние духовные чтения и молитвы в классах. Наша школа — это маленькая семья!

Виктория Вихарева,

мама ученика 6 класса

Педагог во время проведения урока вовлекает всех, даёт возможность проявить себя каждому. Родители об итогах обучения узнают через электронный дневник. Большое внимание уделяется воспитанию нравственности. Из минусов: учащийся много времени находится перед компьютером. Очень приятно, что для многодетных семей действует система скидок.

Марина Черняк,

мама ученика 8 класса

Я перешёл в школу «Исток» в выпускной 9 класс. До этого учился в обычной школе. В «Истоке» стало значительно легче обучаться. Классы небольшие. Учителя более добрые, отзывчивые и дружелюбные. В отличие от других школ, здесь можно рассчитывать на их помощь, понимание и поддержку.

Павел Кацель,

ученик 9 класса

Я перешёл в «Исток» после 5 класса обычной школы. Здесь больше свободного времени, можно чуть позже встать утром, не нужно с собой таскать тяжёлый портфель. Каждый день интересный библейский урок. Все учителя — христиане, понимают тебя. Здесь хорошие одноклассники. Но пришлось адаптироваться к электронной платформе, чтобы всё вовремя сдавать и не нахватать долгов по невыполненным заданиям.

Ростислав Осин,

ученик 6 класса

Мой сын Ростислав давно мечтал о семейном образовании. Он смотрел на старшего брата, который учился дома, и ему казалось, что это не учёба, а сказка: сидишь дома за компьютером, никуда ходить не нужно — ну просто мечта любого ребёнка. Своим одноклассникам Ростик объявил, что переходит в интернет-школу и теперь ему уроки делать не нужно, читать не нужно. Вот с такими радужными представлениями мой сын пришёл в «Исток». Первая четверть была переломной и самой сложной. Оказалось, что тут тоже нужно учиться, а требования повыше, чем в общеобразовательной школе. Да и спрашивают тебя практически на каждом уроке, а внимания тебе уделяют больше, потому что в классе народу меньше, отмолчаться не получится.Ко второй четверти Ростик привык к новым реалиям, в третьей вообще всё пошло как по маслу. В итоге год сын закончил с отличием. На вопрос, скучает ли по своему классу в общеобразовательной школе, уверенно отвечает, что нет. Возвращаться обратно не хочет. Его в «Истоке» всё устраивает. Контингент детей здесь другой. Да, они озорные, могут быть непослушными. Но они всё равно другие. У них другие стремления.

Огромный плюс школы «Исток» в том, что все учителя — христиане. Они на одной волне с нами, родителями.

Ирина Осина,

мама ученика 6 класса

В этой школе реализуются фундаментальные христианские принципы: любви, уважения к детям и заинтересованности в их всестороннем росте и развитии. Мой сын, можно сказать, прошёл курс эмоциональной и духовной реабилитации. Уверена, что никто в секулярной среде не способен предложить лучшей альтернативы!

Ирина Шкитова,

мама ученика 8 класса

Моя дочь отучилась первый год в дистанционной школе «Исток». О результатах обучения можно судить по тому, что она не хотела уходить на летние каникулы. Очень нравится педагогический состав, их доброта и заинтересованность в детях. Они лучшие! В таких необычных условиях умудряются интересно проводить уроки. Моя дочь стала спокойнее, и успеваемость тоже улучшилась.

Алевтина Рыбина,

мама ученицы 8 класса

Если вас заинтересовала наша школа, и вы хотите обучаться в ней, ждём вас с нетерпением. Принимаем учеников из любой точки мира в любое время года!

Наши контакты:

Сайт: istok.school

Тел.: 8-927-164-73-87

E-mail: info@istok.school

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2022 г.