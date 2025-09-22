Ваш духовный долг аннулирован!

Слышали ли вы о духовном долге?

«Духовный долг» человечества

Мы живём в эпоху всеобщей задолженности. По данным Всемирного банка, глобальный долг достиг 307% мирового ВВП.

Но существует долг иного порядка — духовный, который невозможно измерить денежными единицами. В Библии показан Божий план «полного списания» этого долга через жертву Христа.

Вот этот отрывок: «И вас, которые были мертвы во грехах…, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Библия, Послание колоссянам 2:13–15). Давайте внимательно рассмотрим этот текст, чтобы понять глубину Божьей любви и масштаб того, что Господь совершил на кресте.

В архивах Британского музея хранится любопытный документ — глиняная табличка из Вавилона (568 г. до н.э.), где некий Иддин-Мардук требует с должника «15 сиклей серебра с процентами». Рядом — ответное письмо: «Нечем платить». Эти древние финансовые документы сегодня к нам, казалось бы, не имеют отношения, если бы не одно «но» — они зеркально отражают положение человечества перед Богом.

После грехопадения Адама и Евы у людей образовался «неоплатный долг» перед Богом, оплатить который они могли только свой вечной смертью (Библия, Послание римлянам 6:23). Именно так апостол Павел описывает наше состояние без Христа — «мертвы во грехах».

Банкротство человеческой природы: состояние без Христа

«И вас, которые были мертвы во грехах…». Этот текст описывает наше истинное состояние перед Богом. Слово «мертвы» (греч. νεκρούς) здесь означает буквально «труп», «покойник».

В древнегреческой юридической терминологии это слово использовалось для обозначения недействительных контрактов — тех, которые потеряли всякую силу, фактически «умерли». Так и наша греховная природа, которую мы унаследовали от наших прародителей, сделала нас неспособными самостоятельно исполнить условия Божьего завета и решить проблему греха своими силами.

«Кредитная история», которую стёр Христос

При раскопках в городе Эфесе археологи нашли мраморную плиту II века н.э. с высеченным списком должников города. Удивительно, но некоторые имена были тщательно выскоблены — это был официальный акт прощения долга. Именно такой образ использует Павел, говоря о некоем «рукописании».

«…оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту».

Здесь раскрывается сама суть Евангелия. Глагол «оживил» (συνεζωοποίησεν) буквально означает «сделал живыми вместе». Это очень важное уточнение! Воскресение Иисуса не было только Его воскресением. Он воскрешает нас от духовной смерти вместе с Собой.

Слово «рукописание» требует особого внимания. Дело в том, что многие ошибочно видят в этой фразе отмену Божьего Закона (Десяти заповедей): дескать, это его Христос пригвоздил к кресту. Но это неверное толкование!

Давайте разберёмся, что означало «рукописание» (по-гречески «χειρόγραφον») во времена Апостола Павла.

В древних папирусах, датируемых I веком н.э., этим термином обозначали:

1. Долговую расписку (как в притче о немилосердном должнике — Евангелие от Матфея 18:23–27).

2. Обвинительный акт в суде.

3. Список преступлений, прибиваемый к кресту казнённого, свидетельствующий о его вине.

В храме Зевса в Магнезии археологи обнаружили каменную плиту с надписью «χειρόγραφον» — это был публичный список должников города. Так и наше «рукописание» содержало все наши грехи, за которые полагалась смерть (Послание римлянам 6:23).

Жителям города Колоссы, которым адресовано послание, этот термин должен был быть хорошо знаком. В римском праве существовал чёткий протокол аннулирования долга:

1. Документ публично зачитывали.

2. Физически уничтожали.

3. Составляли акт о недействительности.

Вот и Господь наш Иисус Христос совершил эти три юридических действия:

1. Оплатил долг Своей кровью (1 послание Петра 1:18, 19).

2. Аннулировал документ (не просто спрятал, а уничтожил).

3. Публично продемонстрировал это, пригвоздив ко кресту.

Иисус Свой смертью аннулировал все наши духовные долги перед Богом — пригвоздил к кресту список наших грехов, уничтожил всякое упоминание о них!

Но что необходимо сегодня сделать нам, чтобы эта «духовная амнистия» распространилась на нас? Ведь известно, что не все люди спасутся и войдут в Царствие Небесное…

«Коллекторы» в духовном мире

В античном мире существовала вера в потусторонние силы, «духовных коллекторов», которые могут взыскать долг с должника.

В Библии мы тоже видим, что сатана выступает как обвинитель: «…клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь» (Библия, книга Откровение 12:10). Здесь сатана изображён как тот, кто постоянно напоминает Богу о грехах людей, подобно кредитору, требующему уплаты долга.

Дело в том, что «пред лицом Его (Бога) пишется памятная книга» (Библия, книга пророка Малахии 3:16), где все поступки человека фиксируются. В Библии сказано, что люди будут судимы в соответствии с записями, сделанными в небесных книгах (книга Откровение 20:12).

Как же нам, грешным людям, совершившим в своей жизни столько ошибок, устоять на этом суде? Библия отвечает на этот вопрос! Когда человек с верою в Христа исповедует свои грехи перед Богом, то Бог Сам стирает записи о грехах человека: «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну» (Библия, книга пророка Исаии 43:25).

Какое это чудесное свидетельство о Божьей любви к нам и Его желании спасти нас от вечной смерти! Все грехи в небесной книге Бог изглаживает после того, как человек исповедует их Ему в молитве!

Поэтому дьявол и назван «клеветником братий наших», так как он упоминает грехи, которые были уже прощены и изглажены, стёрты из памятной книги Самим Богом.

Лукавый время от времени напоминает нам о содеянных в прошлом грехах, даже о тех, которые мы исповедали. Библия называет это клеветой, так как для Бога этих грехов более не существует. Они изглажены и стёрты. Иисус Христос пригвоздил их к кресту и освободил нас от «духовного долга»!

Как получить прощение?

Далее в своём послании Апостол Павел усиливает эту мысль. Благая Весть звучит ещё громче: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою». Греческий глагол «отняв силы» (ἀπεκδυσάμενος) буквально означает «раздев догола». В античной литературе так описывали позорное поражение врага, когда с него срывали доспехи.

«Начальства и власти» здесь — это не земные правители, а демонические силы, над которыми одержал победу Господь на Голгофском кресте. В другом послании Павел поясняет: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Библия, Послание ефесянам. 6:12). На кресте Иисус лишил сатану права обвинять нас.

Глагол «восторжествовав» (θριαμβεύσας) описывает «римский триумф» — парад победы, где пленных врагов проводили по улицам. Крест стал таким триумфом над сатаной. Когда раздался крик распятого Иисуса «Совершилось!», князь тьмы понял, что его царству пришёл конец. Это не поэтическая метафора, а исторический факт духовного мира.

Библия открывает нам путь избавления от наших грехов и «духовного долга»: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 послание Иоанна 1:9).

Дорогой читатель! Если ты веруешь в Господа нашего Иисуса Христа, исповедуй в молитве перед Ним свои грехи, делай это ежедневно, и тогда Он, по Своему обещанию, простит эти грехи и очистит от всякой неправды!

Алексей Бритов