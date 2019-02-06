Ёжики и христиане, или ложь в защиту Бога

Закройте глаза. Представьте себе ёжика. Или нарисуйте его. Что будет у него на спине? Яблоко? Или гриб? Как раз сейчас мой сынок разглядывает детскую книжку, в которой нужно соединить животное и то, чем он питается. Как вы думаете, с какой едой нужно соединить ёжика? Разумеется, с яблоком! Между тем…

Ёжики не поклонники яблок. Случается, говорят, им есть и яблоки, но не от хорошей жизни. Нормальный среднестатистический ёжик питается червяками, слизнями, улитками, мелкими рептилиями. Бывает, и падаль ест… Откуда же тогда в нашей голове этот светлый образ — ёжик с прекрасным яблоком на колючках? Мы выросли с таким представлением. Вероятно, авторы книги, которой сейчас увлечён сынишка, тоже с детства верят в ёжиков-вегетарианцев. Стоит ли обвинять их (авторов, а не ёжиков) в хитрой, тщательно спланированной лжи? Стоит ли говорить о том, кто стоит за этим страшным обманом и как низкопробно то издательство, которое выпустило в свет такую книгу? Будем милостивы.

В христианской среде есть свои «ёжики». Не без шока я обнаружила, что такие «ёжики» водятся и в моей голове. Причём, они там так укоренились, что я с чистой совестью рассказываю о них другим. Поясню. Из раза в раз, говоря о Библии, многие служители упоминают Вольтера, который выступал против Книги книг и предрекал исчезновение христианства. Но вышло так, что после смерти великого писателя в его доме расположилось Библейское общество, а на его станках стали печатать Библии. Красиво, правда? Для меня эта информация за годы церковной жизни стала такой родной, что я, готовя статью про Вольтера, естественно, захотела использовать свои знания. На всякий случай (чтобы не быть самоуверенной) перепроверила себя по Википедии. Так и есть: там пишут о том же. И вуаля — статья готова. В ней и Библейское общество в доме Вольтера, и Бенджамин Франклин, сопровождающий умирающего писателя в масонскую ложу, и медсестра, служившая у одра больного…

А потом на просторах интернета появилась разгромная статья о том, какую чушь я написала. Когда я немного оправилась от шока, то стала анализировать факты. Пришлось обратиться к англоязычным источникам. О, счастье! Первая же статья, которую выдал поисковик, — на «моей» стороне. И там вполне убедительно всё объясняется: Библейское общество расположилось не во французском владении Вольтера, а в его Женевском доме. Уф, значит, я не обманула читателей. Но мне пришла мысль проверить, что находится в Женеве в бывшем доме Вольтера. Музей! Та-а-ак. О, кажется, есть какая-то информация о том, что домом Вольтера одно время владел христианин, который хранил там Библии. Уже что-то. Закончилось моё исследование убедительной статьёй атеиста, подтверждавшей, что в написанном мной истины, вероятнее всего, нет. Ни Библейского общества, ни даже склада Библий — ничего, скорее всего, не было в действительности. На дальнейшее исследование моего женского терпения не хватило.

Что же получается? Я ввела читателей в заблуждение — поселила «ёжиков» и в их сознании. Для чего? Чтобы они проповедовали об этом другим? Для чего различные служители на протяжении ряда лет пичкали меня недостоверной информацией? Я прекрасно понимаю, что они оказались такими же доверчивыми, как и я, и не виню их. Но вот вопрос — для чего придумана вся эта легенда? Неужели для того, чтобы представить Бога в выгодном свете? А Бога спросить не забыли, угоден ли Ему такой поход? Пока изучала материалы атеистов, заметила, что нас критикуют не столько за веру, сколько за притянутые за уши апологетические аргументы. Нужны ли Богу такие защитники?

Пропавшие сутки

Под впечатлением от произошедшего изучила некоторые материалы относительно той великой битвы, когда по молитве Иисуса Навина остановились Солнце и Луна (почти на сутки). И христиане, и атеисты приводят массу убедительных аргументов «за» и «против» потерянных суток. Я даже помню проповедь по материалам поразительного открытия: я тогда была под впечатлением. К сожалению, позже вскрылся факт подтасовки данных. Позвольте процитировать А. А. Роса (книга «В начале…»):

«Несколько лет назад целый ряд газет и других средств массовой информации опубликовали репортаж о так называемом пропущенном дне. В нём утверждалось, что группа учёных из Годдардского центра космических полётов в Гринбелте, штат Мэриленд, изучала изменения в местонахождении планет с течением времени. Им не удавалось добиться точного соответствия между древними историческими данными и ожидаемыми датами. В результате завис компьютер, обрабатывавший информацию. Когда специалисты внесли поправки на затянувшийся день, описанный в библейской книге Иисуса Навина (И. Навина 10:13), компьютерная программа выдала почти идеальное соответствие. Когда же операторы внесли ещё одну поправку на «десять ступеней» царя Езекии (4 Царств 20:9–11), то данные совпали совершенно.

Несколько любознательных человек попытались выявить источник данной истории, но у них ничего не вышло. Человек, сообщивший эту информацию, не смог вспомнить, откуда она взялась изначально; никто в Годдардском центре, похоже, не участвовал в подобном исследовании».

