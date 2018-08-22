Вышел из печати новый номер журнала «Чудесные странички» №72 - 2018

Редакция принимает заявки до 05 сентября на новый номер Журнала «Чудесные странички» №72 — 2018 (Формат А4, 24 страницы).

Детей ждут новые увлекательные материалы:

Тема номера: Мир птиц

  • Журнал для детей «Чудесные странички» №72Детям о здоровье «Как не мёрзнуть зимой»
  • Рассказ в картинках «Как ястреб помог нам найти дорогу»
  • Урок доброты «Заблудившиеся гуси»
  • Читаем сами «Гнездо ласточек»
  • Библейская история «Птицы в Библии»
  • Чудесные Божьи творения «Птичка-“водолаз”»
  • Вопрос-ответ:
  1. Можно ли держать диких птиц дома?
  2. Я из верующей семьи: мы верим в Бога, ходим в церковь. Но мои одноклассники сторонятся меня. Я чувствую себя белой вороной. Что мне делать?
  • Стихотворение И. Яворской «Мать и сын»
  • Книжка-малышка «Загадки про птиц»
  • Самоделка «Аист»
  • Подарок — постер «Птицы России»
  • Для родителей, воспитателей, учителей представлена новогодняя программа «Снежная Королева и христианин Кай».

Вы можете заказать этот номер журнала:

Скоро статьи появятся на сайте chudostranichki.ru.

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2018 г.

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