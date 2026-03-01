Высокие нравственные идеалы — что берём за эталон?

Кто решает, что хорошо, а что плохо?

Какие идеалы высокие?

Высокие нравственные идеалы — звучит красиво, но расплывчато. Мне было интересно посмотреть, как об этих идеалах рассказывают учителя детям. Я нашла только общие высокопарные фразы и примеры былинных богатырей. А ещё мысль о том, что всякие идеалы относительны: «Нравственный идеал демонстрирует потребности, запросы, желания и стремления людей в данное время. Он может изменяться со временем». Ну да, для кого-то каннибализм вполне вписывается в высокие нравственные идеалы. Для других нудизм — это стремление к идеалу. Третьи сжигают еретиков на кострах и думают, что творят добро. А кто-то считает своим долгом отнять у богатого (причём, не обязательно отдавать награбленное бедным, можно оставить себе). И как решить, какие идеалы считать высокими?

Всё в мире относительно?

Релятивизм — слышали такое слово? Если говорить по-русски, то оно значит, что всё относительно. Иногда можно обмануть (ложь же во благо), иногда можно взять чужое (мне нужнее). Можно изменить мужу или жене (нынче же такие идеалы транслируются с экранов). Можно оболгать кого-то (главное — чтобы мне было выгодно). Кто сказал, что правильно поступать так или иначе? Я сам решаю, что хорошо и что плохо. Сразу вспоминается Раскольников, раздумывающий, тварь он дрожащая или право имеет. Он решил, что имеет право… Продолжение вы знаете.

Христианские идеалы

Человеку нужно основание, высокий эталон — то, на чём он будет строить свою жизнь, свои убеждения. Христианство предлагает такой идеал:

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Евангелие от Матфея 5:48).

«По примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят»» (Библия, 1 послание Петра 1:15, 16).

Библия не приглашает сравнивать себя с соседом и успокаивать себя тем, что мы лучше, чем кто-то. Не стоит смотреть на «гнилой запад» и утешаться тем, что мы не так испорчены. Божья планка прекрасна и высока.

Для начала Бог сформулировал всего 10 заповедей, чтобы люди могли сверять с ними свою жизнь. Они приведены на стр. 7 этой газеты. Все заповеди содержат «не» и предостерегают от каких-то поступков.

Похоже, о нравственности в обществе можно говорить в категориях запретов и разрешений. Это может показаться примитивным, но ведь надо же с чего-то начинать. Андрей Ткачёв сказал: «Если в культуре отсутствует слово «нет», то нет и самой культуры. Вообще, это фундаментальная вещь, которая сразу режет слух современным людям. Вспоминаются студенческие волнения во Франции 1968 года, так там один из плакатов гласил: «Запрещается запрещать». Но, на самом деле, культура начинается с запретов. Нельзя, условно, мочиться на могилу, произносить священные слова в непотребном месте или, скажем, прийти в Большой театр голым… Например, вся культура дорожного движения состоит из запретов. Все знаки либо ограничивают скорость, либо запрещают разворот, либо говорят — приготовься, двигайся, остановись… И там, где всё это сломано, гибели на дорогах будут так часты, что никто не будет из гаража выезжать. Именно поэтому здравый разговор о нравственности начинается с запретов, с системы табуированных вещей. Если человек не видит различия между… разрешённым и запрещённым, он теряет человеческое достоинство… И это опять-таки значит, что сначала нам нужно научиться различать запрещённое и разрешённое. А уже потом мы узнаём, что человек… на одних запретах жить не может. Если ты ему что-то запрещаешь, ты должен ему и что-то разрешить. И говорить, что поощряется и что священно… Так вот, сначала надо определить систему необходимейших табу, а потом сделать следующий шаг — сформировать систему высших нравственных ценностей. Значит, есть ценности низшие и высшие. Скажем, сохранять свою собственную жизнь — это твоё право и необходимость. А жертвовать собой ради другого — это более высокая ценность. Так и выстраивается система иерархии ценностей снизу вверх.

Восхождение наверх определяется жертвенностью. То есть насколько ты способен пожертвовать своими силами, талантами, деньгами, временем, здоровьем… Следовательно, нравственные ценности на нижнем этаже отсекают запретное, а потом ведут тебя наверх, и это равно крестоношению, восхождению на Голгофу. Здесь уже всё определяется именно жертвенностью: жертвенное служение доктора, учителя, сиделки у кровати больного… Там есть самоотдача. И именно мерой самоотдачи определяется высота или низость той или иной нравственной ценности».

«Жертвуй» вместо «бери»

Библия предлагает и табу, и огромный перечень того, что можно и нужно, что хорошо и похвально. О Законе Божьем сказано: «Доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё» (Евангелие от Матфея 5:18). Никакого релятивизма, но вечный фундамент, на котором можно строить жизнь и с которым можно сверять «хорошо» и «плохо».

Божье Слово — ответ на современный лозунг «Живи для себя». Это высочайший идеал жертвенной любви, Любви, пошедшей на крест, прощающей и не вспоминающей зла. Да, нам куда приятнее слышать советы современных психологов (избавьтесь от неудобных людей; оставьте супруга, если с ним вы не развиваетесь; почаще говорите «нет»; окружите себя богатыми и позитивными). А Христос говорит: «Кто разведётся с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, [тот] прелюбодействует; и женившийся на разведённой прелюбодействует» (Евангелие от Матфея 19:9). Апостол Павел пишет: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал…» (Библия, Послание римлянам 15:1–3). «Итак во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Евангелие от Матфея 7:12). Как вам такие ценности? Мы жили бы в раю, если бы стремились к такому идеалу! Не было бы оставленных и забытых, не было бы надменных и равнодушных…

Не торопитесь махнуть рукой и сказать, что это недостижимо. В Царстве Божьем будут жить (и живут) именно так. А пока начните с себя. Познакомьтесь с заповедями, прочитайте с молитвой Евангелие. Большое начинается с маленьких шагов. Шагов к высокому.

Молитва о России

Отец Небесный, благослови Россию! Научи нас жить по Твоему Закону, думать не только о себе, но и о благе других. Мы хотим жить в стране, где можно доверять друг другу. Сделай нас самих людьми честными, порядочными, готовыми прийти на помощь, заступиться за слабого. Расширь и углуби наше понимание того, что хорошо, а что плохо. Благослови правительство страны, чтобы в своих действиях оно руководствовалось высокими нравственными идеалами, служа Тебе и народу. Во имя Иисуса Христа, аминь!

Елизавета Черникова