Необыкновенное воодушевление, сменяющееся разочарованием и смущением, со временем делает людей недоверчивыми скептиками. Поэтому стоит проявлять максимальную осторожность, распространяя сенсационную информацию (это я говорю, в первую очередь, себе — не сочтите за диагнозJ). Недаром написал Соломон: «Мёртвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника: то же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью» (Екклесиаста 10:1).

К сожалению, порой людям не хватает веры, чтобы понять: Бог может Сам постоять за Себя. Он не нуждается в таких апологетах, которые подтасовывают данные, выдумывают истории. Слышали о том, что Дарвин перед смертью покаялся? Я тоже слышала. Хорошо, что не успела об этом написать! Между тем, есть информация, что это фейк (то есть фальшивка, ложь). А отец лжи один — дьявол. Даже если люди домысливают и приукрашивают с благой, казалось бы, целью (превознести Бога), такая жертва не угодна Ему.

Таинственная «шапочка»

Упомяну также о знаменитой папской тиаре (это головной убор такой). Существует мнение, что начертанная на ней формула Vicarius Filii Dei (с лат. — «Наместник Сына Божьего») представляет собой загадочное число 666 из книги Откровение. Предлагаемая расшифровка выглядит так:

VICARIVS FILII DEI = 5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666, где U читается как V.

В 1866 году Урия Смит писал: «Это число зверя и папства; это число его имени, который он принял в своём титуле…».

Между тем, тиара, на которой, по словам не одного свидетеля, были начертаны эти символы, отсутствует. Что произошло на самом деле? Неизвестно. Не исключено, что ту самую тиару припрятали (благо, она была не единственной). Но факт есть факт: ни одна из существующих тиар не содержит вышеупомянутой надписи. Так что в современных условиях толковать число 666, используя надпись на тиаре, нелогично.

Мои выводы и наблюдения

Меня вся эта история научила быть внимательнее, несколько раз проверять информацию (если, конечно, её вообще возможно проверить) или, если позволяет объём статьи, упоминать о том, что существует иное мнение по вопросу. С Божьей помощью буду умнеть. Естественно, я хочу попросить прощения у читателей, которым предоставила недостоверную информацию. Хочу поблагодарить бдительных читателей, особенно тех из них, которые не трубят об ошибках на весь белый свет, а лично высказывают автору и редакции свои замечания и предложения. Спасибо тем, кто пишет письма, звонит в редакцию или пользуется формой обратной связи на сайте.

Ещё одно наблюдение. Оказывается, в христианской среде — множество людей, обладающих литературным даром, владеющих словом. Больше, чем мне раньше казалось. Это люди эрудированные, образованные, но… как бы это сформулировать… «знание надмевает, а любовь назидает» (1 Коринфянам 8:1). Я, к великому своему сожалению, обнаруживаю их таланты не на службе у Господа, а в перепалках и словесных баталиях — там, где гнев человека явно не творит правды Божьей. Злые (хоть и талантливые) языки ранят, губят и калечат. А мы не к тому призваны, братья, если только мы воистину ученики Того, Который «трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Исаия 42:3). Христиане — соль мира, а не перец!

Ну, и на прощание ещё немного про ёжиков. Они не тащат в нору грибы или яблоки и не едят свои запасы зимой, сидя перед телевизором. Зимой ёжики спят, расходуя в это время жировой запас, накопленный в тёплое время года. А ещё на ёжиков в былые времена напраслину возводили: мол, они скот доят, да так жестоко, что у коров потом молоко с кровью бывает. Позже выяснилось, что виной тому вовсе не ёжики, а какая-то болезнь, но до этого, если кто видел ежа рядом со скотом, попросту убивал его. Вот к чему приводит недостоверная информация. Кстати, ещё древнеримский историк Плиний Старший писал: «Ёж собирает на зиму пропитание. Он катается на яблоках, упавших на землю. Наколет их на свои иглы и ещё одно возьмет в рот и несёт в дупло дерева». В это верил (опять же, если нас не обманывают!) даже упомянутый выше Дарвин (натуралист, между прочим), а на его родине бытовала поговорка: «Он выгнул спину, как ёж, отправившийся за яблоками».

Домашнее задание — проверьте, действительно ли Плиний Старший и Дарвин считали, что ёжики зимой едят яблоки? И действительно ли ёжики впадают в спячку? А вдруг…

И уж совсем в конце для поднятия настроения — отрывок из «Новой газеты».

«Забавная история приключилась на съёмках ролика с ёжиком в главной роли. По сценарию ёжик должен был подбежать к яблоку и его обнюхать. Ежа нашли быстро — одолжили в живом уголке. Что сделал ёж, оказавшись в студии под ярким светом? Правильно — свернулся в клубок. И так себе лежит. Его и ковыряли, и пинали, и уговаривали, и яблоком тыкали… Позвонили специалисту. Тот посоветовал: чтобы ёж развернулся, на него надо дуть. Подули на ежа феном — действительно, ёж развернулся и… удрал в тёмный угол. Догнали, развернули, подталкивают к яблоку. А он фыркает и обходит фрукт стороной. Снова звонят специалисту, тот умирает со смеху: ежи яблоки едят только в сказках! И в рекламе. И посоветовал натереть яблоко мясом. Мясное яблоко ёж есть не стал, но обнюхал его внимательно, обдуваемый сзади феном. Эти решающие три секунды и вошли в ролик» (Н. Прусенкова, «Новая газета», 26.12.2005).

Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2019 г.