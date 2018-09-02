Владимир Диксон: «Я не знаю, как можно без веры даже день, даже час прожить»

Его детство прошло в подмосковном Подольске, а юность — в США. Получив блестящее образование в Гарвардском университете, он владел четырьмя, нет, пятью языками! Пятым языком можно считать поэтический. Владимир Диксон писал стихи и прозу, рисовал, путешествовал, жил в Париже, вращаясь среди писательских кругов русских эмигрантов и… скучал по России. Он писал потрясающие стихи о Боге.
Владимир Диксон родился в г. Сормово Нижегородской губернии в 1900 году. Его отец, Уолтер Фрэнк Диксон, американский инженер, приехал в Россию для работы на паровозном заводе г. Сормово. В том же году семья Диксонов вместе с трёхмесячным сыном Владимиром переехала в г. Подольск Московской губернии, где отец стал работать в компании «Зингер».
Воспитанием Владимира занималась мать и гувернантка-француженка. В девять лет он, ученик Подольского реального училища, говорил по-французски, по-английски, писал стихи по-русски.
Когда грянула революция, родители отправили Владимира на родину отца — в Америку. В феврале 1918 г. он поступил в Массачусетский технологический институт на курс инженеров-механиков. Война близилась к концу, но несмотря на это через три месяца после зачисления в институт Владимир вступил в Офицерский подготовительный корпус, а когда был объявлен набор 18-летних, служил солдатом. Готовилось его назначение в штаб генерала Першинга переводчиком (Диксон к тому времени владел четырьмя языками), но после окончания войны 11 ноября 1918 г. он демобилизовался и продолжил занятия в институте, который окончил в июне 1921 г. со степенью бакалавра. Спустя два месяца Владимир стал аспирантом Гарвардского университета и в июле 1922 г. получил степень магистра. В 1923 г. молодой инженер благодаря рекомендации отца становится ведущим инженером в филиале компании «Зингер» в Париже.
Там Владимир познакомился с обширным кругом писателей и литераторов «русского Парижа», в том числе и с Владимиром Набоковым, высоко оценившим талант Диксона как литератора, «имевшего образный, чистый язык и поэтический голос».
В 1924 г. в Париже был издан сборник стихов «Ступени», очень благожелательно встреченный русскими эмигрантами, а в 1927 г. — книга прозы «Листья». Многие его стихотворения посвящены покинутой России и вере в Бога, которая с детства поселилась в душе поэта.
Христианские стихи Диксона проникнуты верой в милосердного Бога, Который хочет избавить человека от грехов и спасти Своей любовью.
Молись, не смущайся, не бойся,
Туманов и гроз не страшись;
От мыслей безчинных укройся,
Не бойся — люби и молись.
В грехе, где так больно и низко
Раскинулись дни пустоты, —
С тобою Я вечно и близко,
Я ближе, чем думаешь ты.
Я вижу тоску и страданье
В твоих беспокойных глазах —
Твоё устремленье, исканье,
Твой ужас, твой сумрак, твой страх.
В равнине, в пустыне безмерной,
Где свет мимолётный потух, —
Я здесь — твой Хранитель, твой Верный,
Твой Добрый, твой Радостный Дух.
март 1926 г.
Поэт, «одарённый всем, что есть у Бога» (по словам А. Ремизова), умер неожиданно в возрасте 29 лет, находясь во Франции. Похоронили его в американском городе Пленфилд, где жили родители. В гроб положили горсточку русской земли.
Все похожи земные повести,
Пошлость в мире для всех одна,
У кого на душе, на совести
Ни единого нет пятна?
Не последний я и не первый,
Чья душа в печали дрожит:
Я не знаю, как можно без веры
Даже день, даже час прожить.
Ибо ведает сердце болящее,
Спотыкающееся во мгле:
Есть великое и настоящее
И на нашей бедной земле.
Есть неложное и неподдельное —
Жертва чистая, жар души —
Неподкупное, нераздельное
В нашей глине, в нашей глуши.
И пускай болеет изменами
Наш лукавый и низкий род —
Сердце чаяньями нетленными
Будет жить и сейчас живёт.
И пускай на душе, на совести
Больше чёрных, чем светлых мест,
Есть и в нашей дурманной повести
Искупляющий душу крест.
Анастасия Пачина, по материалам статьи Л. Г. Мкртчян
«Верю в Родины потерянную силу» («Наше наследие», 1991, № 4)