Яд в подарок?

Как отблагодарить врача? Что подарить учителю? Только не алкоголь!

Доктор Масгутов рассказывает:

«Праздники, и снова в ординаторских появляются коробки конфет и бутылки «благодарственного» алкоголя.

Я пришёл сегодня в ординаторскую и увидел очередной «подарок» — 10-летний коньяк от выписавшихся пациентов. И я его вылил.

Алкоголь — это наркотическое вещество, яд, который разрушает клетки мозга, печень, сердце. Конфеты — это рафинированный сахар, один из главных провокаторов диабета, ожирения и воспаления в организме. Дарить врачу то, что вредит здоровью, — это абсурд.

Я понимаю, что так принято. Понимаю, что это жест благодарности. Но привычки нужно менять — и начинать с себя. Если мы, врачи, не покажем пример, кто его покажет?

Мой призыв коллегам: если вам принесли алкоголь — выливайте. Не держите его «на всякий случай», не передаривайте. Покажите, что здоровье — не пустые слова.

Благодарить можно по-другому: добрым словом, искренним письмом или просто ответственностью к своему здоровью.

Желаю всем добра и любви. Берегите себя и тех, кто вас лечит».

Такой поступок доктора Масгутова вызвал бурное обсуждение. Если подумать здраво, оставляя в стороне насаждённые стереотипы, то доктор абсолютно прав. Как бы вы отреагировали, если бы в качестве благодарности кто-то преподнёс вам наркотики или крысиный яд? В Медицинской энциклопедии 1961 года чётко определено: «Алкоголь относится к наркотическим ядам». В ГОСТах 1972, 1982 гг. сказано: «Алкоголь относится к сильнодействующим наркотикам». ГОСТ 1993 года уже не имеет этой формулировки, но это не означает, что за 15 – 20 лет изменились химические свойства этилового спирта или биологические параметры человеческого организма. Это изменение отражает поворот к более интенсивной политике спаивания населения, проводимой в это время в стране.

Как говорят специалисты, алкоголь — это проблема культурологическая. К сожалению, дарить алкоголь у нас принято. Вот мы и несём подарки врачам, учителям, забывая, что алкоголь — это наркотик №1.

Алкоголь — основная причина тяжких преступлений. 60% изнасилований, 74% убийств, 63% ДТП, повлёкших смерть человека, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Вы хотели бы, чтобы любимый врач рано или поздно оказался среди этих преступников? Чтобы он пострадал или погиб в ДПТ? Или вы предпочитаете, чтобы вами занимался трезвый специалист?

Трезвость даёт человеку возможность раскрыть и развить все свои творческие, интеллектуальные и духовные возможности. Трезвость укрепляет волю и развивает личность человека. Трезвые методы отдыха и снятия стресса наполняют человека энергией и силой, возвышают дух; химические — «разжижают» волю, лишают возможности самосовершенствования и творческого поиска, делают его психологическим инвалидом. Трезвость открывает путь к вершинам духовно-нравственного совершенства, потому что никогда не позволяет наркотикам заглушать голос совести.

Трезвость — это ясный ум. Недаром в народе высшей похвалой является эпитет «трезвый»: трезвое решение, трезвый ум, трезвая политика и т. д. Трезвость — это престижное состояние человека!

А об алкоголе в народе говорят так:

В луже водки и богатыри тонут.

Водку пить — себя губить.

Водка не лечит, а калечит.

Водка без огня разум сожжёт.

Вино полюбил — семью разорил.

Где винцо, там и горюшко.

Где опьянение, там и преступление.

Кто бражкой упивается, тот слезами умывается.

Кто вино любит, своё сердце губит.

Пить да гулять — добра не видать.

Река с ручья начинается, а пьянство с рюмочки.

С водкой дружить — здоровье прожить.

Хватил винца — не стало молодца.

Вы подарите бутылочку, другой подарит… Подумайте о враче! Не все такие сознательные, как доктор Масгутов. Если врач и передарит бутылку, рано или поздно найдётся тот, кто употребит её содержимое, и пользы от этого не будет. Не берите грех на душу, не дарите алкоголь.

Вдумайтесь: 8 из 10 детей в детских домах России — социальные сироты, то есть у них есть родители, но они лишены родительских прав из-за спиртного. У оставшихся 20% детей основная причина смерти родителей — алкоголь. Приобретая алкоголь, человек отдаёт деньги на рост сиротства, на уничтожение сотен тысяч детских судеб. Ни одна капля не считает себя виновницей потопа. Не дарите алкоголь — не умножайте горе!

Подготовила Елизавета Черникова