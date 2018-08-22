Вышел из печати новый номер журнала «Чудесные странички» №72 - 2018

Редакция принимает заявки до 05 сентября на новый номер Журнала «Чудесные странички» №72 — 2018 (Формат А4, 24 страницы).
Детей ждут новые увлекательные материалы:
Тема номера: Мир птиц
- Детям о здоровье «Как не мёрзнуть зимой»
- Рассказ в картинках «Как ястреб помог нам найти дорогу»
- Урок доброты «Заблудившиеся гуси»
- Читаем сами «Гнездо ласточек»
- Библейская история «Птицы в Библии»
- Чудесные Божьи творения «Птичка-“водолаз”»
- Вопрос-ответ:
- Можно ли держать диких птиц дома?
- Я из верующей семьи: мы верим в Бога, ходим в церковь. Но мои одноклассники сторонятся меня. Я чувствую себя белой вороной. Что мне делать?
- Стихотворение И. Яворской «Мать и сын»
- Книжка-малышка «Загадки про птиц»
- Самоделка «Аист»
- Подарок — постер «Птицы России»
- Для родителей, воспитателей, учителей представлена новогодняя программа «Снежная Королева и христианин Кай».
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- в Интернет-магазине sokrsokr.net/shop
- написав на E-mail: office@sokrsokr.net
- по тел: +79278714623 (Мегафон); (8362) 73-82-54.
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