Владимир Диксон: «Я не знаю, как можно без веры даже день, даже час прожить»

Его детство прошло в подмосковном Подольске, а юность — в США. Получив блестящее образование в Гарвардском университете, он владел четырьмя, нет, пятью языками! Пятым языком можно считать поэтический. Владимир Диксон писал стихи и прозу, рисовал, путешествовал, жил в Париже, вращаясь среди писательских кругов русских эмигрантов и… скучал по России. Он писал потрясающие стихи о Боге.

Владимир Диксон родился в г. Сормово Нижегородской губернии в 1900 году. Его отец, Уолтер Фрэнк Диксон, американский инженер, приехал в Россию для работы на паровозном заводе г. Сормово. В том же году семья Диксонов вместе с трёхмесячным сыном Владимиром переехала в г. Подольск Московской губернии, где отец стал работать в компании «Зингер».

Воспитанием Владимира занималась мать и гувернантка-француженка. В девять лет он, ученик Подольского реального училища, говорил по-французски, по-английски, писал стихи по-русски.

Когда грянула революция, родители отправили Владимира на родину отца — в Америку. В феврале 1918 г. он поступил в Массачусетский технологический институт на курс инженеров-механиков. Война близилась к концу, но несмотря на это через три месяца после зачисления в институт Владимир вступил в Офицерский подготовительный корпус, а когда был объявлен набор 18-летних, служил солдатом. Готовилось его назначение в штаб генерала Першинга переводчиком (Диксон к тому времени владел четырьмя языками), но после окончания войны 11 ноября 1918 г. он демобилизовался и продолжил занятия в институте, который окончил в июне 1921 г. со степенью бакалавра. Спустя два месяца Владимир стал аспирантом Гарвардского университета и в июле 1922 г. получил степень магистра. В 1923 г. молодой инженер благодаря рекомендации отца становится ведущим инженером в филиале компании «Зингер» в Париже.

Там Владимир познакомился с обширным кругом писателей и литераторов «русского Парижа», в том числе и с Владимиром Набоковым, высоко оценившим талант Диксона как литератора, «имевшего образный, чистый язык и поэтический голос».

В 1924 г. в Париже был издан сборник стихов «Ступени», очень благожелательно встреченный русскими эмигрантами, а в 1927 г. — книга прозы «Листья». Многие его стихотворения посвящены покинутой России и вере в Бога, которая с детства поселилась в душе поэта.

Христианские стихи Диксона проникнуты верой в милосердного Бога, Который хочет избавить человека от грехов и спасти Своей любовью.

Молись, не смущайся, не бойся,

Туманов и гроз не страшись;

От мыслей безчинных укройся,

Не бойся — люби и молись.

В грехе, где так больно и низко

Раскинулись дни пустоты, —

С тобою Я вечно и близко,

Я ближе, чем думаешь ты.

Я вижу тоску и страданье

В твоих беспокойных глазах —

Твоё устремленье, исканье,

Твой ужас, твой сумрак, твой страх.

В равнине, в пустыне безмерной,

Где свет мимолётный потух, —

Я здесь — твой Хранитель, твой Верный,

Твой Добрый, твой Радостный Дух.

март 1926 г.

Поэт, «одарённый всем, что есть у Бога» (по словам А. Ремизова), умер неожиданно в возрасте 29 лет, находясь во Франции. Похоронили его в американском городе Пленфилд, где жили родители. В гроб положили горсточку русской земли.

Все похожи земные повести,

Пошлость в мире для всех одна,

У кого на душе, на совести

Ни единого нет пятна?

Не последний я и не первый,

Чья душа в печали дрожит:

Я не знаю, как можно без веры

Даже день, даже час прожить.

Ибо ведает сердце болящее,

Спотыкающееся во мгле:

Есть великое и настоящее

И на нашей бедной земле.

Есть неложное и неподдельное —

Жертва чистая, жар души —

Неподкупное, нераздельное

В нашей глине, в нашей глуши.

И пускай болеет изменами

Наш лукавый и низкий род —

Сердце чаяньями нетленными

Будет жить и сейчас живёт.

И пускай на душе, на совести

Больше чёрных, чем светлых мест,

Есть и в нашей дурманной повести

Искупляющий душу крест.

Анастасия Пачина, по материалам статьи Л. Г. Мкртчян

«Верю в Родины потерянную силу» («Наше наследие», 1991, № 4)

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.