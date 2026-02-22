Второе пришествие Христа близко

Скоро Иисус вернётся на землю, чтобы «воздать каждому по делам его» (Библия, книга Откровение 22:12). Какие признаки указывают на близость этого великого события?

Признаки Второго пришествия Христа — это своеобразные маркеры, которые помогают людям сориентироваться в происходящем накануне возвращения Господа. Остановимся на самых главных из них.

Лжехристы и лжепророки

Христос предупреждает: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят» (Евангелие от Матфея 24:4, 5). По словам Иосифа Флавия, Палестина в первом веке была наполнена обольстителями и чародеями. Евреи того времени, отвергнув Христа, так страстно ждали мессию-завоевателя, что охотно шли навстречу любому самозванцу.

Этот же знак будет служить ориентиром и для христиан, живущих накануне Второго пришествия. Христос, предупреждая верующих людей о возможности обмана, предрекает: «Тогда, если кто скажет вам: «вот, здесь Христос», или «там», — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперёд сказал вам. Итак, если скажут вам: «вот, [Он] в пустыне», — не выходите; «вот, Он в потаённых комнатах», — не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:23–27).

Новая эпоха, ознаменовавшая смену тысячелетий, породила небывалый интерес к идее конца света. В последнее десятилетие двадцатого столетия появилось огромное число лжемессий и лжехристов, которые пытались увлечь за собой людей. Достаточно упомянуть имена лишь тех, с кем пришлось столкнуться нашим соотечественникам. Это известная в начале 90-х годов «Матерь мира Мария Дэви Христос», одна из руководителей «Белого братства». Это и сибирский лжехристос Виссарион, основатель «Церкви Нового Завета». Это и Григорий Грабовой, «второе воплощение» Иисуса Христа, «воскреситель миллионов людей», «спаситель» России от всех природных бедствий и техногенных катастроф, глава государства «Григория», где не будет смерти. И многие другие. Сколько доверчивых людей серьёзно пострадало от этих лжехристов и сколько ещё пострадает, так и не познав истинного Бога и Спасителя Иисуса Христа!

Войны

Продолжая перечислять признаки приближающегося конца, Христос говорит: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это ещё не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство…» (Евангелие от Матфея 24:6, 7). Можно возразить, что ничего особенного в этом предсказании нет. Войны были всегда, и вся история человечества, по сути, не что иное, как история войн, общее число жертв которых, по некоторым оценкам, может достигать сотен миллионов или даже миллиарда человек, причём большая часть этих потерь пришлась на новейшее время.

Однако ХХ век стал свидетелем совершенно нового страшного явления — мировой войны, т. е. войны с участием многих стран и народов. В Первой мировой войне общие потери составили 20 млн человек. Во Второй мировой войне общие людские потери, включая мирное население, составили уже более 80 млн человек.

Несмотря на столь страшную жатву, человечество не извлекло для себя необходимых уроков. В период после Второй мировой войны и до конца ХХ столетия в различных регионах земного шара разразилось ещё более 150 военных конфликтов и локальных войн, в результате которых погибло более 20 млн человек. Беспрецедентны и материальные затраты, связанные с войнами. Только на войны минувшего столетия было затрачено столько средств, что на них можно было бы 50 лет кормить всё население Земли.

В контексте современных глобальных угроз пророчество Христа о войнах и военных слухах приобретает совершенно новое звучание. Ни в какое сравнение не идут виды вооружения времён Христа (главным образом, мечи, копья и лук со стрелами) с современными средствами массового уничтожения. Войны в прошлом не представляли угрозы всему человечеству. Современная война — это угроза всему миру, самой планете Земля, ибо, если привести в действие ядерный потенциал, накопленный человеком в последние десятилетия, планета и всё, что на ней, может превратиться в космическую пыль.

Голод, эпидемии и землетрясения

«И будут глады, моры и землетрясения по местам» (Евангелие от Матфея 24:7), — продолжает пророчествовать Христос. Казалось бы, и в этом нет ничего необычного. Природные катаклизмы, наводнения, засухи, землетрясения и связанные с ними людские страдания, в том числе и голод, сопровождали человечество на протяжении всей его истории. Не секрет, однако, что интенсивность всех этих бедствий в последнее время нарастает, и связано это с влиянием человека на окружающую среду. Именно благодаря деятельности человека с поверхности земли исчезают миллионы гектаров леса, увеличиваются пустыни, в атмосферу выбрасываются миллионы тонн отравляющих веществ, происходит загрязнение мирового океана и гибель флоры и фауны.

По данным ООН, в мире насчитывается около 700 млн человек, страдающих от недоедания. Ежегодно от причин, связанных с голодом и недоеданием, умирают более 3 млн детей. Организация подчёркивает, что проблема голода на земном шаре с годами не только не ослабевает, но усугубляется и уже затрагивает страны, которые раньше с ней не сталкивались.

Учёные говорят, что за последние 500 лет от землетрясений погибло более 7 млн человек. В XX веке из-за увеличения плотности населения в городах, находящихся в сейсмоопасных зонах, значительно возросло количество жертв землетрясений. Только одно землетрясение в Индийском океане 2004 года унесло жизни около 230 тыс. человек.

«Всё же это — начало болезней» (Евангелие от Матфея 24:8), — заключает Христос эту часть Своих предсказаний. Что необычного в этом пророчестве? Разве и болезни не сопровождали человека всегда? В прошлом страшные эпидемии чумы, чёрной оспы, холеры уносили сотни тысяч человеческих жизней. Современная медицина научилась бороться со многими инфекционными заболеваниями, и смертность от них сегодня сведена к минимуму. Более того, практически побеждена такая страшная болезнь, как чёрная оспа. Благодаря совершенствованию и развитию новых методов диагностики и лечения удалось снизить заболеваемость и смертность во многих странах. Продолжительность жизни сегодня намного превышает продолжительность жизни людей в дни Иисуса.

Что же имеет в виду Христос? Скорее всего, Он предрекает ещё более серьёзные испытания, которые выпадут на долю человечества в преддверии Второго пришествия. Интересно, что Христос использует здесь образ женщины, у которой только началась родовая деятельность. Всё самое трудное у неё ещё впереди. Так и у человечества: голод, эпидемии, землетрясения и прочие стихийные бедствия — это лишь начало куда более серьёзных глобальных катастроф (в том числе связанных со здоровьем человека), которые ждут человечество в будущем.

Евгений Владимирович Зайцев,

доктор богословия

Продолжение в следующем месяце.

Вам интересно, что говорит Библия о будущем человечества? Присоединяйтесь к Школе Библии.

«Сокрытое Сокровище» учит думать и размышлять. Не позволяйте мозгу дряхлеть. Оформите подписку на бумажную версию газеты для себя и близких. Получайте «Сокрытое Сокровище» ежемесячно независимо от перебоев с интернетом. Вы можете оформить подписку на газету «Сокрытое Сокровище» на сайте Почты России. Перейти на сайт подписки